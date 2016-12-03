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    5 лучших бомбардиров в истории Эль Класико

    3 декабря 2016
    В преддверии главного противостояния Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским Реалом блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает пятерку лучших бомбардиров Эль Класико.

    5. Сесар Родригес («Барселона») – 14 голов

    Сесар Родригес провел в «Барселоне» 16 сезонов (1939-1955), сыграв за это время в 287 матчах и забив 192 гола. 14 из них Сесар забил в ворота «Реала». Самым памятным матчем против «Реала» для Сесара стал поединок в сезоне 1951/52, когда Родригес сумел оформить хет-трик.

    4. Рауль («Реал Мадрид») – 15 голов

    Легенда «Реала» Рауль Гонсалес также провел 16 сезонов в составе «сливочных» (1994-2010). За это время Рауль успел забить 323 гола, из которых – 15 в ворота «Барселоны».

    3. Криштиану Роналду («Реал Мадрид») – 17 голов

    Лучший бомбардир в истории «сливочных» проводит лишь свой восьмой сезон в мадридском клубе, но за это время Роналду успел наколотить уже 422 голa, а ворота «Барселоны» португалец поразил 17 раз.

    2. Альфредо Ди Стефано («Реал Мадрид») – 18 голов

    Один из лучших игроков в истории мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано провел в столице Испании 11 сезонов (1953-1964). За это время Ди Стефано сумел отличиться за «Реал» 307 раз в 396 матчах, а в ворота «Барселоны» Альфредо забил 18 мячей.

    1. Лионель Месси («Барселона») – 24 гола

    Один из лучших игроков современности Лионель Месси всю свою карьеру провел в «Барселоне». За это время аргентинец успел наколотить 525 мячей, и 24 из них он забил в ворота мадридского «Реала», тем самым став лучшим бомбардиром в истории Эль Класико.

    Рейтинг: 4 Голосов: 38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      Юрий Басов 3 декабря 2016, 15:49

      А,вот сборным своим не помогли.Роналду, просто случайно вылез.На них вся команда пашет.

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      Рейтинг: +19

      _FootFan 3 декабря 2016, 14:55

      Месси жжет)

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      Рейтинг: +1381

      marslond > _FootFan 3 декабря 2016, 15:44

      Просто зверь)))

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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > marslond 4 декабря 2016, 10:45

      Ну не прям зверь Неймар еще жеще будет))

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Неймар19 4 декабря 2016, 10:52

      Когда забьёт в Эль Класико 22 гола, тогда будет жеще.

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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > marslond 4 декабря 2016, 10:53

      Не ну у него статистика за сборною уже лучше в его года чем у Месси

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      Рейтинг: +1381

      marslond > Неймар19 4 декабря 2016, 11:05

      Пока до уровня Мессии он не дотягивает.

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