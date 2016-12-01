Футболисты других профессий.

В этом списке я представляю вам игроков, которые показывают или показывали своё умение обращаться с мячом на поле, пришедших в футбол не из футбольных академий.

Мирослав Клозе.

Немецкий нападающий действительно не футболист по профессии. По своим родителям Мирославу досталась работа плотника, а сам немец в 21 год совмещал с работой игру в пятом дивизионе Германии. Потом уже Клозе привлёк «Кайзерслаутерн».

Карлос Бакка.

В 20 лет колумбиец в своём родном городе Пуэрто Боливар был водителем пассажирского автобуса и играл за команду района. Позже его заметил тренер одной из колумбийских команд «Барранкилья». Оттуда Карлос перебрался в «Атлетико Хуниор» и начал играть за сборную. Затем переехал в бельгийский «Брюгге», где в итоге стал лучшим бомбардиром чемпионата, и его купила «Севилья», с которой он выиграл Лигу Европы.

Джейми Варди.

В Шеффилде Варди в 2010 году подрабатывал на местном заводе. После перехода в четвёртый дивизион Англии Джейми забросил работу и сконцентрировал все свои усилия на футболе. В 2012 англичанина подписал «Лестер», а как было дальше вы и сами прекрасно знаете.

Дадо Пршо.

В 21 год хорват работал автомехаником и играл за любительский французский клуб. Вскоре его заметил «Монако», и Дадо стал выступать за их второй состав. Доиграв в дубле, он был отправлен в аренду в «Аяччо». В 1999 году после возвращения в «Монако» Пршо стал чемпионом Франции, а в 2004 году был участником финала Лиги Чемпионов.

Надеюсь вам было интересно. Всем удачи!