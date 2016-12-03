Пять неожиданных дуэлей Эль Класико

Эмоции, карточки и даже драки – всем этим обязательно запомнится очередная схватка «Барселоны» и «Реала». Блог «Женская версия» выцепляет яркие дуэли Класико.

Трибуны «Камп Ноу» против Криштиану Роналду

Новостные ленты все больше освещают не саму игру, а выходки героев своего времени. Возьмем, например, Роналду и его громкие высказывания по поводу своей ориентации. «Да, я п***к, но зато я очень богат», – хлестанул Криштиану в ответ на оскорбления полузащитника «Атлетико» Коке. Пока мировая «желтая» пресса возбуждалась по поводу «каминг-аута» португальца, Роналду завоевывал очки.

В футболе: лучший бомбардир Ла Лиги, лучший ассистент лиги чемпионов за последние 12 лет (32 передачи), ответственный за уничтожение «Атлетико» в дерби. Шесть лет подряд Криштиану забивает больше 50 голов за год.

В мире: Роналду трогательно вернулся на «Жозе Алваладе», где болельщики «Спортинга» подготовили ему баннер «Ты наш Пеле». Подготовив место в личном музее для «Золотого(ых) мяча(ей)»-2016, португалец старательно обходит стороной скандальную хронику. Девушку себе нашел, которая работала консультантом в магазине D&G. Он троллит Куарежму и сборную Испании в соцсетях, но не более. Зато помогает больным детям и жертвам трагедий. По неподтвержденной информации, Роналду передаст родственникам погибших футболистов «Шапекоэнсе» три миллиона евро. Самой дерзкой выходкой Криштиану стало празднование гола перед ультрас «Атлетико». «Матрасники» были готовы его разорвать на белые тряпочки прямо на поле. Что Роналду исполнит перед публикой «Камп Ноу» — допонительная мотивация ждать его гол.

MSN против переболевшей защиты «Реала»

В 2012 году Пепе «случайно» наступил на руку сидевшему на газоне Месси. Тогда Эль Класико запомнилось диким поведением почти всех игроков «Реала». «Барселона» победила (2:1) на «Бернабеу», а у мадридцев абсолютно ничего не получалось. Только ныть. «Если это сильно обидело Лионеля, я готов извиниться. Я бьюсь за цвета команды, но наступил на него неумышленно», – оправдывался Пепе. С тех пор Пепе прибавил в адекватности, принял вице-капитанство, но вспыльчивость осталась при нем.

Вице-капитан Мадрида в нынешнем Эль Класико останется в запасе, в том числе потому, что потерял в скорости. Один только Месси за последние четыре матча собрал пять голов и один результативный пас во всех турнирах. Зинедин Зидан предпочтет пару Варан — Рамос с Карвахалем и Марсело на флангах. «Реал» сейчас один из лучших в плане обороны, пропустив в Примере всего 11 голов. Показатель лучше только у «Вильярреала» — 10 голов. При этом каждый из четверки защитников в этом сезоне пропускал матчи из-за травмы. Так что взбесившемуся трио «Барселоны» будет противостоять четверка обороны далеко не в лучших кондициях.

У Варана так вообще свои счеты с Месси — «догонялки».

Судьи против Мадрида

В прошлом туре «Барселона» поехала в неприступный Сан-Себастьян, чтобы упереться в «Сосьедад». Игра была в лучшем стиле того, что в последнее время «Барса» испытывала в матчах с этим соперником: «Реал» давил, Вела стрелял по стойкам, а каталонцы отскакивали. При счете 1:1 хозяевам поля удалось забить второй мяч, но судье привиделся офсайд. «Впервые могу сказать, что соперник нас переиграл», – распинался после матча Луис Энрике.

Матч «Барселоны» и «Реала» будет судить Клос Гомес. Исходя из статистики, команда Энрике еще ни разу не проиграла при его судействе. Тренер «сливочных» Зинедин Зидан проявил достоинство и отмахнулся от конспирологии: «Я не верю в заговоры, а также в то, что какой-либо арбитр расположен к одному клубу или к другому. Я знаю, что в субботу нас ожидает большой матч. Думаю, люди увидят хорошую игру с судьей, который хорошо отработает».

Иско и Андре Гомеш против самих себя

Для обоих нынешний сезон проходит под знаком «икс». Иско проводит в Мадриде третий год, ему уже 24 года, и пора сбрасывать клише «вечно перспективного». Ему вроде бы нашлось место в центре поля, но из-за травмы Тони Крооса. Повреждение Гарета Бэйла тоже играет на ногу испанцу — у Зидана остается меньше вариантов. Однако Иско должен играть в структуре «Реала» куда более важную роль, чтобы сохранить место в основе. Особенно в таких матчах, как Класико.

Задача у Андре Гомеша превращается в ребус: как ему извернуться, чтобы соответствовать статусу клуба? Он согревал лавку сборной Португалии на Евро-2016, но это вряд ли повод платить 35 млн евро. Гомеш — еще одна блестящая афера агента Жорже Мендеша. «Барселоне» очень нужна замена Андреаса Иньесты, и эту роль никто не тянет. Гомеш играет, потому что остальные еще хуже.

Серхио Бускетс против Хамеса Родригеса

Оба игрока в последнее время потеряли марку. Болельщики «Барселоны» не узнают Бускетса в том состоянии, в котором он есть сейчас. Форма пропала, из-за чего Серхио даже не всегда попадает в стартовый состав. «Я хочу публично поддержать Бускетса за его старание и поведение. Спады бывают у всех», – говорит Луис Энрике о кондициях своего подопечного. Центр поля у «Барселоны» уже не выглядит зацементированным, а команда иногда уступает соперникам даже во владении мяча.

В «Реале» тоже есть люди, которые не оправдывают ожиданий. Хамес Родригес – очередной игрок, футбол которого не соответствует вложенным деньгам. Колумбиец давно потерял доверие Зидана, хотя тренер постоянно говорит, что Хамес является важным игроком в его задумке. В нынешнем сезоне полузащитник лишь три раза появлялся на поле с первых минут, а забить вообще смог пока только один гол. «Хамесу пора сменить клуб», – советует бывший тренер сборной Колумбии Франсиско Матурана. Попутно же можно постараться проявить себя в дерби, где, скорее всего, ему дадут шанс выйти на замену.

Фото: globallookpress.com, zimbio.com, twitter.com