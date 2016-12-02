«Барселона» – «Реал»: потери, интриги и яркие встречи. Превью к Класико

Главный матч выходных. Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует положение дел перед Эль Класико и вспоминает лучшие моменты в истории дерби.

Не ставлю себе за цель рассмотреть какой-то конкретный аспект предстоящего Эль-Класико. Хочу сделать общую подборку, эдакий микс моего собственного мнения, настроений испанской прессы, положения в станах обеих клубов. Вообще не исключаю появления ближе к дерби более конкретного материала. Планирую и послематчевый обзор поединка, возможно, больше с тактической точки зрения, но, как говорится, все зависит от содержания.

Эль-Класико принципиально своим политическим противостоянием. В Испании большинство дерби имеет более классовую подоплеку, но здесь борьба Мадрида, как столицы Испании и Каталонии, как региона, который борется за независимость. В принципе, осуждать за это каталонцев нельзя, ведь исторически на этих землях всячески пытались истребить самобытность местного населения, можем вспомнить принудительную испанизацию.

По сути за Эль Класико дают столько же очков, сколько за поединок, скажем, против самой слабой «Гранады», но данная битва не за очки, она эфемерна – за славу, престиж, почести. В данном контексте мне понравилась недавняя фраза игрока «Реала» Лукаса Васкеса:

Победа в «класико» не обеспечит «Реалу» чемпионского титула. Впереди более 20 матчей, и победу одержит самая стабильная команда. Мы хотим сыграть там хорошо и завоевать три очка.

Субботнее противостояние будет важнее для «Барселоны», сейчас отрыв составляет 6 очков, соответственно, в случае поражения станет 9 очков. Сократить данное отставание уже будет невероятно трудно, ладно в АПЛ, но в Примере это практически невозможно. В подобных условиях «Реал» будет иметь некое психологическое преимущество, лидерство он не потеряет ни при каких обстоятельствах на этой неделе.

Анализируя подобное дерби, нельзя опираться исключительно на последние поединки. Эль-Класико – отдельный мир, один эмоциональный всплеск может решить исход всей игры. Как пример, последняя очная встреча на «Камп Ноу». Букмекеры тогда своими котировками унизили «Реал», дав на победу «блауграны» коэффициент 1.50 с копейками. «Реал» тогда имел гору проблем, предпосылок для триумфа не было. Матч был достаточно равный, первый тайм получился очень скучным, но во второй половине Пике все-таки забил, было ощущение, что уже после гола Жерара можно давать финальный свисток. В определенный момент «лос бланкос» получили эмоциональный всплеск, на 62-й минуте забил Бензема, «Реал» начал поддавливать. На 83-й минуте Серхио Рамос получил вторую желтую, вроде «Барселона» должна была добивать раненого соперника, но, напротив, Мадрид начал играть более ожесточенно! На 85-й минуте «блауграну» добил Криштиану, 1:2 в итоге.

О проблемах «Реала» мы уже говорили в нескольких материалах моего блога. К примеру, анализируя ситуацию перед мадридским дерби или «во что обходится Мадриду отсутствие Каземиро». Мадридское дерби дало понять, «Реал» может быть разным, «Реал» может действовать более изощренно. Я восхищаюсь Зиданом, казалось бы, серьезные кадровые проблемы он превратил в преимущества, которые Диего Симеоне был не в силах предугадать. Было трудно спрогнозировать, что Криштиану будет на острие в роли центрального форварда, а Бэйла Зидан отправит налево. Не прогадал Зинедин и с Иско, он был настолько органичен в этой роли, трудно описать насколько. Посмотрите нарезку:

Залогом победы в предыдущем Эль Класико для «Реала» стал Каземиро, проделавший невероятный объем черновой работы:

«Реал» еще ни разу не проиграл в текущем сезоне. Но все-таки не стоит забывать 2:2 против «Боруссии», 2:1 против «Спортинга», 3:3 против «Легии», 2:2 против «Лас-Пальмаса», 1:1 против «Вильярреала» и «Эйбара». По большей части мадридцы не добились победы из-за каких-то минутных слабостей, расконцентрации.

