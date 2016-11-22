Самые старые стадионы 5 стран.

Россия готовится к грядущему Кубку Конфедераций 2017 и Чемпионату Мира 2018, а я предлагаю вам узнать какие достопримечательности футбола сохранились с начала его истории или чуть позже.

Крики болельщиков с трибун, памятные голы и важные победы. Всё это происходит на стадионе. Так давайте узнаем, где царит такая атмосфера на протяжении уже очень многих лет.

«Эль Молинон» (Хихон, Испания)

Стадион основан в 1908 году, а был он построен на месте водяной мельницы. С 1916 года на арене играет «Спортинг». В 1930 стадион пережил пожар. Начиная с 1970 года, матчи, проходящие на «El Molinón», транслируют по телевидению.

«Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия)

Стадион был открыт в 1911. Его открыл матч между «Дженоа» и «Интером». С конца 40-ых годов «Дженоа» делит арену с «Сампродией». Сам стадион назван в честь капитана «Дженоа» Луиджи Феррариса, погибшего в Первой мировой войне.

«Эстадио Урбано Калдейра» (Сантос, Бразилия)

Арена открылась болельщикам в 1916 году. У стадиона есть и другое название «Вило Бермио», но в 1933-ем году его переименовали в честь игрока и тренера «Сантоса» Урбано Калдейра.

«Брэмолл Лэйн» (Шеффилд, Англия)

Стадион был открыт в 1855 году. Он официально является самой старой футбольной ареной мира. Изначально здесь играли в крикет. В конце 1862 года был проведён первый матч на этом стадионе. В 1889 году арена стала домашней для появившегося клуба «Шеффилд Юнайтед». Сам стадион назван в честь известной семьи магнатов в Шеффилде мануфактурщиков Брэмоллов.

«Мельбурн Крикет Граунд» (Мельбурн, Австралия)

Несмотря на то, что официально «Брэмолл Лейн» самый старый стадион, австралийская арена была построена в 1853, а открыта в 1854 году. Изначально предусматривался для игры в крикет или Олимпийских игр. Впервые футбольные матчи прошли на летних Олимпийских играх 1956 года в рамках футбольного олимпийского турнира. Рекорд стадиона по посещаемости был поставлен в 1970 году, когда посмотреть финал футбольного первенства Австралии пришло посмотреть 121 696 зрителей.

Всем желаю здоровья и удачи!