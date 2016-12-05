Два главных камбэка минувшего уик-энда. Это надо видеть!

В минувшее воскресенье «Курзон Аштон» и «Ливеруль» не просто упустили свои победы, а проиграли, казалось бы, уже выигранные матчи. О том, как это было, подробно расскажет мой блог

За что мы любим футбол? Пожалуй, в основном, за яркие моменты и красивые голы. Но еще футбол прекрасен своей непредсказуемостью и невероятными камбеками. История футбола знает много невероятных «возвращений в игру» или переворотов хода встречи. И в минувшее воскресенье к этим историям добавились две новые и яркие. Обе они принадлежат английскому футболу, путь и на разных уровнях.

Может, в Англии сейчас нет ни Месси, ни Роналду, но здесь есть невероятный дух и великолепный футбол. Лионель и Криштиано – это модно, как и обсуждение того, кто из них круче. Но если бы не они, Испанию почти бы не смотрели. Но разве вы смотрите Англию только ради Азара или Погба? Нет. Английский футбол хорош своими духом и самоотдачей команд на поле. Здесь не бросают играть до финального свистка, в результате чего мы частенько видим невероятные камбеки именно в этой части футбольного земного шара. Я предлагаю вам посмотреть, какими были два самых невероятных камбека в минувшем уик-энде.

Кубок Англии. Курзон Аштон – АФК Уимблдон, 3:4 (2:0)

Это игра началась за полтора часа до стартового свистка второго героя данного поста, и должна войти в историю Кубка Англии. Изначально фаворитом считался «Уимблдон» – клуб, который был создан болельщиками того самого «Уимблдона», который теперь носит название «МК Донс». Сейчас «Уимблдон» выступает в Первой Лиге и борется за повышение в классе и выход в Чемпионшип. А «Курзон Аштон» выступает в Национальной Лиге Север, где сражается за свое повышение в классе и попадание в Национальную Лигу, именуемую ранее Конференцией. То есть, между соперниками пропасть сразу в несколько дивизионов и мало кто мог представить себе, что хозяева поединка поведут со счетом 3:0 к 62 минуте матча. А именно так все и было, и «Курзон Аштон» вел в счете с разницей в три мяча и все благодаря хет-трику Моргана. Когда 22-летний форвард Адам Морган забивал свой третий гол в матче, мало кто мог представить, что «Уимблдон» не просто сумеет спасти эту игру, но и выиграть ее без всякий переигровок. Но гости сделали это.

В период с 80-ой минуты по 82-ю гости забили три мяча, усилиями Эллиота, Полеона и Барнетта. А на 94-ой минуте, когда казалось, что матч неизменно идет к своей переигровке, Эллиотт забил свой второй гол, переправив его в сетку ворот соперника после того, как откликнулся на подачу со штрафного.

Как это было на самом деле:

АПЛ. Борнмут – Ливерпуль, 4:3 (0:2)

Подопечные Клоппа в этом туре гостили у «Борнмута» и виделись многим фаворитами матча, что неудивительно. Ведь «Ливерпуль» и футбол показывает яркий и результата добивается. Да и задачи стоят перед ними более серьезные, чем перед «Борнмутом», и класс игроков у гостей куда выше. И вот, примерно в то самое время, когда «Уимблдон» завершал своей невероятный камбек в кубковой встрече, «Ливерпуль» открывал счет в своей игре и еще в первом тайме успел развить успех. Во втором тайме Уилсон сумел отквитать один гол с пенальти, но «Ливерпуль» довольно быстро ответил и восстановил преимущество в два мяча, которое продержалось до 76 минуты матча, а к его завершению испарилось вовсе и обернулось поражением. Хотя, при счете 3:1 в пользу гостей, определенно, мало кто мог поверить в то, что они осекутся. Но «Борнмут» усилиями Фрейзера, Кука и Аке, перекрыл все старания соперника и сумел порадовать местную публику и каждого поклонника «Борнмута».

Как это было на самом деле: