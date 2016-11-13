История «Барселоны».

Дорогие друзья, я решил начать иногда описывать истории клубов. Сегодня предлагаю ознакомиться с тем, что и как происходило в каталонской «Барселоне».

История «Барсы» начинается 29 ноября 1899 года, когда Жоан Гампер и ещё одиннадцать человек решили основать этот испанский клуб. Они не могли тогда себе представить каких высот он добьётся. За свою историю у «Барселоны» были взлёты и падения, но то, что каталонский клуб легендарен, думаю, никто не будет спорить. Они выигрывали Кубок Чемпионов и вылетали из Примеры. История «Барсы» делится на 5 этапов.

1 этап (1899 – 1922)

В этот этап «Барселона» только начинала своё существование. За счёт фонда клуба был построен стадион «Les Cortas». За это время команда стала стала ассоциироваться с городом и была признана ведущей в Каталонии.

Les Cortas

2 этап (1922 – 1957)

Членство клуба значительно возросло, более 10 тыс. человек. В связи с испанской гражданской войной клуб переживал трудный период. Были материальные и политические проблемы. Игроки «Барсы» пытались поддерживать в этот сложный этап своих болельщиков хорошей игрой. В послевоенный период убили президента клуба Хосепа Суинолу в 1936 году, который многое делал для развития «Барсы». Затем при помощи Ладислау Кубалы клуб социально и спортивно восстановился.

3 этап (1957 – 1974)

В этот период был построен нынешний стадион «Барселоны» «Camp Nou». Членство в клубе росло, но сама «Барса» показывала отвратные результаты. В то время блистал голландский «Аякс». Он играл в так называемый тотальный футбол. Руководство клуба приняло решение, которое никого не огорчило. Переход голландца Йохана Кройфа значительно повлиял на каталонцев. Кройф показывал великолепную игру и приводил «Барсу» к столь желанному чемпионству Испании.

4 этап (1974 – 1992)

В 1979 году впервые в истории «Барселоны» был завоёван Кубок Кубков Европы. «Camp nou» был реконструирован к Чемпиона Мира 1982 года. В клуб возвращается легендарный Йохан Кройф в качестве тренера. Он приносит всё тот же тотальный футбол. «Барса» добивается невероятных успехов, а голландец создаёт «команду мечты». В 1992 году клуб выигрывает Лигу Чемпионов на Уэмбли, благодаря голу Кумана.

5 этап (1992 – 2009)

Этот период считается самым успешным периодом за всю историю клуба. Членство возросло свыше 172 тыс. человек. В период 2008 – 2009 были завоёваны все возможные трофеи, включая и международный уровень. В это время команду тренировал испанец Хосеп Гвардиола, подаривший клубу фирменный стиль игры «тики-така». В этот за «Барсу» выступали такие игроки, как Луиш Фигу, Роналдо, Ривалдо и конечно же Роналдиньо. Начинали свою карьеру Хави, Иньеста и Лионель Месси. Это всё лишь некоторые игроки из числа тех, кто подарил каталонцем радость.

Ныне «Барселона» один из самых сильных клубов мира. Как мы все знаем главным соперником клуба является мадридский «Реал». Когда эти команду играют между собой, болельщики называют это «Битвой Испании и Каталонии».

Надеюсь, было интересно. Желаю вам удачи!