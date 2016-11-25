Футболисты и азартные игры.

Предлагаю вам узнать, кто из игроков принимал участие в азартных играх, делал ставки.

Доминик Маттео.

Шотландец являлся важной частью »Лидс Юнайтед» и даже забивал победный гол в матче Лиги чемпионов 2000-2001 против «Милана», будучи защитником. Игрок стал в итоге послом клуба. Правда никто не знал о ставках футболиста в скачках, где Доминик задолжал более миллиона фунтов, ставя 200 тысяч на одну лошадь.

Фил Бардсли.

«Сандерленд» рисковал в сезоне 2012-2013 покинуть АПЛ, но благодаря Бардсли была добыта важная ничья против «Саутгемптона». Футболист не стал сдерживать радость и выплеснул её всю наружу. В казино. Даже осталось памятное фото. Немного напоминает мне фильм «Мальчишник в Вегасе». Игрок был отстранён от следующего матча (тренер Паоло Ди Канио был очень недоволен Филом), зато осталось фото на память.

Джанлуиджи Буффон.

Известного итальянца подозревали в ставках не раз. Предполагают, Буффон делал ставки перед Чемпионатом Мира 2006 и в 2012 году. Тогда сообщалось, что в общей сумме ставки составляли 1,5 миллиона евро. Вратаря признали невиновным, однако Джиджи не отрицал любовь к азартным играм. Некоторое время он был послом PokerStars.

Всем удачи!