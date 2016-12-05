Подлые переходы.

Самедов перейдёт в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» в московский «Спартак». Предлагаю вспомнить случаи, когда игроки переходили в стан принципиального соперника своей бывшей команды.

Франсеск Фабрегас.

Вообще Сеска недолюбливают как раз из-за этого. Сам испанец вроде бы играл неплохо. Фабрегас отдавал около 20 голевых за сезон, кроме последнего в «Челси». Там он отдал в лиге 8 голевых и забил 5 голов. Но дело всё в том, что полузащитник перешёл в команду, являющуюся одним из главных соперников лондонского «Арсенала», в котором Франсеск играл приблизительно 10 лет и даже был капитаном. Думаю переход в «Челси» болельщики «канониров» испанцу ещё долго не простят, а может быть и продолжат поливать его грязью. Забавно, что появилась информация о возможном возвращении Сеска в стан «Арсенала». Посмотрим, если он всё же перейдёт, как его будут принимать.

Гонсало Игуаин.

Гонсало действительно сильно задел чувства фанатов «Наполи». Наколотив больше 30 мячей за прошлый сезон, Игуаин тут же примкнул к действующему чемпиону Италии «Ювентусу», который выигрывает чемпионат уже не первый год. Пусть неаполитанцы и получили 90 000 000 евро, но боль, причинённую аргентинцем, они запомнят на очень долгое время.

Робин ван Перси.

Также, как и Фабрегас, ван Перси долго выступал за лондонский «Арсенал». Правда в отличие от Сеска он перешёл не в другой лондонский клуб, а к манкунианцам в «Манчестер Юнайтед». Удар, который Робин совершил по болельщикам, да и по самой команде был мощным. Сначала Самир Насри ушёл в «Манчестер Сити», затем Фабрегас ушёл в «Барселону» в поисках трофеев, а теперь и новый капитан покинул свою команду. Да уж, жестокая участь у фанов «Арсенала». Надеюсь, с Санчесом и Озилом такого не повториться. Вернёмся к Робину. О нём можно добавить то, как подло он обошёлся с болельщиками «канониров». Первый свой гол он не праздновал, что достойно уважения. Но это был первый и единственный такой гол. Второй мяч в ворота «Арсенала» в своей карьере ван Перси отпраздновал по полной, даже проехавшись по газону примерно на 2 метра. Это была стрела, пущенная в сердце каждого фана «Арсенала».

Марио Гётце.

Марио единственный из этого списка, кто вернулся в свою команду обратно. Вот только Гётце вернулся не из чистой любви к клубу, а потому что в «Баварии» ему не давали достаточно времени на игру и не видели в его пребывании смысла. А ведь молодой немец-талант. Именно он подарил кубок мира Германии своим голом на 113-й минуте финала. В «Боруссии Дортмунд» Марио просто блистал. Не зря же он перешёл в топ-клуб, хотя шмели тоже не промах. Впрочем Гётце был вместе с Левандовски, кто перешёл из «Боруссии» в «Баварию». Просто Лёва заиграл в клубе, а Марио нет. Кто знает, может Гётце даже и не думал о «Боруссии» из Дортмунда во время своего пребывания в «Баварии».

Всем удачи!