Что нужно сборной Англии для успеха?

Англия вновь поменяла наставника национальной команды. Я предлагаю свою версию того, чего не хватает родоначальникам футбола.

Как известно англичане входят в список неудачников. Выше четвертьфинала запрыгнуть никак не удаётся. Главным достижением является золото на Чемпионате мира 1966 года, который кстати был для англичан домашним. Итак, вот мой маленький список проблем английской сборной:

1. Самооценка.

Даже на прошедшем Евро во Франции англичане завысили себя над другими. А как известно это до добра не доводит. Помню, Джо Харт говорил, что Исландия не должна быть серьёзным соперником для Англии. Кажется, что они уже праздновали 1/4 финал с Францией. Правда сам Джо получил два мяча в сетку своих ворот, и родоначальники вновь говорят турниру:»Пока!». А ведь не раз англичане наступали на эти грабли. Они всегда считают себя фаворитами, но не так часто показывают достойный для себя результат.

2. Серия пенальти.

Этот пункт точно никого не удивит. У Англии явно проблемы в этом деле. Сколько раз парни были уверены, что вот полуфинал уже близко. И из-за нелепых промахов они прощаются с турниром всё снова и снова. А ведь у англичан были и есть мастера в пробивании пенальти. Вот например, Евро-2012. Опять четвертьфинал. Против Германии. И вновь английская сборная спотыкается на серии 11-метровых.

3. Отдача.

Болельщики в Англии яростно любят футбол, что и неудивительно. Но вот только сборная не показывает того, чего они так хотят. Высокого и достойного родоначальника игры результата! В пример англичанам я хочу поставить Бразилию образца 1958 года. В Бразилии просто жили и живут футболом, и вот их команда поехала в Европу, в Швецию. Бразильцы вместе с молодым только начинающим Пеле понимали всю значимость турнира для своей страны и выиграли его. А вот Англия смогла это сделать, напомню ещё раз, только однажды. Жаль, кстати, что тогда они в полуфинале обошли СССР.

Такой вот список получился. Всем удачи!