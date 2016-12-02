Анатомия Блог-лиги. Ноябрь

Подъехал второй обзор Блог-лиги от Vanity Fair. Новые участники и основные метаморфозы, произошедшие со старыми за последний месяц осени. Камо грядем?

О причинах собственного лидерства рассуждать не стану, пусть этим занимается кто-нибудь другой. Лучше вновь пройдусь по конкурентам.

Вторым к финишу пришел блог «Чего хотят болельщики?». Кардинально свою философию он не поменял – девушки и тесты. Фотографии спортсменки Елизаветы Полоз не публиковал еще только ленивый, да и Ольга Нобоа время от времени мелькает в прессе. Ростовские жены обеспечили ровно половину рейтинга – 15 тысяч. Ещё пару добавила спутница Романа Шишкина.

Из остального выделяется удачная серия тестов по клубам РФПЛ. В ноябре зашли «Зенит» и ЦСКА, чуть раньше был «Спартак». Главные лоты блог уже потратил, но еще несколько клубов способны принести по 2-3 тысячи просмотров. Продолжил «Чего хотят болельщики?» эксплуатировать и соперников наших клубов по ЛЧ, протестировав «Баварию». На флажке ожидаемо зашла символическая сборная первого круга РФПЛ. А вот попытки сделать аналитические материалы признания у редакции не нашли. Лично я выделил бы материал о чемпионате Бразилии за небанальность темы.

Третьим финишировал многомесячный лидер Ф@Н@Т ФУТБОЛ@. Здесь изменений было чуть больше, хотя основные параметры остались прежними. Снова высокая скорострельность – 32 поста за 30 дней. Любопытно, что и этот блог пытался подняться на Ольге Нобоа, правда, с меньшим успехом. Вообще из 7 постов с фоточками красавиц на главную в этом месяце не попал ни один, чем, видимо, и объясняется падение Ф@Н@Та ФУТБОЛ@ на третье место. Зато выстрелил пост про самых красивых футболистов.

Один из телко-постов, посвященный жене новичка «Спартака» Александра Селихова, уже перекочевал в декабрь. Публикация непрошедших постов с прошлого месяца – фишка блога. Впрочем, и со второго раза успех приходит редко. В актив себе Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ может занести серию тестов по каждому туру ЛЧ, стабильно собирающую просмотры, и тесты по сравнению трансферной стоимости россиян и легионеров.

Фактоподборки, несколько постов о трансферах и другие попытки рейтингов пользовались меньшим успехом. Отметим, что в каждом материале есть ссылки на все остальные посты блога. Выглядит громоздко, но сама по себе идея здравая. Выделить можно заметку о нелепых травмах, хотя не проверял, насколько идея оригинальна.

Единственный, кто еще всерьез претендовал на место в тройке – блог Ла Примера: заметки юного испанца. Как мы и предсказывали, вычерпав горячие темы в прошлом месяце, в этом блог столкнулся с трудностями, но предпринял попытку их преодолеть. Ла Примере удалось отметиться несколькими оригинальными материалами. Наибольший успех принесла бодрая подборка мемов о новом праздновании голов Роналду. Зашли несколько подборок игроков.

При этом от эксплуатации темы сисек блог отказался полностью – видимо, пожертвовав краткосрочными перспективами ради имиджа. Были подняты не затасканные и не совсем футбольные темы достойного прощания с клубными легендами, каминг-аута испанского арбитра, маркетинга «Леганеса», истории ультрас «Реала». Выделить стоит и призовой поход на футбол в Днепропетровске. В общем, если бы существовала премия «Прорыв месяца» – я бы отдал её Ла Примере.

Коротко об остальных. Вернулись с парой постов «Бескрайний нападающий» и «Подземка качества», но в силу малого числа материалов не успели вклиниться в борьбу. Возможно, они сделают это в декабре.

Блог Red Card отметился довольно большим числом постов, но успехом пользовались далеко не все. Пристальное внимание было приковано к теме договорных матчей, в чем автор обвинил даже Лигу чемпионов, вызвав мощный резонанс в комментариях.

У блога Делай вещи заинтересовал обзор работы клубов с болельщиками. Если бы он стал регулярным (скажем, ежемесячным), мог бы получиться реально эксклюзив. Аналогично с другой серией Достойные внимания. Пара подборок тоже выглядела небанально. Если бы в блоге чаще публиковались посты, он мог бы претендовать на что-то большее.

Из новых лиц отметим блоги SUBJECTIVE OPINION и Интересное из жизни и истории футбола.

Первый за соответствие. Сказано в описании «рейтинги и топы» – именно они там и представлены. Лаконичные, понятные посты, большинство из которых, впрочем, пока не впечатлило редакцию. Угадал SUBJECTIVE OPINION только с талантами из РФПЛ. Если подборки станут более привязанными к текущей повестке, то и заходить будут чаще. Второй – за юный возраст участника, который не побоялся публично делиться тем, что узнает о футболе. Ближе к финишу появились попытки писать даже что-то свое.

Автору блога фаны спартака стоит почитать инструкции Бомбардира о ведении блогов и не захламлять ленту своими новостными постами. Блог Легенды футбола выдал мощный пост про хавбеков «Барсы», отыгравших за каталонцев только один сезон, но потом пропал. В Сухом листе проблемы те же, что и раньше. Об остальных сказать нечего.

Всем удачи в новом розыгрыше!