С «Барселоной» все гораздо сложнее. Каталонцы выдали ужасный старт, отстают от «Реала» на 6 очков, а на «Камп Ноу» набрали меньше очков, чем 10 клубов Примеры на своих аренах. У «блауграны» все проблемы очень тесно связаны между собой. Основная – кадровые проблемы, постоянно сопровождающие «Барселону» по ходу сезона. Месси не играл в поединках против «Алавеса», «Сельты», «Малаги», «Атлетик» где каталонцы потеряли 10 очков! Периодически отсутствовали Неймар и Суарес. Длительный отрезок был травмирован Андрес Иньеста. Проблемы имели место быть и в обороне, связанные с отсутствием Хорди Альбы и Жерара Пике. Подкосил команду внезапный уход Клаудио Браво, в момент отъезда латиноамериканца в «Манчестер Сити» Тер Штеген был травмирован, в экстренном порядке Силлесен сыграл против «Алавеса», пропустил 2 гола (-3 очка для каталонцев).

В ужасной форме Серхио Бускетс. Обусловлено это несколькими причинами. В частности, Луис Энрике требует играть в более прямой манере, как можно скорее доставлять мяч атакующему трио МСН. Серхио трудно играть без соответствующей поддержки, он привык, что Хави или Иньеста рядом и могут подстраховать его, Ракитич не мог обеспечить эту поддержку. Также Бускетс был сыгран с Дани Алвесом, а с неопытным Серхи Роберто очень трудно наладить связь, это вызывает дисбаланс.

Если в прошлом сезоне, когда Месси был травмирован, Неймар и Суарес достойно выглядели в роли лидеров атаки, сейчас ситуация вновь вернулась на круги своя – Месси забил 10 мячей из последних 14, Суарес лишь 1, а Неймар не забивал с сентября.

Летние трансферы оказались недостаточно эффективными. Умтити неплох, но еще не адаптировался, Гомеш не впечатляет, Динь аналогично. Зачем покупали Алькасера – не знаю, хотя у Пако было множество шансов проявить себя, он этого не сделал. Самое нужное не было укреплено, говорю я о правом фланге. Видаля усадили на лавку, мол не соответствует уровню команды, а для Роберто данная позиция неродная. От этого правый фланг обороны – самая уязвимая позиция.

Отчетливо вспоминаю некоторые провальные матчи «Барселоны», причины поражений (или потерь очков) очень схожи между собой. Ладно, не будем брать последнюю ничью против «Реал Сосьедада», выезд в Сан-Себастьян исторически очень трудный как физически, так и морально. Давайте лучше вспомним, к примеру, последнее поражение «Барселоны», было оно в Лиге Чемпионов против «Манчестер Сити». Первый матч на «Камп Ноу» хозяева выиграли 4:0, Хосеп был унижен, но грамотно поработал над ошибками. На «Этихаде» было сделано парочку рокировок, Гвардиола выпустил место Нолито Агуэро, что подразумевало более агрессивную атакующую игру с позиции «горожан». Энрике выставлял состав под Нолито, от этого в основе справа вышел левоногий Умтити, дабы на скорости препятствовать прорывам испанского дриблера. Задумку пришлось сворачивать, когда Луис понял, Нолито нет и его фланге бегал Де Брюйне.

Энрике ожидал высокого прессинга, ограничив давление в ответ, предпочитая в манере тики-таки разыгрывать мяч. «Горожане» не бросались, как бешеные, вперед и очень эффективно перекрывали центральную зону, от этого каталонцам было трудно просочиться вглубь. За первую половину первого тайма первые тревожные звоночки прозвенели на левом фланге, где место травмированного Альбы играл Динь. Француз поднимался слишком высоко, Гвардиола же целенаправленно создал численное преимущество в зоне ответственности Диня, в помощь активному Стерлингу туда смещались Агуэро, Сильва и Сабалета.

«Манчестер Сити» не осуществлял прессинга, которого так ожидал Энрике. Возможно Хосеп не желал наступать на грабли проигранного матча на «Камп Ноу», хотя кадровые проблемы в обороне просто обязывали «горожан» высоко прессинговать, демонстрировать интенсивность и качество. Молниеносная контратака «Барселоны» стала скорее исключением, платой за ошибку «Сити». Забитый мяч придал сил каталонцам, но в конце тайма все-таки пропустили. Тем не менее, даже подобный всплеск не сместил ход событий в центр, где Бускетс должен был стать основным распасовщиком. Вышло, что больше всего пасов по итогам поединка сделали Умтити (78) и Роберто (82).

