Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Интересное из жизни и истории футбола. Все блоги -

    Необычные празднования голов в футболе.

    23 ноября 2016
    Недавно в мадридском дерби Криштиану Роналду в оригинальной форме отпраздновал свой мяч, присев на корточки. Вашему вниманию 5 других неординарных проявлений радости футболистов после забитого мяча.

    Думаю, много комментировать я не буду, а просто оставлю вам дату проведения матча и чуть-чуть поясню, что происходит.

    Финиди Джордж

    Нигерия – Греция (2-0)

    30 июня 1994 года

    Футболист сборной Нигерии на Чемпионате мира отпраздновал свой гол в собачьем стиле. На самом деле это интересно. Почему ему в голову пришло именно это?

    Антуан Гризманн

    Реал Сосьедад – Депортиво Ла-Корунья (3-0)

    25 октября 2010 года

    Тогда 19-летний Антуан, празднуя забитый мяч, подбежал к спонсорскому автомобилю, сел в него, а его товарищи по команде решили поддержать одноклубника и присоединились к нему. Довольно необычно.

    Мирко Вучинич

    Черногория – Швейцария (1-0)

    8 октября 2010 года

    Это был не только единственный, но и довольно красивый гол. Может быть это и свело с ума Мирко, который в порыве радости снял себя шорты.

    Самуэль Это'О

    Челси – Тоттенхэм (4-0)

    8 марта 2014 года

    Думаю, многим известен скандал с Сэмом касаемо его возраста. Считали, что футболист старше, чем он есть. Так вот в ответ на все эти догадки Это'О отпраздновал свой мяч в ворота Тоттенхэма старческой походкой.

    Робби Фаулер

    Ливерпуль – Эвертон (3-2)

    3 апреля 1999 года

    ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, НО ВИДЕО В БОЛЕЕ ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ Я НЕ НАШЁЛ.

    Футболист Ливерпуля, которого обвиняли в употреблении наркотиков, ответил также, как Самуэль. Он отпраздновал свой гол, притворившись будто нюхает кокаин.

    Вот такая вот подборка. Надуюсь, вам понравилось. Всем удачи!

    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Борт№1
    1479992766
    Прикольно 8))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+