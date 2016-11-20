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    5 футболистов, завершивших карьеру раньше времени

    20 ноября 2016
    Представляю вашему вниманию 5 игроков, которые завершили карьеру по разным на то причинам.

    Хидетоши Наката

    Наката – самая главная звезда японского, да и вообще всего азиатского футбола. В Японии к нему относились, наверное, как сейчас в Аргентине к Месси. Футболист начал блистать в Италии и стал звездой мирового уровня. Хидетоши любил делать разные причёски, и у него хорошо шли дела в шоу-бизнесе. Японец имел много контрактов. Конечно же, Наката потерял интерес к футболу и завершил карьеру в 29 лет.

    Итог: завершил карьеру в 29 лет, потеряв интерес к игре.

    Иван Саенко

    Начинал Иван карьеру в «Факеле», но пик пришёлся на его выступления в Германии. Перейдя из «Карлсруэ» в «Нюрнберг», Саенко стал лидером команды, даже доигравшись до капитанской повязки. Когда уже команды высокого уровня хотели заполучить россиянина, игрок снизил к себе требования. В 2008 году на Чемпионате Европы Саенко закрепил свой успех бронзовой медалью. Далее последовал переход в московский «Спартак» на 2 года. Играл футболист не так уж и ярко. Часто были травмы. Требования к себе Иван так и не повысил. В конце концов футбол игроку надоел и он расторг контракт, а подписывать новый с каким-либо другим клубом уже не хотел. Карьеру завершил в 27 лет.

    Итог: живёт в Воронеже и тратит, заработанные им деньги. Сам футболист добавляет, что это «честно заработанные деньги».

    Артём Безродный

    Россиянин считался молодым талантом, и многие считали его будущей звездой. Реализовать свой потенциал Артёму не удавалось из-за травм. Отдых явно не шёл ему на пользу. Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов утверждал, что проблемы игрока – женщины и любовь к игре в боулинг. Сам Безродный говорил, что виноваты его друзья, которым он ни в чём не мог отказать. В 2003 году Артём покинул команду и пытался заиграть в других клубах. Была попытка закрепится в Азербайджане окончилась провалом. Позже много где игрока объявляли, но он так и не появился. В 24 года футболист завершил карьеру.

    Итог: завершил карьеру по нескольким причинам (травмы, не мог отказать друзьям, женщины), а в 37 лет скончался ( 13 сентября 2016 года).

    Карлос Роа

    Роа – лидер крепкой «Мальорки» рубежа веков и твёрдый первый номер сильной аргентинской сборной. 30 лет для голкипера – рассвет, когда появляется достаточно опыта, и не утрачиваются рефлексы. Но Карлос решил пойти по иному пути. Прочитав много религиозных книг, голкипер стал готовится к концу света. В 1999 году он заявил, что уезжает в Мексику из-за конца света. Роа также записался в сектанты и ждал свое неминуемой участи, которая в итоге его не постигла. После «конца света» вратарь вновь продолжил свои выступления, но былую уверенность так и не вернул, хотя стоял на воротах он довольно таки не плохо. Карьеру он завершил в 2006 году.

    Итог: завершил карьеру из-за своей религиозности.

    Миленко Ковачич

    Миленко был очень быстрым, за что получил своё прозвище «сын ветра». Он был быстр не только физически, но и мысленно. Ковачич принимал верное решение за доли секунды. И вновь, как и Карлосу Роа, реализовать себя ему помешала религия. Футболист внезапно ударился в кришнаитство, а в 1998-м году заявил, что для игры в футбол «нужно подчинить себя гневу и злобе, которых во мне нет». Выступавший за «Брешию», хорват посвятил себя вспахиванию земли, разведению животных и молитвам. Однако в футбол он вернулся, но ,как и в прошлых случаях, достичь былого успеха не удалось. Последним клубом в карьере Ковачича стал «Хапоэль» из Петах-Тиквы, а в 2005-м году футболист погиб в ДТП. Карьеру он завершил в 25 лет.

    Итог: завершил карьеру из-за религии.

    Вот такой получился список. Надеюсь, многие сделали выводы, что если у тебя что-то получается и видно, что это твой талант, то нужно не останавливаться, а продолжать работать над собой, добиваясь успеха. Всем желаю удачи!

    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Комментарии (7)
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    Фрэнк Серпико
    1479672304
    И не стыдно тебе, молодой человек, воровать чужие статьи? https://www.sports.ru/tribuna/blogs/footballmen/824131.html
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    Фрэнк Серпико
    1479672378
    портишь репутацию и себе и сайту
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