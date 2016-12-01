Человек с большой буквы. Памяти Павла Садырина

15 лет назад 1 декабря 2001 года скончался Павел Федорович Садырин. Блог «Vanity Fair» вспоминает главное о тренере, который сделал чемпионами СССР «Зенит» и ЦСКА, оставшись любимцем болельщиков обоих клубов.

Морозным вечером 27 октября 1991 года ЦСКА принимал «Динамо». Столичное дерби прошло на стадионе «Торпедо» в присутствии 10 с небольшим тысяч зрителей. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в начале второго тайма Дмитрием Галяминым. За тур до финиша ЦСКА в третий раз в своей истории сделал «золотой дубль», став чемпионом и обладателем кубка страны. Страны, которая два месяца спустя перестанет существовать.

За два года до этого ЦСКА не сумел вернуться в высшую лигу за один сезон. Тренер Сергей Шапошников подал в отставку, уступив место Павлу Садырину. Павел Федорович триумфально поднял команду в элиту – ЦСКА крупно выиграл 18 матчей из 42, наколотив в них 113 мячей. В элите армейцы заменили вылетевший «Зенит» – запомните, это важно. Вернувшись, москвичи сходу взяли «серебро». А следующий сезон стал золотым. Причем без коренных изменений в составе, за счет поставленной игры и разнообразия тактических ходов Садырина.

Позднее Павел Федорович еще дважды будет возвращаться в Москву, но оба раза попадет на перестроечные времена. Первое случится в середине 90-х. Из-за конфликта между руководством спортивного общества ЦСКА и собственно футбольного клуба команда расколется на две: с основой будет работать Александр Тарханов, который потом уведет почти всех лидеров в «Торпедо». Садырину достанется зеленая молодежь.

Кое-как ЦСКА закончит сезон 12-м, но следующий вновь начнет слабо. Садырина уволят, а сменивший его Олег Долматов выдаст феноменальную победную серию, втащив клуб на второе место с 14-го. 14 побед в 15 матчах второго круга. Сейчас много говорят о багаже Аленичева в «Спартаке» Карреры. Вопрос багажа Садырина в долматовском ЦСКА открыт, но факт остается фактом: старт нового сезона Долматов провалит, а Павел Федорович опять придет в команду. Ситуацию Садырин выправит, ЦСКА финиширует в середине таблицы.

На следующий год в клубе вновь будет царить бедлам из-за смены собственника. Начнется эпоха Евгения Гинера и восхождение армейцев на вершины иерархии российского футбола. Но Павел Садырин триумфа уже не застанет. После тяжелого перелома, смертельно больной раком Садырин до последнего будет работать с командой. В третьем туре случится скандальное дерби со «Спартаком», которое кончится дикими беспорядками на трибунах. В начале второго круга в матче с «Анжи» получит травму на поле вратарь Сергей Перхун, которого врачи не смогут спасти.

Это будет уже второй талантливый голкипер, которого Садырин выпестовал и трагически потерял. За 10 лет до этого, возвращаясь с победного для ЦСКА финала Кубка СССР, в автокатастрофе погибнет не менее одаренный Михаил Еремин. Машину вынесет на встречную полосу, и она столкнется с автобусом. Ужасное дежавю – еще один мощный удар по Садырину. Последним по иронии судьбы станет матч с «Зенитом». Перед выездом в Питер Садырину станет плохо. После капельницы он найдет в себе силы полететь и быть с командой на скамейке, чтобы увидеть, как «Зенит» размажет его ребят 6:1. После этого Павел Федорович сляжет окончательно. Ни в Германии, ни в Москве помочь ему уже не смогут. Не дожив даже до пенсии, Садырин уйдет на 59-м году.

Легенда питерского футбола, Павел Садырин, возможно, никогда бы не оказался в ЦСКА. Но нет пророка в своем отечестве. В «Зените» пермяк Садырин проведет 11 сезонов игровой карьеры, станет капитаном команды и любимцем трибун. Закончив местный институт физкультуры и ВШТ, Павел Федорович вернется в команду тренером дубля. После 5 лет работы с молодежью 40-летний Садырин возглавит первую команду.

Как и позднее в ЦСКА, менять состав кардинально Садырин не будет. Вместо этого Павел Федорович поменяет игру. В первый сезон питерцы финишируют четвертыми. На следующий год «Зенит» впервые в своей истории возьмет «золото». В последнем туре сезона-1984 питерцы, практически полностью укомплектованные своими воспитанниками, разнесут «Металлист». А ЦСКА тогда же впервые в истории вылетит в первую лигу.

Закрепить успех «Зениту» не удастся, но на плаву команду Садырин удержит. Питерцы финишируют шестыми, затем четвертыми. Павел Федорович будет продолжать доверять молодежи, но в итоге этого его погубит. По ходу сезона-1987 игроки напишут письмо о невозможности работать под руководством Садырина, и тренера уберут. Уже без него питерцы останутся в элите только за счет перебора лимитных ничьих армейцами, которые потеряют одно очко и по дополнительным показателям отправятся в первую лигу.

Когда в первую лигу, но уже российскую, скатится «Зенит», команду придет спасать, конечно, Садырин. Расставшись со сборной России, тренер подпишет двухлетний контракт. В 1995-м Павел Федорович уверенно вернет клуб в элиту, в 1996-м – закрепится там, финишировав десятым. Но соглашение с ним решат не продлевать. Фанаты будут в шоке. Протесты на матчах и даже митинги в поддержку Садырина ни к чему не приведут.

Расставание настолько сильно ударит по Садырину, что Павел Федорович сляжет в больницу. По мнению супруги тренера, именно этот второй уход из родного «Зенита» окончательно подорвет его здоровье. Я намеренно обхожу здесь работу Садырина в сборной и знаменитое «Письмо 14». Время все расставило по своим местам.

Потому что не мог быть не прав человек, поднявший на вершину два клуба из ничего. Человек, которого поклонники этих клубов, ныне враждующих, вспоминают одинаково тепло и добро. Человек, в 55 лет прямо во время интервью прыгнувший в пруд спасать тонущего ребенка, и спасший.

Искренне жаль, что судьба одаренного тренера и просто хорошего мужика Павла Садырина сложилась так трагично. Что он успел сделать гораздо меньше, чем мог бы. Светлая память.