Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

я для сенита норм
Лигочемпионская серия Акинфеева и ошибки Лодыгина заставляют задуматься о том, кто же должен играть в воротах. Может быть, вы? Тогда найдите мяч и узнайте, получится ли у вас.
не сдержался кулаком стукнуть дзубю и обнял девушку)))
да черчесов ищет мой номер
Да! Станислав Черчесов уже ищет ваш номер
Увы, нет. Но в "Зените" у вас будет шанс
Со всех копыт бегу в сборную. Только Черчесов там должен быть максимум тренером вратарей.
Черчесов на связи
Да, скоро Черчесов позвонит
Да! Станислав Черчесов уже ищет ваш номер