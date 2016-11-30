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    Футболисты в кино.

    30 ноября 2016
    Предлагаю вашему вниманию игроков, которые показывали свои навыки не только на футбольном поле, но и на съёмочной площадке.

    Зинедин Зидан. («Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх», роль – Нумеродис)

    Роль у Зизу конечно второстепенная, но я думаю, что многим будет лучше, если француз останется тренером испанского «Реал Мадрида», чем продолжит свою актёрскую карьеру. Стоит отметить, что в данном фильме снимались и другие спортивные знаменитости.

    Кому не интересен весь ролик, сразу подсказываю Зидан на 1:10.

    Винни Джонс. ( Довольно большое кол-во фильмов для футболиста)

    Джонс начал карьеру в «Лидсе», а затем продолжил в «Уимблдоне» и «Челси», также являлся игроком сборной Уэльса (на протяжении некоторого времени был капитаном национальной команды).Начал Винни свою актёрскую карьеру с блистательного фильма «Карты, деньги, два ствола». Вот вам фрагмент, в котором Винни Джонс учит массажу сердца.

    Дэвид Бэкхэм («Гол!», роль – играл самого себя)

    Я уверен, что никого Бэкхэм здесь не удивляет своим присутствием . Конечно, англичанин снимался во многих кинолентах, но самой известной стала «Гол!», где также снялись Леманн, Юнгберг, Фабрегас, Анри, Макманаман, Оуэн, Сальдадо, Робиньо, Роналдо, Зидан, Гути, Рауль, Бекхэм, Карлос, Рамос и Эльгера,а к ним также присоединился Арсен Венгер. Сам фильм делится на три части. В приведённом ниже отрывке самого Дэвида нет, но мне кажется, он может вас заинтересовать.

    Всем удачи!

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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