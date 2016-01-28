Платт, Просинечки, Хесслер и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1991/92

Чертовы итальянские мешки!
Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения "топовости" мы взяли стоимость перехода из клуба в клуб.
Дэвид Платт
Полузащитник, Англия
Из "Астон Виллы" (Бирмингем; Англия) в "Бари" (Бари; Италия). Сумма сделки - 5,78 млн. £.
Роберт Просинечки
Полузащитник, Югославия
Из "Црвены Звезды" (Белград; Югославия) в "Реал" (Мадрид; Испания). Сумма сделки - 5,6 млн. £.
Томас Хесслер
Полузащитник, Германия
Из "Ювентуса" (Турин; Италия) в "Рому" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,39 млн. £.
Юрген Колер
Защитник, Германия
Из "Баварии" (Мюнхен; Германия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 5,25 млн. £.
Томас Долль
Полузащитник, Германия
Из "Гамбурга" (Гамбург; Германия) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,25 млн. £.
Жослен Англома
Защитник, Франция
Из "Пари Сен-Жермен" (Париж; Франиця) в "Марсель" (Марсель; Франция). Сумма сделки - 4,2 млн. £.
Тревор Стивен
Полузащитник, Англия
Из "Рейнджерс" (Глазго; Шотландия) в "Марсель" (Марсель; Франция). Сумма сделки - 4,1 млн. £.
Дино Баджо
Полузащитник, Италия
Из "Торино" (Турин; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 3,5 млн. £.
Иан Райт
Нападающий, Англия
Из "Кристал Пэлас" (Лондон; Англия) в "Арсенал" (Лондон; Англия). Сумма сделки - 2,8 млн. £.
Рихард Витсге
Полузащитник, Голландия
Из "Аякса" (Амстердам; Голландия) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 2,54 млн. £.
Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.
Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.
Фото: www.gettyimages.com, www.arsenal.com
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