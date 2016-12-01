«Деньги за Селихова позволят нам существовать». Главные причины взлета «Амкара»

«Спартак» идет на первом месте, «Уфа» стала крепким середняком. В нынешнем сезоне произошло уже немало сенсаций, но больше всех удивляет «Амкар». Максим Цепков рассказывает, как пермская команда берет пример с «Ростова» и рвется в Европу.

При поражениях команды мы зачастую обвиняем того, кто ее возглавляет. Но в нынешнем сезоне винить тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева не в чем. Его коллектив неожиданно вырвался из привычной толпы середняков, прорвавшись к еврокубковой зоне. «Профессору», как многие называют Гаджиева, удалось поставить командную игру, основанную на быстром футболе.

Похожую надежность в обороне и акцент на контратаки демонстрировал в предыдущем сезоне «Ростов», в итоге попавший в Лигу чемпионов. Коллектив Гаджи Гаджиева немного забивает и крайне мало пропускает. В воротах «Амкара» побывало всего девять мячей, что на один меньше, чем у лидирующего в чемпионате «Спартака».

Удивляет и голкипер «Амкара» Александр Селихов. Именно он является причиной того, что «Амкар» так надежен в обороне. При этом в «Амкаре» есть еще два голкипера, которым во второй половине сезона предстоит отдуваться за уходящего в «Спартак» Селихова. Это опытные Хомич и Будаков, много повидавшие в мире футбола. «Без меня «Амкар» не пропадет», – говорит сам Селихов о своем предстоящем трансфере. При этом пермская команда продает свою главную звезду вынуждено. Денег в «Амкаре» сейчас маловато.

«Эта самая крупная сделка в истории клуба. Мы открыли парню дорогу в большой футбол, а доходы с его трансфера помогут нам существовать», – рассказывает гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин. Официально сумма перехода не разглашается, но различные источники сообщают, что «Амкар» заработает на переходе вратаря около четырех миллионов евро. Клуб не будет испытывать проблемы с выплатой зарплат, а зимой на полученные средства можно усилить одну-две позиции, если это потребуется Гаджиеву.

Вратари – одни из главных действующих лиц на поле, но без поддержки трибун успехи команды невозможны. Пять побед и две ничьих сделал «Амкар» на домашнем стадионе, забив шесть голов и ни разу не пропустив в Перми! Если бы очки начислялись только за домашние игры, то «Амкар» занимал бы твердое пятое место. При этом московский «Локомотив», например, в качестве хозяина поля сумел победить лишь дважды.

Хорошо «Амкар» играет и с топами нашего чемпионата. Ничейные результаты были достигнуты в играх с «Рубином», «Локомотивом» и ЦСКА. Домашнюю победу «Амкар» одержал над «Ростовом», победил в непростой игре в Грозном. В этих противостояниях прослеживается почерк профессора Гаджиева. Тренер работает в РФПЛ уже 17 лет, а его команды и сейчас умудряются недооценивать.

Лучший сезон «Амкара» был в 2008 году, когда команда заняла четвертое место. В те годы она добиралась и до финала Кубка России. Сейчас же у красно-черных есть все шансы побить рекорд восьмилетней давности, а у его игроков появилась возможность для попадания в сборные. Защитник Джикия умудрился стать одним из открытий чемпионата, заслужив знакомство со Станиславом Черчесовым. Джикию хотят видеть и в сборной Грузии, а его коллегу по амплуа Брайана Идову – в Нигерии.

До начала нынешнего сезона сложно было представить такой интерес к игрокам «Амкара». Но они привлекли внимание и топовых команд в клубном футболе. Возможно, что в зимнее трансферное окно «Амкар» покинет не только Селихов. Прямо по ходу сезона пермякам придется перестраивать состав и докупать нужные элементы. Тем более что зимой на команду обрушилась еще и эпидемия травм. Но «Амкар» справится.

«Русский «Лестер»? Пока еще рано что-то говорить», – скромно отзывается о перспективах «Амкара» Павел Комолов. Однако прямо сейчас пермская команда продолжает брать пример с «Ростова» и доказывать, что без больших денег в нашем футболе можно и нужно побеждать.

Фото: rfpl.org, fc-amkar.org