Почему переход Селихова в «Спартак» это плюс для всех?

Александр Селихов достиг невероятного прогресса. В свои 22 года, он уже вызывается в главную сборную страны, а теперь еще и подписал контракт с лидером Премьер-Лиги.»Мысли в слух» о том, почему этот переход полезен обеим сторонам.

1) Во-первых Александр Селихов возвращается в родные «пенаты». Да, вы не ослышались.В 2006 году, после одного из юношеских турниров, молодого вратаря пригласили в дубль Московского «Спартака».Александр сразу же ответил согласием. Такой шанс выпадает раз в жизни.В академии красно-белых он провел 2 года, но выиграть конкуренцию у других вратарей ему не удалось. Сейчас же ситуация иная... Селихов является одним из лучших вратарей в РПЛ. Его «Амкар» идет в зоне лидеров.И спрос на вратаря сразу же вырос. Им интересовался «Зенит», но Александр решил вернуться в родную для него команду. Выиграть конкуренцию у Реброва ему вполне по силам. Песьяков же скорее всего уйдет в аренду. Так-как ему явно будет не хватать практики.

2) Если уж самого Массимо Карреру заинтересовал молодой вратарь.То это многое значит. Ребров в этом сезоне пропустил не много, в 14 матчах 8 голов. Но нужно вспомнить возраст Артема. Ему уже 32 года, и когда одаренный, да и к тому же молодой парень, готов наступать на пятки, легкой жизни точно не будет. Карерра явно приглашал Селихова не для того, что бы он вновь выступал за дубль «Спартака». Его приглашали с прицелом на чемпионат. И стартовый состав. Вот это будет дуэль у нас в сезоне! Интересно будет посмотреть.

3) Ну и самый главный фактор почему переход Селихова в «Спартак» это очень хорошо, состоит в том, что теперь Александр будет на виду у Станислава Черчесова. Благо ездить на игры в Москву ему явно проще, чем в Пермь.И оценивать игру молодого вратаря, да и при том, что скоро Кубок Конфедерации и Чемпионат Мира, Черчесову просто необходимо. Благо Селихов давно уже на его «карандаше».Ведь всем понятно, что время Акинфеева начинает уходить. Реакция уже не та, в сборной уже во всю наигрывается Илья Кутепов– как основной центральный защитник.Теперь же когда они вместе с Селиховым будут играть в одной команде, взаимопонимание будет на высшем уровне. И это только всем нам в плюс.Ведь у себя в стране хочется достойно представить свою сборную.

P.S Предлагаем взглянуть на сейвы Александра Селихова в этом сезоне.И вам всё сразу станет ясно.