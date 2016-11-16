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    Выдающиеся игроки «Манчестер Юнайтеда».

    16 ноября 2016
    В сезоне 2012 – 2013 клуб стал чемпионом Англии, а сейчас играет в Лиге Европы и занимает 6 строчку в лиге. Предлагаю вспомнить игроков, которые дарили фанатам «красных дьяволов» радость и одерживали важные победы для клуба.

    Дэвид Бэкхэм ( 394 матча, 85 голов)

    Он играл на правом флаге «МЮ» на протяжении 10 лет. Многие помнят его гол «Уимблдону».

    Бэкхэм является выпускником «Класса 92 года» вместе с Полом Скоулзом. 2 апреля 1995 года Дэвид дебютировал в матче против «Лидса». В том сезоне англичанин завоевал два трофея.

    Сезон 1996 – 1997 закончился вновь чемпионством, но в 1998 лондонский «Арсенал» отобрал титул у «Манчестера Юнайтеда». Дэвид отправился со сборной Англии на ЧМ 1998 года, где он выступил неудачно, получив удаление за фол на Диего Симеоне в мачте с Аргентиной.

    Конечно же на родину Бэкхэму было тяжело возвращаться, но в следующем сезоне принял участие в подарке для фанатов. Клуб из Манчестера завоевал Требл. Следующий сезон также стал чемпионским.

    Сезон 2002-2003 стал для англичанина последним на»Олд Траффорд». После поражения в рамках Кубка Англии от «Арсенала» Фергюсон в ярости пнул бутсу, которая попала в бровь Бэкхэму.

    Перед тем, как покинуть «МЮ» Дэвид завоевал ещё одну чемпионскую медаль. В 2003 английский футболист подписал контракт с мадридским «Реалом».

    Эрик Кантона ( 185 матчей, 82 гола)

    Эрик навсегда останется в сердцах истинных болельщиков «Манчестера Юнайтеда». Его характер, игра. Всё это останется в истории клуба. Не думаю, что Златан Ибрагимович сможет достойно заменить фанам дьяволов Эрика Кантона.

    Француз перешёл в клуб после победного для команды «Лидс» сезона 1991-1992, в котором принимал участие и сам Кантона. В Манчестере он провёл 4.5 года, а перешёл за 1.2 млн. Француз оказался недостающим кусочком пазла, которого такне хватало Сэру Алексу Фергюсону. Первый же сезон стал чемпионским для Эрика и «МЮ».

    За 4 сезона только 1 раз он оставался без трофеев, становился 2 раза лучшим бомбардиром и 1 раз занимал 2-ую строчку в списке. Он был что-то вроде вроде талисмана «Манчестер Юнайтед», достоянием клуба. Он отдавал душу клубу. Сезон 95/96 стал кульминацией его карьеры. Было вырвано чемпионство у «Ньюкастала»и завоёван Кубок Англии, в финале которого «МЮ» встречался с «Ливерпулем». Предлагаю вам посмотреть подборку голов «Короля Манчестера». Закончил Эрик свои выступления в 1997 году.

    Эдвин ван дер Сар ( 186 матчей)

    Эдвин великолепно играл за «Аякс» и выиграл с клубом много трофеев. Потом он перешёл в «Ювентус», а затем, после прихода Буффона, в «Фулхэм». В 2005 году в свои 34 года ван дер Сар подписывает контракт с «Манчестером Юнайтедом». Несмотря на возраст, голландец показывал великолепную игру.

    В 2007 году Эдвин впервые становится чемпионом Англии, а в сезоне 2007-2008 «МЮ» вновь становится чемпионом и даже выигрывает Лигу Чемпионов. В том сезоне голкипер сыграл 24 сухих матча во всех турнирах. А благодаря отбитому пенальти в финале ЛЧ 2008 в Москве, он вписал своё имя в истории клуба.

    В том же 2008 вратарь помогает «дьяволам» выиграть Клубный Чемпионат Мира и уже в 2009 завоёвывает третий чемпионский титул.

    Из-за травм и вынужденного отпуска (его жена тяжело заболела, но затем, к счастью, выздоровела) в первой половине сезона 2009/2010 голландец сыграл за команду лишь 7 раз. Потом Эдвин вышел на прежний уровень и даже стал самым возрастным игроком клуба со времён Второй мировой войны в матче с «Бернли» 16 января. Ему было 39 лет и 79 дней.

    Последним сезонам для футболиста стал 2010-2011, а последним матчем финал Лиги Чемпионов, который «Манчестер Юнайтед» проиграл каталонской «Барселоне» 3-1.

    В этом списке конечно же не все легенды клуба, но всё равно надеюсь, вы почувствовали тот дух клуба. Думаю, многие скучают по тому «Манчестеру Юнайтеду». Но каким бы не был клуб, у него навсегда останется великая история и великие игроки, которые её создавали.

    Всем желаю удачи!

    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии (2)
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    Ценитель
    1479992068
    Спасибо за посты, если ты пишешь сам, то молодец, приятно читать. +5
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    Борт№1
    1479993035
    +1
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