Гвардиола использовал иную тактику, «Сити» уже не боролось за контроль мяча, был сделан акцент на быструю доставку мячей в штрафную. Зерно мудрости здесь было, Хосеп делал акцент на то, что экспериментальные связки обязательно допустят ошибку, «горожане» провоцировали гостей на ошибки. Впрочем, Энрике сделал свой ход конем, оборона «Барсы» располагалась достаточно высоко в фазе позиционной обороны, а от забросов они страховались «искуственным оффсайдом». Вот посмотрите как контратаковали «горожане»:

Первый мяч Роберто привез, намудрив. В ситуации, где он должен был сыграть просто и надежно, Роберто напортачил. Спустя еще несколько минут Серхи вновь пошел в обводку, потерял мяч и его фланг остался голым. Будь «горожане» порасторопнее в тот момент, это было бы 2:1, но нет. Когда Де Брюйне все-таки забил второй гол, «блауграна» начала сыпаться, и тут я уже вспомнил проигранную встречу 4:3 против «Сельты». Командная игра «Барселоны» просто трещала по швам. «Сити» могли забивать все 5 мячей, но почему-то Гвардиола пренебрегал высоким прессингом. Тот же Роберто из-за привезенного мяча всю игру чувствовал дискомфорт, много ошибался, не чувствовал себя уверенно.

Проблема «Барселоны» в том, что они могут дать сбой из-за одного пропущенного. Ну вот возьмите игру против «Сити», вроде вели 1:0, но нет же. Можно обосновать проблемы «Барсы», как недостаток мотивации в некоторых эпизодах, игровой дисбаланс. Но каталонцы очень уязвимы, если что-то пойдет не так, их командная игра может разойтись по швам.

Кадровая ситуация

Для наглядности составил таблички, описывающие кадровые ситуации обеих клубов. Давайте начнем с «Реала», здесь все очень непросто. Как под заказ «Барселоны» травму получил Гарет Бэйл, еще до мадридского дерби серьезно травмировался Тони Кроос. По сути, это две ключевые потери. Отсутствие Мораты, в принципе, может немного сказаться на игре, но все же, даже если Альваро был в строю, место в старте занял бы Бензема. Морату можно было использовать, как добивающий фактор, джокера.

Варан, Коэнтрау, Данило скорее смогут сыграть, но их присутствие или отсутствие несущественно. Варан мог бы потребоваться в случае отсутствия Пепе или Рамоса, но они в строю.

Из положительных моментов – возвращение Каземиро, ориентировочно Зидан выпустит его. Но тут тоже не все так просто – сможет ли за незначительный срок бразилец набрать приемлемую форму? Это предстоит узнать уже в субботу.

Давайте попробуем прикинуть предварительный состав «лос бланкос». В воротах 100% Кейлор Навас, центрбеки – Рамос, Пепе, по флангам – Карвахаль, Марсело, в полузащите – Модрич, в атаке – Роналду и Бензема. Это восьмерка, в которой уверен на все 99,99%. Дальше уже нужно слегка поразмыслить. В принципе, скорее всего стоит ожидать появления Иско, потому что против «Атлетико» он отыграл потрясающе и можно сказать, стал одним из ключевых игроков того поединка. На позицию Бэйла вариантов немного, скорее всего вакантное местечко займет Лукас Васкес. Ну и самым волнующим вопросом является ситуация вокруг Каземиро – сыграет или не сыграет?

У Зидана есть шанс сыграть по типу матча с «Атлетико», но, мне кажется, он не пойдет на это. Учитывая, что Бензема, словно внебрачный сын Переса, «обязан» играть в каждом поединке. А так, как альтернатива – Роналду на острие, справа Васкес, слева место Бэйла можно было бы рискнуть Асенсио, а в центре соответственно Модрич – Ковачич – Иско.

У «Барселона» ситуация гораздо лучше. Лазарет вроде внушительный, но уже известно, что Иньеста сможет сыграть, аналогично Туран, Пике, Умтити. Матье пропустит Класико, а вот Альба под большим вопросом.

Состав «блауграны», в принципе, не вызывает огромных вопросов – атакующее трио в строю, на воротах Тер Штеген, в обороне скорее всего Пике-Умтити (или Маскерано), справа – Роберто, слева – Альба, если восстановится или Динь (если нет). Полузащита – Ракитич, Бускетс, Иньеста. Мне кажется, будет такая расстановка или же максимум какие-то косметические замены.

