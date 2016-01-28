Платт, Просинечки, Хесслер и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1991/92

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Серия А скупает талантливых немцев, Иан Райт переходит в «Арсенал», а Роберт Просинечки - в «Реал».

Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения "топовости" мы взяли стоимость перехода из клуба в клуб. Дэвид Платт Полузащитник, Англия Из "Астон Виллы" (Бирмингем; Англия) в "Бари" (Бари; Италия). Сумма сделки - 5,78 млн. £. Роберт Просинечки Полузащитник, Югославия Из "Црвены Звезды" (Белград; Югославия) в "Реал" (Мадрид; Испания). Сумма сделки - 5,6 млн. £. Томас Хесслер Полузащитник, Германия Из "Ювентуса" (Турин; Италия) в "Рому" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,39 млн. £. Юрген Колер Защитник, Германия Из "Баварии" (Мюнхен; Германия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 5,25 млн. £. Томас Долль Полузащитник, Германия Из "Гамбурга" (Гамбург; Германия) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,25 млн. £. Жослен Англома Защитник, Франция Из "Пари Сен-Жермен" (Париж; Франиця) в "Марсель" (Марсель; Франция). Сумма сделки - 4,2 млн. £. Тревор Стивен Полузащитник, Англия Из "Рейнджерс" (Глазго; Шотландия) в "Марсель" (Марсель; Франция). Сумма сделки - 4,1 млн. £. Дино Баджо Полузащитник, Италия Из "Торино" (Турин; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 3,5 млн. £. Иан Райт Нападающий, Англия Из "Кристал Пэлас" (Лондон; Англия) в "Арсенал" (Лондон; Англия). Сумма сделки - 2,8 млн. £. Рихард Витсге Полузащитник, Голландия Из "Аякса" (Амстердам; Голландия) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 2,54 млн. £. Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки. Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt. Фото: www.gettyimages.com, www.arsenal.com Стоичков, Алдаир, Баджо и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1990/91 Регистрируйся на сайте Бомбардир, подписывайся на наш блог, жми палец вверх, жги в комментах!

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