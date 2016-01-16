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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Россия vs. Украина: кто круче в футболе?

    16 января 2016
    "Футбол в стиле Ретро" элегантно и с изложением матчасти набрасывает на вентилятор.

    Вот уже второй сезон подряд УЕФА разводит российские и украинские команды в соревнованиях под своей эгидой. Это связано со сложной политической обстановкой между двумя странами, и высокое футбольное руководство опасается брать на себя ответственность за какие-либо инциденты и провокации, которые могут возникнуть при организации и проведении футбольного праздника. Однако футбольное противостояние двух соседних государств всегда имело повышенный интерес болельщиков с обеих сторон.

    Футбол в стиле Ретро предлагает вспомнить, как проходили российско-украинские баталии и приводит статистику встреч в новейшей истории двух стран.

    История футбольных встреч России и Украины (встречи клубов в еврокубках + две встречи сборных) в официальных матчах насчитывает 23 игры.

    Противостояние в еврокубках:

    1994 год. ЛЧ (группа). "Динамо" (Киев, Украина) - "Спартак" (Москва, Россия) - 3:2

    1994 год. ЛЧ (группа). "Спартак" (Москва, Россия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 1:0

    1996 год. КИ (группа). "Ротор" (Волгоград, Россия) - "Шахтёр" (Донецк, Украина) - 4:1

    1997 год. КУЕФА (квалификация). "Алания" (Владикавказ, Россия) - "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 2:1

    1997 год. КУЕФА (квалификация). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - "Алания" (Владикавказ, Россия) - 1:4

    1998 год. КК (1/16). ЦСКА (Киев, Украина) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 0:2

    1998 год. КК (1/16). "Локомотив" (Москва, Россия) - ЦСКА (Киев, Украина) - 3:1

    2003 год. ЛЧ (квалификация). "Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 1:0

    2003 год. ЛЧ (квалификация). "Локомотив" (Москва, Россия) - "Шахтёр" (Донецк, Украина) - 3:1

    2003 год. ЛЧ (группа). "Динамо" (Киев, Украина) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 2:0

    2003 год. ЛЧ (группа). "Локомотив" (Москва, Россия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 3:2

    2008 год. ЛЧ (квалификация). "Спартак" (Москва, Россия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 1:4

    2008 год. ЛЧ (квалификация). "Динамо" (Киев, Украина) - "Спартак" (Москва, Россия) - 4:1

    2009 год. КУЕФА (1/8). ЦСКА (Москва, Россия) - "Шахтёр" (Донецк, Украина) - 1:0

    2009 год. КУЕФА (1/8). "Шахтёр" (Донецк, Украина) - ЦСКА (Москва, Россия) - 2:0

    2009 год. ЛЧ (группа). "Динамо" (Киев, Украина) - "Рубин" (Казань, Россия) - 3:1

    2009 год. ЛЧ (группа). "Рубин" (Казань, Россия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 0:0

    2011 год. ЛЧ (квалификация). "Динамо" (Киев, Украина) - "Рубин" (Казань, Россия) - 0:2

    2011 год. ЛЧ (квалификация). "Рубин" (Казань, Россия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:1

    2011 год. ЛЧ (группа). "Шахтёр" (Донецк, Украина) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - 2:2

    2011 год. ЛЧ (группа). "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) - "Шахтёр" (Донецк, Украина) - 1:0

    ИТОГО В ЕВРОКУБКАХ:

    Россия - Украина = 21 игра: 12 побед, 2 ничьи, 7 поражений, соотношение мячей: 35 - 29.

    Матчи сборных:

    1998 год. ОЧЕ. Украина - Россия - 3:2

    1999 год. ОЧЕ. Россия - Украина - 1:1

    ИТОГО НА УРОВНЕ СБОРНЫХ:

    Россия - Украина (сборные) = 2 игры, 0 побед, 1 ничья, 1 поражение, соотношение мячей: 3 - 4.

    ОБЩИЙ ИТОГ ФУТБОЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ РОССИЯ - УКРАИНА:

    23 игры, 11 побед, 3 ничьи, 9 поражений, соотношение мячей: 38-35

    Общие победы в "матчах на вылет": 4-2

    Квалификация из совместной группы (включая квалификацию "Рубина" в Лигу Европы осенью 2009 года): 4-1

    В сезоне ЛЧ-1994/1995 (самые первые матчи в списке) ни московский "Спартак", ни киевское "Динамо" из группы не вышли, Но спартаковцы заняли 3-е место, а динамовцы - 4-е. Добавим ещё одну колонку.

    Более высокое место в совместной группе: 1-0

    Таким образом, на основании вышеизложенного, смеем предположить, что ответ на вопрос, вынесенный в заголовок более чем очевиден. smiley

    Помимо всего прочего, прослеживается ещё одна занимательная особенность: если российский и украинский клуб играли в одной группе Лиги Чемпионов, то украинский клуб неизменно занимал последнее - 4-е место в группе.

    Фото: fc-zenit.ru, www.rusteam.permian.ru.

    Роман Широков в стиле Ретро

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    Рейтинг: 4 Голосов: 13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ХОХОЛ ИГРАЕТ ЛУЧШЕ... 17 декабря 2017, 01:45

      А теперь посчитай сколько раз играло К.Динамо в 1/4 и полуфинале лиги чемпионов за всю историю и сравни с любым Российским клубом.А разница золотых мячей,кто сколько раз оставил свой след в мировом футболе? А противостояние сборных? А успешность игроков в Европейских клубов?Вывод станет очевиден...

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 января 2016, 16:57

      Да-а, были дни... Игнаш хорошо пенальти вколотил (Локо - Шахтер 3:1), а как вредил немчик Мерк (Украина - Россия 3:2), а гол Карпина, а катастрофа Филимонова (Россия - Украина 1:1)... Короче, напрасно ты, составитель, нагнетаешь в смысле мы круче, а если вспомнить Кубок Содружества, Кубок Первого канала (я понимаю, что неофициально), то не всё так и очевидно, ага. Пустое всё это.

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