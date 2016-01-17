Почему Кудряшов - идеальный трансфер для "Ростова"

Дончане, похоже, всерьёз намерены зацепиться за свой исторический шанс на медали. Иначе приобретение Кудряшова и предварительный контракт с Ерохиным объяснить сложно. Покупка защитника "Терека" - лучшее, что мог сделать "Ростов". Объясняю, почему.

В первой части сезона Курбан Бердыев в большинстве матчей использовал или формацию 4-2-3-1 с классической четвёркой в обороне, или вариант с тремя центральными защитниками, где фланговые игроки фактически закрывают всю бровку. При первом раскладе слева обычно играл номинально центральный защитник Иван Новосельцев. При втором он уходил на привычную позицию в центре, а слева появлялся Денис Терентьев. Иногда туда переходил с правой бровки Маргасов, место которого, в свою очередь, занимал Ротенберг. Однако все трое - и Маргасов, и Ротенберг, и Терентьев - номинально правые защитники. И естественно правоногие. То есть левого защитника у Бердыева не было в принципе.

Одно из ключевых преимуществ Кудряшова - конечно, российский паспорт. А кого ещё из россиян можно было купить? Щенников, Комбаров, Набабкин - ни один из них не поехал бы в "Ростов". Жирков или Анюков - тем более. Последним двоим уже за 30. Набабкин и Анюков - тоже правые защитники. В своих клубах они фактически компенсируют чрезмерную атакующую активность Фернандеса и Смольникова соответственно, довольно мало включаясь в завершающую фазу атаки. Зарплата любого из перечисленных игроков была бы существенно больше оклада Кудряшова. Да и трансфер влетел бы в копеечку. А за Федора дончане заплатили даже меньше, чем он стоит на transfermarkt - 2 миллиона вместо 2,5.

У Эльмира Набиуллина в силу возраста вряд ли есть пиетет к Бердыеву. И если уж узжать из Казани - скорее сразу в один из топ-клубов или Европу. Из этой же серии вариант с Морозовым из "Динамо". Да и сыровата молодёжь. У того же Терентьева задатки неплохие, но сейчас Бердыеву нужны люди, готовые дать результат сразу, а не через пару сезонов. Опытные, мастеровитые. Остаётся Янбаев, но и ему привычнее играть справа. К тому же Ренату за 30, а оклады в "Локомотиве" приличные, если судить по контрактам Сапатера с Обинной.

Кудряшов в расцвете сил - ему 28. По физическим данным он один из лучших в лиге. Достаточно высок и атлетичен, что позволяет уверенно вести борьбу на втором этаже. Прошёл хорошую школу у Рахимова, прибавив тактически и в комбинационной игре. Понимает и читает её, что позволяет совершать много перехватов. Для контратакующей модели Бердыева вкупе с приличной скоростью и мобильностью Федор может быть весьма полезен. По существу, тренер точечно укрепил наиболее провисавшую позицию в своей команде.