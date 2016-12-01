Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    1 декабря 2016
    Лигочемпионская серия Акинфеева и ошибки Лодыгина заставляют задуматься о том, кто же должен играть в воротах. Может быть, вы? Тогда найдите мяч и узнайте, получится ли у вас.

    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Тест: какое решение примет футболист?

    Фото: rfs.ru

    Рейтинг: 2.8 Голосов: 33
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +794

      JI e x a 30 апреля 2020, 20:48

      я для сенита норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 мая 2018, 12:56

      не сдержался кулаком стукнуть дзубю и обнял девушку)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      artem303 18 марта 2018, 12:29

      да черчесов ищет мой номер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 24 января 2018, 00:18

      Да! Станислав Черчесов уже ищет ваш номер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 28 ноября 2017, 18:50

      Увы, нет. Но в "Зените" у вас будет шанс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 16 ноября 2017, 11:06

      Со всех копыт бегу в сборную. Только Черчесов там должен быть максимум тренером вратарей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 сентября 2017, 09:54

      Черчесов на связи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Great Show 8 сентября 2017, 21:18

      Да, скоро Черчесов позвонит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 28 августа 2017, 18:15

      полное г...о

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 7 августа 2017, 19:21

      Да! Станислав Черчесов уже ищет ваш номер

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 