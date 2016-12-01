Почему матч «Урал» – «Ростов» считают договорным?

Не успел второй круг в чемпионате России стартовать, как разгорелся новый скандал по поводу договорных матчей. И в центре внимания всеми любимый «Урал». Подробнее внутри моего блога.

Не успел второй круг в чемпионате России стартовать, как разгорелся новый скандал по поводу договорных матчей. И в центре внимания всеми любимый «Урал». Подробнее внутри моего блога.

Накануне в первенстве России по футболу стартовал второй круг. Всего в среду было сыграно четыре матча, а самыми первыми играли «Урал» и «Ростов». Матч завершился минимальной победой хозяев поля и еще до своего начала вызвал кучу подозрений.

Котировки у букмекеров на победу «Урала» прогнулись просто невероятным образом. Изначальные 3.00 – 3.50 превратились в итоговые 1.70 – 1.85. Причем, ставки совершались не только в российских БК, но и на бирже и у азиатских букмекеров, которые принимают крупные суммы. А подобный обхват географии букмекерского мира всегда наталкивает на подозрения.

Кроме того, сразу после матча комментарий по ситуации дал генеральный секретарь Federbet, организации занимающейся выявлением договорных матчей, Франческо Баранка.

«Сегодня в России был сыгран очень странный матч «Урал» — «Ростов». Коэффициенты обрушились. По-настоящему странный матч. Огромные аномалии. Действительно огромные. Движения без какого-либо смысла. Для матча Премьер-лиги это невероятно. Я предпочитаю всегда оперировать числами, а не судить, но все указывает на договорной матч», – прокомментировал Баранка ситуацию вокруг матча между «Уралом» и «Ростовом», в эксклюзивном комментарии авторитетному ресурсу «Рейтинг Букмекеров».

Также по словам Баранка стало известно, что странные движения ставок были зафиксированы не только на исходе, но и на тотале и на точном счете 1:0, с которым и завершилась отчетная игра.

За пять минут до начала матча на всем известной бирже ставок Betfair был зафиксирован непривычно большой объем ставок для такого события. На тот момент на рынок исхода матча было принято более 521 тысячи долларов, из которых более 351 тысячи были поставлены на победу «Урала»:

Всего на матч было поставлено более одного миллиона долларов, где около 810 тысяч пришлось на рынок исхода. Из них порядка 600 тысяч были поставлены в пользу успеха хозяев поля. И это только на Betfair.

Многие связывают это с тем, что у гостей был второй состав на эту игру. «Ростов» вышел на поле без Джанаева, Нобоа, Калачева, Наваса, Гацкана, Азмуна, Полоза и Ерохина. На скамейке же у гостей было всего 6 человек вместо 11 допустимых. Большие вопросы вызывает тот факт, что ставки начались еще за 4 часа до начала матча, а стартовый состав «Ростова» был озвучен за час до игры. Сей факт вызывает вопросы с акцентом на то, что информации о том, что «Ростов» намеревается сыграть в подобном составе нигде не было.

Гол, кстати, у Лунгу получился весьма красивым: