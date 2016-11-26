История футбольных бутс

Бутсы являются одним из основных компонентов футбольной формы, и на сей раз я предлагаю вам ознакомиться с их появлением и развитием.

Появление на свет.

Возможно, это прозвучит немного безумно, но первые бутсы появились в 1525 году. Утверждают, что это реальный факт. Некоторые говорят, что первым, кто носил обувь такого типа, является английский монарх Генрих VIII. Удивительно, не так ли? Однако другие специалисты утверждают, что король Англии никогда не носил бутсы. Итак, давайте перейдём ко времени, о котором можно утверждать с большей точностью. К XIX веку.

Конечно же речь продолжится об Англии. В то время англичане носили бутсы коваными грубыми шипами и тяжёлыми металлическими носами. Весила обувь довольно прилично. Бутсы такого типа были у родоначальников около 100 лет.

Естественно из-за данной экипировки было много травм. В итоге Английская футбольная ассоциация поменяла старые бутсы на новые с кожаными шипами и гораздо меньшего веса. В такой обуви игра шла до Второй мировой войны.

3-я четверть XX века.

Огромный вклад в развития бутс внесли два брата с баварской фамилией Драсслер. Фабрика двух братьев, Адольфа и Рудольфа, обувала во время войны солдат Третьего Рейха. После войны судьбы братьев разошлись. Появились две компании – Adidas и Puma. Бутсы начали создаваться по новым технологиям, хотя мало чем отличались. Однако соперничество было, и неслабое.

Но рано или поздно должен был случится переломный момент в этом противостоянии, где выигрывать стал Адольф. На Чемпионате мира 1954 года, когда Германия встречалась с Венгрией, немцы играли с венграми со счётом 2-2. Однако перед вторым таймом Адольф, отвечая тогда за экипировку сборной, предложил футболистам бутсы. И это помогло. Ещё как помогло. Игроки Германии забили победный гол, полностью контролируя игру. О тех бутсах заговорил тогда весь мир.

Никто и не помнил, что сменные шипы были внедрены Puma в 1952 году. Т. к. все про это забыли, именно кампания Адольфа дала бутсам такого типа известность.

Адольф Драсслер.

Главной на мировой арене конечно же была компания Adidas. Бутсы не так сильно и развивались. На Чемпионате мира 1966 года 75% игроков были в обуви именно от компании Адольфа.

Но конкуренция росла, а значит, и росло качество бутс. Также компании начали подписывать контракты с изветными игроками. Это было действительно хорошим способом известить людей о себе. Да почему же было, простите? Такое и по сей день. Например, все уже знают, что Криштиану Роналду подписал контракт с Nike. Ладно, вернёмся в 20-ый век.

Тогда между Puma и Adidas разгорелся скандал. Кто же подпишет великолепного и невероятного Пеле? Конечно, учитывая высококлассный уровень игры бразильца и его известность, это был бы невероятно выгодный контракт. Но из-за слишком сильных разногласий компании подписали «пакт Пеле». Они отказывались от контракта с королём футбола. Адольф Драсслер был наверное в ярости, когда увидел, как на Чемпионате Мира 1970 года на тот момент 2-х кратный чемпион мира Пеле носил бутсы компании его брата, нарушившего договор. Думаю, это точно должно было ударить сильно по репутации Puma.

Ответом на всё это стал выпуск Adidas новой партии бутс « Copa Mundial» в 1979 году. Они были изготовлены из кожи кенгуру. Сам Адольф Драсслер создал эту обувь, что стало его последним творением, но очень достойным. Эти бутсы стали стандартом. Вы можете увидеть их на фото снизу.

1990-ые.

Новой ступенью эволюции стали бутсы Predator. Их носили многие мировые звёзды. Их выпуск продолжается и в наше время.

В 1996 году Puma выпускает подошвы для бутс. Но главное это появление мощного конкурента. Американская компания Nike, ранее упомянутая сегодня, в 1998 году выпустила просто необычно великолепные бутсы Mercurial, а потом и Nike Tiempo. Интересно, что tiempo -время по-испански или погода, а сами бутсы понравились любителям контроля мяча. Наверное это любимые бутсы Хосепа Гвардиолы.

Таким образом XX век подарил нам новый более зрелищный футбол. Бутсы стали значительно легче, что стало тому причиной.

Mercurial.

Tiempo.

О нашем времени говорить не буду и закончу на этом. Надеюсь вам было интересно. Всем удачи!