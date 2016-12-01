Джек Уилшер – погаснувшая звезда «Арсенала»

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает о самом талантливом игроке Англии, который из-за травм был вынужден покинуть «Арсенал».

Прогресс и реализация потенциала Джека Уилшера в последнее время остановились из-за травм, ведь ярчайший талант Англии, стал лишь периодически выступать за «канониров». Переход Джека в «Борнмут» в последний день трансферного окна стал полной неожиданность, уход Уилшера стал шоком для болельщиков «канониров». Ведь «любимчик» Венгера и футболист соответствующий философии француза: местный воспитанник, талантливый футболист и игрок прекрасно играющий в футбол Венгера, ушeл из команды претендующей на титул, в команду, которая пытается сохранить прописку в АПЛ.

«Венгер работает с командой уже так давно, что многие просто не видели «Арсенал» без него. Под его руководством клуб выиграл множество трофеев. Да, последние годы получились не самыми удачными с точки зрения результатов, но от этого Венгер не перестал вдруг быть хорошим тренером. Те, кто постоянно его критикуют и подвергают сомнению его квалификацию, выглядят глупо и смешно. Если Венгер уйдет из команды, то и я могу задуматься о своем будущем, — так говорил Уилшер в 2013 году.

Удивительно, но Джеку пришлось покинуть «канониров» раньше Арсена Венгера, которого в последние годы активно критикуют. А сам француз сыграл главную роль в уходе Джека из «Арсенала», конечно, Уилшер до последнего надеялся остаться в составе «канониров», но Венгер не смог гарантировать ему игровую практику. В каком-то смысле это удар ниже пояса для Уилшера, похожий на удар Гвардиолы, который также безжалостно, выгнал из команды Джо Харта. Публично Венгер всегда поддерживал англичанина хвалил его за характер, который помогает ему преодолевать последствия травмы, но при первой же возможности отправил его в аренду, хотя и в нынешнем «Арсенале» Джек, вполне мог играть важную роль.

Конечно, Джек сдал в последнее время и травмы в этом сыграли главную роль, ведь они ему так и не дали возможности закрепиться в основе «Арсенала». Хотя прошлым летом после восстановления от очередного повреждения, Уилшер сумел выйти на свой прежний уровень, выиграл Кубок Англии с «канонирами», вернул себе место в составе сборной Англии, которое закрепил двумя фантастическими голами в матче против Словении, но к сожалению не надолго. Хотя если бы Джек Уилшер был в своей лучшей форме на Евро 2016, англичане точно бы выступили значительно лучше, ведь своими неожиданными ускорениями из глубины и дальними ударами, Уилшер разнообразил бы сонную игру англичан.

Вначале сезона Венгер окончательно убедился в том, что Уилшер не сможет закрепиться в «Арсенале» из-за постоянных травм и высокой конкуренции. Хотя лето складывалось для Уилшера неплохо, ведь Джек наконец-то провeл полноценную предсезонку и в хорошей форме подходил к началу чемпионата Англии. Безусловно, англичанин надеялся закрепиться в основном составе «канониров», но перед матчем за Суперкубок Англии против «Челси», Уилшер на тренировке получает очередную травму, которая, скорее всего, поставила «крест» на карьере в «Арсенале» и сборной Англии. Венгер в том матче, впервые в карьере обыграет «Челси» Моуриньо и приведeт «канониров» ко второму месту в АПЛ за долгое время, Джек же после серии рецидивов, вернeться только в конце чемпионата, выходя в основном на замену. Поэтому попадение Уилшера в окончательную заявку англичан на Евро 2016, вызвало бурю негодования у английских болельщиков, но «любимчик» Ходжсона таки отправился во Францию.Там Джек как и сборная Англии успеха не добился, а эксперты продолжали указывать Рою на очевидную ошибку. А летняя трансферная активность «канониров» поставила Уилшера в затруднительное положение, ведь после перехода Джаки из «Боруссии М» в «Арсенал» и окончательного перевода Касорлы в центр полузащиты, Джек стал 4 или 5 выбором Венгера на данную позицию. Конечно, Уилшер мог ждать травм конкурентов или играть на фланге полузащиты, но нет гарантии, что англичанин сам «не сломается», а ведь игра Джека на фланге не слишком убедительна.

«В последние годы мне не хватало борьбы, духа важных матчей, важной роли в команде. Ушел в «Борнмут» из «Арсенала», потому что хотел вновь хотел обрести это чувство и влюбиться в футбол. Сейчас я просто стараюсь провести сезон, который в итоге поставит меня в хорошее положение – надеюсь, стану лучше как игрок, и «Арсенал» захочет вернуть меня. Я мог остаться в «Арсенале», выходить со скамейки, в кубковых матчах, но я хотел большего. Я был долго травмирован и хочу доказать людям, что у меня есть способности», – заявил Уилшер.

Очевидно, уход Джека кажется разумным решением, он получит много времени на поле, ему не нужно адаптироваться к новой стране, стиль «Борнмута» похож на стиль «канониров», да и лидером своей новой команды англичанин вполне может стать. Но пугает другое Джек вполне мог оказаться в «Роме» и бороться за чемпионство в Италии, но выбрал «Борнмут», где будет бороться за выживание, а вариант с «Кристалл Пэлас» казался вообще идеален, можно было оставаться в Лондоне и бороться за десятку. Но решение Уилшера стало неожиданным, конечно, в составе «Борнмута» играет его лучший друг Афобе, да и город считается одним из лучших в Англии для «тусовок».

Но сейчас для Уилшера главное, чтобы проблемы вне футбольного поля не мешали ему играть, а Джек смог бы вновь, сосредоточиться на своей игре и возвращении своей лучшей формы. Эдди Хау ему в этом поможет, ведь недаром, именно тренера «Борнмута» считают преемником Арсена Венгера, возможно уже в следующем сезоне Джек и Хау будут работать на благо «канониров», очевидно, теперь всe зависит от самого Уилшера, ведь вся Англия ждeт, когда англичанин реализует свой громадный потенциал на футбольном поле. Перед матчем против «канониров» Джек успел наиграть в составе «вишенок» 10 матчей в чемпионате Англии, правда, пока результативными действиями за свою команду англичанин не отметился. Уилшер наслаждается постоянной игровой практикой в составе «вишенок» и не думает о будущем.

«Я еще не думал о своем будущем. Просто пытаюсь прибавить, как игрок. Действительно не знаю, хочу продолжить в Арсенале или еще где-то. Два месяца назад я бы, конечно, ответил, что хочу завершить карьеру в Арсенале. Но я сейчас в Борнмуте и наслаждаюсь этим. У меня была травма. Сейчас на данном этапе моей карьеры мне нужна игровая практика. Я очень много пропустил», — заявил Уилшер.

Перед очным противостоянием Джек уже отметился неоднозначным высказыванием, возможно, он сам уже не верит в своe возвращение в «Арсенал».

«Разочарован, что не смогу сыграть с «Арсеналом». Я только набрал ход, отыграв серию матчей. Возможно, мне даже будет и полезно пропустить один матч, чтобы затем продолжить выступления с новыми силами. Что касается предстоящей встречи, то на данный момент я являюсь игроком «Борнмута», поэтому хочу, чтобы мы победили «Арсенал», — заявил Уилшир.

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