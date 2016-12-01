Почему Гарет Саутгейт – неверный выбор для сборной Англии

Блог «Red card» объясняет, почему сборная Англии снова не угадала с тренером.

Сборная Англии имеет статус одной из топовых сборных не только Европы, но и всего мира. Не мешает ей сохранять его и тот факт, что англичане за всю свою историю выигрывали только один титул – Чемпионат Мира в 1966 году. С тех пор англичанам так ни разу и не удалось проявить себя в поной мере и оправдать свое грозное имя. Причем, у англичан всегда сильный состав, футболисты с громким именем и талантливая и перспективная молодежь.

Конечно, где-то родоначальникам футбола и впрямь мешает очень напряженный календарь внутреннего первенства, в результате чего футболисты сборной Англии подходят к крупным международным турнирам выжатые, как лимон. Однако, не только усталость стоит винить в неудачах Англии. Тут, пожалуй, стоит обратить множество вопросов к фигуре главного тренера, от которого в футболе зависит немало. А с этим, как и с вратарями, у англичан традиционные проблемы. Проблема голкиперов, правда, сейчас неактуальна – Харт уже давно закрыл этот вопрос, да и многие, кто за его спиной, хорошие вратари. А вот тренерский вопрос, по-прежнему, остается открытым. И назначение Гарета Саутгейта на постоянной основе выглядит очередной ошибкой ФА.

Гарет Саутгейт родился в 1970 году в Уотфорде и хорошо известен любому поклоннику английского футбола со стажем. Начинал карьеру игрока Саутгейт в «Кристалл Пэлас», где пробовал себя, как центральный полузащитник. После того, как «орлы» покинули премьер-лигу, он перебрался в «Астон Виллу», где переквалифицировался в центрального защитника, в амплуа которого он наиболее хорошо известен всем и каждому. В этой же роли он выступал и национальной сборной Англии и в составе «Мидлсбро», куда отправился после выступления за «Виллу».

В «Боро» Саутгейт и завершил карьеру игрока и одновременно открыл новую страницу своей жизни, под названием «главный тренер». Пост рулевого в «Мидлсбро» Саутгейт получил в 2006 году, после того, как Стив Макларен отправился тренировать национальную сборную Англии. В первом же сезоне в роли главного тренера Саутгейт привел «Боро» к финишу на 12-ом месте, а на будущий сезон они финишировали на 13-й строчке, едва избежав вылета. В том же сезоне он, кстати, одержал свою самую крупную победу, как тренер, одолев «Манчестер Сити» со счетом 8:1. И в том же сезоне Арсен Венгер отзывался о Саутгейте, как об одном из вариантов для наставников в сборную Англии. Однако, уже на будущий сезон Саутгейт и «Боро» совместными усилиями заняли предпоследнее место и вылетели в Чемпионшип.

Гарет был полон решимости вернуть команду обратно в АПЛ. Но доработать сезон в Чемпионшипе до конца он не смог, и к концу октября «Боро» с ним расстался. С тех пор Саутгейт долгое время оставался без работы, и только в 2013 году его пригласили руководить молодежной сборной Англии. Однако и с ней больших высот Саутгейт не добился. Более того, он провалил выступление на молодежном первенстве континента в 2015 году. Тогда Англия заняла последнее место в группе, сумев набрать всего три очка в игре со шведами, которые впоследствии стали чемпионами. Но это мало кого может утешить. Ведь тогда у англичан был очень звездный состав. Чего только стоят фамилии Батланд, Стоунз, Дженкинсон, Редмонд, Лингард, Кейн, Игнз и многие другие. Но даже имея такой подбор исполнителей в своем распоряжении, Саутгейт так и не смог порадовать нацию ни достойной игрой, ни результатом.

Несмотря на это, Саутгейт получил шанс проявить себя в основной сборной сразу после того, как Сэм Эллардайс был отправлен в отставку из-за скандала с коррупцией. Саутгейт получил испытательный срок в размере четырех матчей – против сборных Словении, Мальты и Шотландии в отборе, а также против Испании в товарищеской встрече. Саутгейт не проиграл ни одной из этих игр и получил постоянный контракт со сборной.

Однако, что показал Саутгейт в этих матчах? Можно говорить о результате и это будет правдой. Но игра сборной оставляет огромное количество вопросов и результат в некоторых играх выглядит не более, чем случайность. Англичане очень уныло переиграли дома скромную Мальту, после чего должны были капитулировать в Словении. Но отменная игра Харта в воротах и невезение самих словенских футболистов, помогли Англии увезти очко с того выезда. После была разгромная победа над Шотландией, счет которой тоже не отражает действительности. Англичане играли очень посредственно и уныло. У команды не виделось толком мысли и забивали они на ошибках обороны Шотландии. При этом сами гости создали огромное количество голевых моментов, но подвело исполнительское мастерство. С испанцами добыли ничью, ведя в счете в два мяча почти всю игру. Но там Испания долгое время просто не играла. А, как только, Испания включила скорости во втором тайме, у обороны Англии начали возникать определенные проблемы. В самом конце матча, оборона Англии уже не знала, как противостоять своему сопернику и тот сумел забить два гола подряд. В итоге ничья в матче, где все уже радовались победе.

Резюмируя все увиденное при Саутгейте в исполнении национальной сборной Англии, можно говорить, что ФА в очередной раз сделала неверный выбор. При Гарете Англия просто ужасающе играет в обороне, позволяя своим соперникам неприлично много. То, что они не пропустили голы от Словении и Шотландии – большое везение, а где-то – следствие не самого высокого исполнительского мастерства у соперника. Испания же наглядно показала, что может сделать сборная с качественной атакой, если включит скорости против нынешней Англии.

Кроме того, стоит обратить внимание на полное отсутствие рисунка игры у англичан. С испанцами они неплохо использовали контратаки. Но этому их научил еще Ходжсон, который мало что знал об игре первым номером. Однако, Англия – это та сборная, которая должна играть от себя в большинстве матчей и которая должна доминировать на поле. И им нужен именно тот тренер, который будет в состоянии привить им футбол, достойный имени и статуса Англии.

То есть, англичанам надо найти, либо большого тактика, но из категории «топ». Тренера, который будет ставить футбол, где Англия будет доминировать и играть от себя, а при необходимости сможет менять тактику и построение на поле. Либо же искать тренера вроде Клоппа или Бьелсы, которые очень эмоциональны и умеют не только ставить достойную игру, но и передавать свои эмоции, заставляя игроков отдаваться на поле, а не отбывать на нем номер.

Саутгейт же не выглядит тем, кто может соответствовать одной из этих категорий. А выступление сборной Англии при нем, как и говорилось выше, оставило много вопросов и негативных ощущений. При нем англичане, конечно, могут и должны пробиваться на Чемпионат Мира (все-таки, и группа не самая сильная, да и задел уже есть). Но вот на самом турнире в таком обличии англичан, вновь, ждет провал.