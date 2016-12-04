От футбола до боев без правил один прыжок. Какой была драка между «Сити» и «Челси»

Главные кадры драки центрального матча АПЛ в 14 туре между «Манчестер Сити» и «Челси»

Накануне в Англии прошла главная игра тура, где отношения выясняли конкуренты в борьбе за титул, «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Встреча запомнилась не только яркой игрой, но и дракой, которая увенчала все противостояние.

«Синие» выиграли этот матч 3:1. «Горожане» создали немало голевых моментов и даже вышли вперед, но лондонцы не пали духом и смогли воспользоваться слабостями и провалами обороны соперника во втором тайме и забили три мяча в контратаках. «Горожане», определенно, не могли принять такой результат и все эмоции команды, вероятно, вылились в грубом прыжке Агуэро в ноги Давиду Луизу. Грубость аргентинского форварда, обусловленная вероятно эмоциями от обидного и досадного поражения, стоила ему удаления и спровоцировала массовую драку между футболистами обеих команд. В ходе этой драки был удален еще и Фернандиньо в составе хозяев поля, а у гостей желтых карточек удостоились полузащитники Чалоба и Фабрегас.

Думаю, столь красочное событие, которое очевидно станет главным событием тура, которое будут обсуждать еще ни раз, засуживает того, что его вспомнили в главных подробностях. Я решил собрать в своем блоге разные фото этой потасовки и предложить их вашему вниманию вместе с видео. Не исключаю, что кто-то мог и не видеть этого, а то и вовсе не слышать об этой драке между командам.

В материале использованы фото Daily Mail, BBC, Mirror и Manchester Evening News.