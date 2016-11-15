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    Что не так?

    15 ноября 2016
    Обычно я не рассуждаю, а ищу какую-либо интересную информацию. Но сегодня речь пойдёт об интересах болельщиков. Конечно же, все мои рассуждения основываются на увиденном мною на нашем любимом сайте «Бомбардир». Никого задеть не хочу. Личное мнение.

    Я собираюсь порассуждать на одну лишь тему.

    Что любителей футбола интересует?

    Естественно ответом будет название самой игры «футбол». Но судя по просмотрам, игра в основном не так сильно интересует болельщиков, как красивые девицы футболистов или просто очаровательные болельщицы и модели. Ну что это, друзья? Сайт же спортивный. Он о футболе, а не о полуобнажённых женщинах. Конечно появляются интересные статьи о футболе. На днях видел в одном из блогов предложения нападающих для «ЦСКА». Но печально, что такие интересные материалы люди проходят и смотрят жён игроков. Поистине достойные внимания статьи остаются с 100 – 2000 просмотрами, а просто фотографии женщин, причём взятые с их аккаунтов из инстаграма, набирают 5000 – 20000. Это ведь так тяжело. Приходится найти даму в этой социальной сети и набрать хороших фото. Однако я понимаю, что нужно разнообразить ленту, перевести дух, некоторые стараются писать ежедневно. Но ведь можно и не писать каждый день, а делать перерывы, чтобы найти действительно интересную тему. И тогда и о футболе будет написано, и многим будет интересно почитать. А для любования девушками у нас есть журнал «Maxim».

    Это статья не обещала быть средней или большой. Я просто хотел с вами поделится своим мнением. Уверен кто-то будет несогласен. Я хотел бы также подчеркнуть, что я не пытаюсь показать какие все плохие, и только у меня есть вся информация. Нет! У многих она весит на ленте. Вот только мало кто это смотрит. Существуют реально интересные блоги. Советую вам полистать другие творения. Может быть они ничуть не хуже лидеров Блог-лиги.

    Желаю всем удачи и здоровья!

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ценитель
    1479992179
    Все правильно. Тут можно встретить много околофутбольных маньяков.
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