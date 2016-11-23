Необычные празднования голов в футболе.

Недавно в мадридском дерби Криштиану Роналду в оригинальной форме отпраздновал свой мяч, присев на корточки. Вашему вниманию 5 других неординарных проявлений радости футболистов после забитого мяча.

Думаю, много комментировать я не буду, а просто оставлю вам дату проведения матча и чуть-чуть поясню, что происходит.

Финиди Джордж

Нигерия – Греция (2-0)

30 июня 1994 года

Футболист сборной Нигерии на Чемпионате мира отпраздновал свой гол в собачьем стиле. На самом деле это интересно. Почему ему в голову пришло именно это?

Антуан Гризманн

Реал Сосьедад – Депортиво Ла-Корунья (3-0)

25 октября 2010 года

Тогда 19-летний Антуан, празднуя забитый мяч, подбежал к спонсорскому автомобилю, сел в него, а его товарищи по команде решили поддержать одноклубника и присоединились к нему. Довольно необычно.

Мирко Вучинич

Черногория – Швейцария (1-0)

8 октября 2010 года

Это был не только единственный, но и довольно красивый гол. Может быть это и свело с ума Мирко, который в порыве радости снял себя шорты.

Самуэль Это'О

Челси – Тоттенхэм (4-0)

8 марта 2014 года

Думаю, многим известен скандал с Сэмом касаемо его возраста. Считали, что футболист старше, чем он есть. Так вот в ответ на все эти догадки Это'О отпраздновал свой мяч в ворота Тоттенхэма старческой походкой.

Робби Фаулер

Ливерпуль – Эвертон (3-2)

3 апреля 1999 года

ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, НО ВИДЕО В БОЛЕЕ ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ Я НЕ НАШЁЛ.

Футболист Ливерпуля, которого обвиняли в употреблении наркотиков, ответил также, как Самуэль. Он отпраздновал свой гол, притворившись будто нюхает кокаин.

Вот такая вот подборка. Надуюсь, вам понравилось. Всем удачи!