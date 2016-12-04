Сегодня состоялась награждение премии «Первая Пятерка». Победителем был признан Александр Головин из «ЦСКА». Блог «Мысли в слух» о молодых игроках РПЛ, которые тоже достойны внимания.

1) Илья Кутепов ( Спартак)– Будущий Канаварро Российского футбола. В свои 23 года, уже является твердым игроков основы Московского «Спартака». На постоянной основе привлекается в сборную России. Одна из главных надежд нашей страны на домашнем ЧМ.В виду большого дефицита хороших центральных защитников у нас в стране.

2) Игорь Безденежных ( Уфа)– На перерыв в чемпионате «Уфа» ушла в спокойном настроение. Благо от зоны вылета она в 13 очках.Этого могло бы и не быть. Если бы не игра 20-летнего полузащитника из Уфы.Игорь перед перерывом, провел на поле 13 игр.Забить ему к сожалению не удалось, но это не умоляет его заслуг перед партнерами.Парню всего-то 20 лет, поэтому у него еще все впереди. И сборная мы уверены тоже.

3) Дмитрий Ефремов ( Оренбург)– Вот кто бы точно сейчас помог команде Леонида Слуцкого...Им как-раз необходим игрок в центр поля.21-летний полузащитник обладает хорошим пасом, прицельным ударом, прекрасно видит поле. Всё что нужно для стандартного игрока середины поля.Болельщики «ЦСКА», мы же правы?Еще не поздно вернуть своего воспитанника обратно домой.

4) Рифат Жамалетдинов (Рубин)– Одно из ярких пятен Казанской команд в этом сезоне.После прихода Грасии, от «Рубина» ждали борьбы за чемпионство, или хотя бы за еврокубки. Однако на перерыв «Рубин» ушел занимая 8 строчку. Рифат же провел сполна первый круг, и теперь его хочет вернуть в свои ряд Юрий Семин.

5) Георгий Тигиев (Анжи) – Махачкалинская команда очень бодро провела первый круг чемпионата.Забивала много и красиво. И пропускала кстати мало..В этом, во многом заслуга Георгия Тигиева. Крепкий парень просто «съедал» многих соперников своими подкатами. Не зря его сравнивают с великим Карлесом Пуйолем. И не только из-за его прически.