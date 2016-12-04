Derby della Capitale. Как выглядит сборная Рима

В римском дерби сойдутся две команды с интересными футболистами. Блог «Субъективное мнение» составляет свою сборную Рима, составленную из игроков «Ромы» и «Лацио».

Лучано Спаллетти

Главный тренер «Ромы»

В качестве тренера для нашей сборной выберем наставника «Ромы» – Лучано Спаллетти.

Во-первых, он специалист более именитый и опытный, нежели его коллега из Лацио, во-вторых, для российских болельщиков фигура Лучано ближе и привычнее, ведь итальянец несколько сезонов проработал в «Зените», и надо признаться проработал успешно.

Именно при нем в клубе были совершены две самых крупных трансфера в истории РФПЛ, это, естественно, покупки Акселя Витселя и Халка. Тренеру не привыкать работать со звездами, а также не привыкать работать в Риме, где Спаллети работал и до Зенита.

В общем просто крутой тренер, которому хочется пожелать удачи и успехов в дальнейшей карьере.

Войцех Щенсный

Голкипер – «Рома»

Вратарь сборной Польши, права на которого по-прежнему принадлежат лондонскому «Арсеналу». В силу своего непростого характера и во многом из-за пагубной привычки к курению, Войцеху не удалось закрепиться в команде Арсена Венгера на долгие годы. «Арсенал» сделал выбор в пользу Петра Чеха, который не портит имидж команды и стабильно выступает на высоком уровне.

В Польше умеют готовить хороших голкипером и главному тренеру национальной сборной этой страны. всегда есть из кого выбирать. На данный момент кандидатура Войцеха видится наиболее удачной, ведь голкипер находится в самом рассвете сил и выступает в сильной лиге, в сильном клубе, в отличие от своих конкурентов по сборной. Фабьянски и Боруц пусть также и играют в АПЛ, но и Суонси и Борнмут клубы среднего уровня и работы у вратарей хватает с избытком

Стефан де Врей

Защитник – «Лацио»

Защитник «Лацио» и сборной Голландии – Стефан де Врей, становится первым представителем своего клуба в нашей символической сборной.

По объективным причинам не включить этого игрока мы не можем, несмотря на то, что римское дерби футболист скорее всего пропустит, ведь весь последний месяц он восстанавливается от серьезной травмы.

Стефан является воспитанником голландского «Фейеноорда» и в Римском клубе появился лишь в 2014 году, после успешного для Голландии чемпионата мира, быстро став одним из ключевых игроков обороны «Лацио». За сборную на счету молодого защитника уже числятся 30 матчей и 3 забитых мяча.

Стефан опасен в чужой штрафной площади при стандартных положениях и не стесняется этим пользоваться.

Костас Манолас

Защитник – «Рома»

До переезда в Рим в том же 2014 году, что и де Врей, Манолас выступал только за греческие клубы. Сейчас же его трансферная стоимость оценивается в сумму около 25 миллионов евро и скауты многих клубов АПЛ спят и видят защитник сборной Греции в составе своего клуба.

Манолас является самым дорогим игроком компании ACE MANAGEMENT, представляющей интересы греческих футболистов. «Рома» отклонила уже ряд предложений в частности от Лондонского «Челси», который активно ищем усиление в линию обороны, а так как главный тренер прекрасно знает футболистов из Серии А, то этому чемпионату от скаутов «Челси» достается наибольшее внимание.

Антонио Рюдигер

Защитник – «Рома»

Темнокожий защитник «Ромы» и сборной Германии, пропустил триумфальный для своей сборной чемпионат мира в Бразилии, о чем очень долго жалел.Помимо немецкой сборной, футболист мог бы играть за Сьерра-Леоне, но для этой страны он оказался слишком одаренным, и в Германии его привлекали к сборным с юношеского возраста, так что вопрос выбора страны перед игроком не стоял.

Не впадать в депрессию после ЧМ2014 ему помогает место «Ромы» в чемпионате Италии и интерес со стороны клубов из АПЛ.

«Рома» ведет борьбу за звание Чемпиона в Серии А, а потому не намерена расставаться с важными игроками основы этой зимой, но вот в случае, если выиграть титул не получится, удержать молодого и талантливого защитника в своих рядах будет крайне сложной миссией.

Лукас Билья

Полузащитник – «Лацио»

Капитан римского «Лацио» и один из самых крутых игроков команды в данный момент. Игрок сборной Аргентины, о покупке которого мечтает «Интер», чья средняя линия и без Бильи насыщена до предела.

