5 лучших бомбардиров в истории Эль Класико

В преддверии главного противостояния Испании между каталонской «Барселоной» и мадридским Реалом блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» вспоминает пятерку лучших бомбардиров Эль Класико.

5. Сесар Родригес («Барселона») – 14 голов

Сесар Родригес провел в «Барселоне» 16 сезонов (1939-1955), сыграв за это время в 287 матчах и забив 192 гола. 14 из них Сесар забил в ворота «Реала». Самым памятным матчем против «Реала» для Сесара стал поединок в сезоне 1951/52, когда Родригес сумел оформить хет-трик.

4. Рауль («Реал Мадрид») – 15 голов

Легенда «Реала» Рауль Гонсалес также провел 16 сезонов в составе «сливочных» (1994-2010). За это время Рауль успел забить 323 гола, из которых – 15 в ворота «Барселоны».

3. Криштиану Роналду («Реал Мадрид») – 17 голов

Лучший бомбардир в истории «сливочных» проводит лишь свой восьмой сезон в мадридском клубе, но за это время Роналду успел наколотить уже 422 голa, а ворота «Барселоны» португалец поразил 17 раз.

2. Альфредо Ди Стефано («Реал Мадрид») – 18 голов

Один из лучших игроков в истории мадридского «Реала» Альфредо Ди Стефано провел в столице Испании 11 сезонов (1953-1964). За это время Ди Стефано сумел отличиться за «Реал» 307 раз в 396 матчах, а в ворота «Барселоны» Альфредо забил 18 мячей.

1. Лионель Месси («Барселона») – 24 гола

Один из лучших игроков современности Лионель Месси всю свою карьеру провел в «Барселоне». За это время аргентинец успел наколотить 525 мячей, и 24 из них он забил в ворота мадридского «Реала», тем самым став лучшим бомбардиром в истории Эль Класико.