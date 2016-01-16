Пойти на три буквы или феномен WAG

Девушки по всему миру мечтают выскочить замуж за футболиста. Дошло до того, что появился термин WAG. Ульяна Лукьянченко объясняет, что к чему.

Девушки по всему миру мечтают выскочить замуж за футболиста. Дошло до того, что появился термин WAG. Ульяна Лукьянченко объясняет, что к чему.

С тех пор как футбол из суровой игры мужиков начал трансформироваться в шоу-бизнес, девушки и жены футболистов стали играть в нем все большую роль. Наибольшего успеха добилась Виктория Бекхэм, но не только карьера Дэвида Бекхэма зависела от пожеланий его жены. За каждым успешным мужчиной стоит женщина. Футбол докатился до того, что женщины стоят за некоторыми трансферами и скандалами.

WAG – это «wives and girlfriends». Вроде бы ничего не значимое - жены и девушки. Однако сокращение уже даже появилось в солидном английском словаре Коллинза и означает оно «жены или девушки знаменитых спортсменов».

Вступить в брак с футболистом – цель жизни для многих девушек, которые завешивают стены постерами с потенциальной жертвой и ходят на стадион, чтобы Он однажды заметил Ее. Вполне себе вид спорта, карьерный успех, а не тягомотина про женское счастье. В социальных сетях группы с названием «Хочу выйти замуж за футболиста, когда вырасту» стали смещать по популярности те же женские «Без принципов в принципе» или «40 кг». И где-то по сети бродит инструкция: «Умный девчачий гид по тому, как закадрить футболиста».

Никакого юмора и иронии. Девушки, которые не скрывают своей мечты войти в «касту» WAG, объясняют свое желание обыденно: хочу в магазины, тусоваться, быть богатой и держать под ручку знаменитого красавца.

Раньше охотиться приходилось на стадионе или закрытой вечеринке. Хвала прогрессу, сейчас достаточно скачать на айфон Твиттер, Тиндер, Инстаграм, Снэпчат и еще несколько приложений. Так появляются миллионы откровенных и не очень селфи, заряженных на футболиста Премьер-лиги.

Гламурные модели и актрисы могут позвать на помощь агента. Те прекрасно понимают, какую выгоду можно извлечь романа подопечной и знаменитого спортсмена. WAG стало индустрией в индустрии.

Пример все той же Виктории Бекхэм, жен русских футболистов или более известных Колин Руни или Алекс Джеррард мотивировал целое поколение девушек поверить, что футболист исполняет мечты. В ответ на это Футбольные ассоциации стали напоминать игрокам о том, что важно «сделать правильный выбор» не только при выборе клуба. Многие признавались в интервью, что карьера может быть разрушена одной кровожадной женщиной, вспомните Шевченко, Ди Натале и Жеммали.

Соблазнившись, вступаю во все выше указанные группы. Мне удалось познакомиться с умудренной опытом 26-летней Кристиной. Она хочет замуж за футболиста, потому что «они могут нас многому научить». Вот оно как. «Они много путешествуют по миру, - перебирает плюсы Кристина. - И вообще футболисты – очень умные люди, они точно знают, чего хотят. И как бонус – к 35 годам я могу объездить с ними весь мир и стать такой же умной, как они».

Кристина покинула свою малую родину во имя мечты. Она «всегда любила футбол» и смотрела игру с отцом, который болел за некий известный клуб. Кристина избирательна, будто работает тренером команды РФПЛ: «Я не хочу себе молодого футболиста, они недостаточно зрелые. Но слишком старые игроки мне тоже не подойдут – иногда мне хочется побыть глупой, а они этого не поймут. И вообще, познакомившись с большим количеством игроков, я стала придирчивой. Это очень серьезный выбор».

Кристина подружилась с многими игроками, чтобы лучше понимать их стиль жизни. Она сразу объяснила мне, что вино не может быть дешевле 30 евро. И что надо выстраивать четкую стратегию. Один из постулатов: «Я решила, что буду общаться с футболистами как с друзьями. Они обычные люди, правда, на одной вечеринке тратят столько, сколько я зарабатываю за год. Иногда я виделась с очень милыми игроками, но между нами не было искры. А искра все равно нужна. И вообще, я всегда знала, когда и куда надо идти. Есть много всяких баров и пабов, где игроки собираются. Один минус – там же собирается огромная куча молодых девчонок. И тут просыпается женское соперничество, ты должна быть королевой из королев, то есть вбухать много денег в свой внешний вид».

На таких вечеринках бывает так же жарко, как на трибунах во время дерби ЦСКА и «Спартака». «Некоторые женатые игроки встречаются с молодыми девочками, пока их жены сидят дома, - открывает тайну (тайну?) Кристина. - А иногда девчонки начинают драться. Ну, если им не удалось поговорить с мужчиной мечты, то они бьют друг друга. Конечно, они потратили кучу денег, чтобы сюда попасть, а их кто-то уже перещеголял.

Однажды моя подруга нашла игрока на сайте знакомств, типа «папики.ком». Футболисты не выкладывают свои фотографии, но, если ты знаешь, что ищешь, то ты сразу поймешь, где профиль знаменитого спортсмена, а где – обычного мужика. Все думают, что эти сайты только для секса. Да, но многие ищут здесь простых отношений. Тут встречаются мужчины с деньгами и женщины, которые знают, как их потратить».

Не торопитесь записывать правила Кристины, она пока так и не склеила футболиста. Есть подозрение, что и не склеит. Кому понравится ощущение беспрерывной охоты, как за кабаном в каком-нибудь отдаленном российском лесу? Пока WAG этого не поймут, все будет так, как есть – погоней за чужими деньгами и славой. Футбольные ассоциации тоже просекли, насколько разрушительным может быть для игрока неудачное знакомство, поэтому зачастую советуют игрокам, как надо себя вести и даже, с кем лучше встречаться. Потому что иногда ваши интимные фотографии могут стать причиной шантажа со стороны какой-нибудь охотницы за вашими деньгами. Привет, Саш.

Разумеется, я не такая. Хотя несколько советов выписала.

По материалам Bleacher Report

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Фото: Instagram, Shemazing