Перфоманс на Эль Класико

Буквально пару часов назад на официальном канале «Барселоны» вышел видеоролик с анонсом перфоманса на трибунах «Камп Ноу», он сделан в сине-гранатовых цветах. Большими буквами красуется бессменная надпись – «Força Barça», в центре изображена «castellers» – «башня из людей», такую можно часто увидеть на местных каталонских фестивалях, а юнец на верхушке этой башни держит флаг Каталонии.

Гордость и подлость

Эль Класико имеет две стороны медали. Первая – безусловно, голы, захватывающие комбинации, финты, радость. Вторая – драки, фолы, симуляции, подлость. Но давайте не лукавить, болельщиков манят обе стороны, причем можно поспорить, какая больше. На ютубе более популярен запрос »El Clasico Fights», чем «El Clasico Goals».

Объемная нарезка жестких фолов, драк, желтых (красных) карточек, футбольного месива:

Также вашему вниманию подборка ТОП-10 голов Эль Класико:

Памятные Эль Класико

Не буду приводить в этом ТОПе Эль Класико 1905 года – это бессмысленно. Большинство дерби новейшей истории выгравировано на подкорке мозга. Пораскинув мозгами, составил ТОП, основанный на собственных впечатления.

Реал – Барселона 0:4, 21 ноября в 2015

Апогеем недовольства болельщиков «Реала» стал позорно проигранный поединок на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 0:4. История проста, как угол дома – Рафа Бенитес пошел на поводу у Переса, выставил состав скорее по ценникам, чем по физическим кондициям. Трио полузащитников Модрич-Кроос-Хамес подымалось слишком высоко, от этого нагрузка на центрбеков была сумасшедшей. Ну и, как видим, они с ней не справились.

Реал – Барселона 2:1, 6 апреля 2014 года

Запоминающаяся игра Кубка Испании. Тогда «Барселона» Херардо Мартино полностью провалила сезон, пиком всего этого стал финал Копа дель Рей. Игра тогда была достаточно равная. Анхель Ди Мария быстро открыл счет, но Бартра во втором тайме сравнял. По иронии судьбы – претендент на звание Мэн оф матч стал главным разочарованием поединка.

Гарет Бэйл попросту одурачил юного защитника «Барселоны», этот рейд валлийца по бровке вошел в историю. Я же предлагаю еще раз насладиться обзором этого Класико.

Барселона – Реал 5:0, 29 ноября 2010 года

Самое позорное поражение в тренерской карьере Жозе Моуриньо. К слову, это уже было его первым Эль-Класико, и сразу удар ниже пояса. Учитывая столь разгромный счет, игроки срывались и получили в итоге 12 желтых карточек на двоих и 1 красную.

Реал – Барселона 0:3, 19 ноября 2005 года

Не хочется здесь распыляться на комментарии. Это Эль-Класико поистине легендарно, после дубля Роналдиньо болельщики на «Сантьяго Бернабеу» стоя аплодировали бразильцу. Давайте просто насладимся этим еще раз!

Барселона – Реал 2:0, 21 октября 2000 года

Одно из первых Класико 21 века. 103 000 болельщиков собралось в тот день на «Камп Ноу», дабы насладиться смертельной схваткой. После 5 туров «бланкос» выбились в лидеры, но «блауграна» восстановила паритет за 90 минут дерби. Если смотреть на данную встречу через призму действительности, получается очень забавно. Капитаном «Барселоны» был Хосеп Гвардиола, также в старте был нынешний наставник команды Луис Энрике. Раулю тогда было всего 23, а в воротах обосновался 19-летний Икер Касильяс!

Матч был занимательным, но запомнился он, отнюдь, не этим. Ключевой фигурой того поединка стал Луиш Фигу, именно в том сезоне португалец предательски перешел из «Барселоны» в «Реал».

Предатели должны получить по заслугам. Что касается меня, то по состоянию здоровья, мне придется пропустить эту встречу, но я надеюсь, что болельщики встретят Фигу, как полагается.

Эту фразу обронил не какой-то радикально настроенный игрок, а сам президент тогдашней «Барселоны» Жоан Гаспар.

Луишу было непросто, потому что было ощущение, будто весь «Камп Ноу» выкрикивает оскорбления в его адрес. Когда португалец исполнял угловой, в него летело все что только можно: бутылки, стаканчики и даже голова свиньи. А болельщики, сидевшие в районе углового флажка, поголовно показывали оскорбительные жесты!

Друзья в жизни – враги на поле