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    Футбол в стиле Ретро Все блоги -

    Платт, Просинечки, Хесслер и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1991/92

    28 января 2016
    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х: Серия А скупает талантливых немцев, Иан Райт переходит в «Арсенал», а Роберт Просинечки - в «Реал».

    Блог «Футбол в стиле Ретро» продолжает сериал о лучших трансферах прошлых лет. На очереди еще один сезон начала 90-х годов прошлого века. За единицу измерения "топовости" мы взяли стоимость перехода из клуба в клуб.

    Дэвид Платт

    Полузащитник, Англия

    Из "Астон Виллы" (Бирмингем; Англия) в "Бари" (Бари; Италия). Сумма сделки - 5,78 млн. £.

    Роберт Просинечки

    Полузащитник, Югославия

    Из "Црвены Звезды" (Белград; Югославия) в "Реал" (Мадрид; Испания). Сумма сделки - 5,6 млн. £.

    Томас Хесслер

    Полузащитник, Германия

    Из "Ювентуса" (Турин; Италия) в "Рому" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,39 млн. £.

    Юрген Колер

    Защитник, Германия

    Из "Баварии" (Мюнхен; Германия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 5,25 млн. £.

    Томас Долль

    Полузащитник, Германия

    Из "Гамбурга" (Гамбург; Германия) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,25 млн. £.

    Жослен Англома

    Защитник, Франция

    Из "Пари Сен-Жермен" (Париж; Франиця) в "Марсель" (Марсель; Франция). Сумма сделки - 4,2 млн. £.

    Тревор Стивен

    Полузащитник, Англия

    Из "Рейнджерс" (Глазго; Шотландия) в "Марсель" (Марсель; Франция). Сумма сделки - 4,1 млн. £.

    Дино Баджо

    Полузащитник, Италия

    Из "Торино" (Турин; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 3,5 млн. £.

    Иан Райт

    Нападающий, Англия

    Из "Кристал Пэлас" (Лондон; Англия) в "Арсенал" (Лондон; Англия). Сумма сделки - 2,8 млн. £.

    Рихард Витсге

    Полузащитник, Голландия

    Из "Аякса" (Амстердам; Голландия) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 2,54 млн. £.

    Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки.

    Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    Фото: www.gettyimages.com, www.arsenal.com

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    Рейтинг: 4.3 Голосов: 11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 28 января 2016, 14:25

      Чертовы итальянские мешки!

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