Билья один из тех игроков, которые не хотят менять клубы каждый год, потому в своем первом европейском клубе – бельгийском «Андерлехте» от провел долгих семь лет, и «Лацио» с трудом удалось убедить игрока покинуть нагретое место ( к слову в «Андере» игрок также был капитаном).

Сейчас футболисту уже 30, но несмотря на возраст он все еще очень хорош на поле, выполняя огромный объем работы.

Фелипе Андерсон

Полузащитник – «Лацио»

Несмотря на то, что за сборную Бразилии Фелипе Андерсон провел матчей меньше, чем новобранец «Зенита» – Жулиано, по слухам, «Манчестер Юнайтед» был готов выложить за него под 50 миллионов евро

Фелипе, действительно талантлив, и в бразильском чемпионате выступал за тот же клуб, что Пеле и Неймар. В Риме он оказался в 2013 году. Умеют же в «Лацио» не переплачивать за футболистов, Билья и Андерсон обошлись клубу менее чем в 10 миллионов евро каждый.

Алессандро Флоренци

Полузащитник – «Рома»

Воспитанник «Ромы», по-молодости поигравший в аренде за «Кротоне» в Серии Б, где и смог доказать свою состоятельность.

Можно много говорить о том, насколько он талантлив и важен для «Ромы» дня сегодняшнего, можно бесконечно восхищаться его игрой и универсализмом, что делает его крайне полезным игроком для клуба. Но, конечно, большинству фанатов «Ромы» и Серии А в целом, Алессандро запомнится по одному единственному моменту в своей карьере, речь о голе в ворота «Барселоны».

Кевин Стротман

Полузащитник – «Рома»

Кевин Стротман был ключевым игроком для сборной Голландии и «Ромы», пока серьезнейшая травма колена не вывела его из строй на очень долгий период времени. Были опасения, что вернувшись в строй, он будет избегать борьбы, что для игрока его амплуа непозволительно.

Однако, Кевин снова в игре и снова возвращает утраченные позиции, он важен для клуба и пользуется любовью болельщиком и уважением со стороны тренерского штаба и лично Лучано Спаллетти.

Чиро Иммобиле

Нападающий – «Лацио»

Заграничный вояж, вместивший в себя дортмундскую «Боруссию» и испанскую «Севилью» вышел не слишком удачным для итальянского нападающего. Он несколько потерял уверенность в свои силы, но в дело вовремя вмешался «Лацио», купивший за небольшие деньги топ-форварда.

В Риме с Чиро случилось преображение и он вновь очень опасен у чужих ворот, он вновь забивает много и красиво, и все это идет на пользу как самому «Лацио», так и сборной Италии, где Чиро человек не последний и когда он в хорошей форме, выходит в основе.

Эдин Джеко

Нападающий – «Рома»

В Риме смог реанимировать свою карьеру, а вместе с ней и свою самооценку, также и боснийский форвард – Эдин Джеко.

«Манчестер Сити» привлек форварда своими амбициями и увесистым контрактом, однако о том, что место на поле ему не гарантировано игрок не подумал, из лидера и главной надежды Вольфсбурга, он превратился в просто «одного из» в АПЛ.

Переход в «Рому» стал правильным шагом для продолжения карьеры, а с приходом Лучано Спаллетти, нападающий стал по-настоящему опасен и продуктивен в своих атакующих действиях. 17 мячей за 20 матчей – показатели топового форварда.

Мохамед Салах

Нападающий – «Рома»

Имея в атаке таранного Джеко и сверхбыстрого Салаха, «Рома» может очень разнообразно действовать в атаке. Салах реально очень быстр и техничен, и когда «Рома» ловит соперника на контратаках, они практически всегда заканчиваются опасными моментами у ворот соперника, что во много связано с игрой египтянина.

Внимание на себя со стороны больших клубов,Салах обратил, выступая за скромный «Базель». Проворнее всех оказался «Челси», заплативший за футболиста солидные 17 миллионов евро, но заиграть в составе «аристократов» Салаху не удалось. Аренда в «Фиорентину» и последующая продажа в «Рому» спасли карьеру игроку, пусть и наделали немало шума для споров и разбирательств.

P.S

Франческо Тотти

Лицо Рима

Вне данного рейтинга идет Франческо Тотти, просто по спортивным показателям в последние пару-тройку лет на место в основе нашей сборной он не проходит, но не упомянуть его также нельзя.

О данном футболисте написано очень много, а потому не буду многословным, лучше просто в очередной раз посмотрим на его мастерство.