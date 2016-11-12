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    История вратарских перчаток.

    12 ноября 2016
    Перчатки – важный аспект вратарской экипировки. Предлагаю вам узнать, как они появились.

    В современном мире тяжело представить голкипера без перчаток, за исключением дворового футбола. Но у нас речь о большом.

    В 70-ые года ХХ века вратари обходились без этого важного снаряжения. Это повышало риск получить травму или болезненные ощущения при сильном ударе в ворота.

    В 1885 году Уильям Сайкс, владевший фирмой по производству футбольных мячей, первый решил снарядить голкиперов каучуковыми перчатками. Это уменьшало боль и улучшало сцепление мяча с руками. Однако распространение нововведение не получило.

    Уильям Сайкс.

    Легендарный аргентинский вратарь Амадео Карризо ( играл с 1940 по 1970) считается первым, кто одевал специальные перчатки.

    Амадео Карризо.

    До 70-ых прошлого века редко можно было увидеть вратарские перчатки, да и фирм, производящих их было не особо много. Активно использовать данную экипировку стали использовать только к концу столетия. Самой большой и самой известной фирмой по производству перчаток была Stanno. Её основателя зовут Стефано Андриоти, который сам был талантливым голкипером и придумал это снаряжение исключительно для себя. Оценив перчатки, он стал внедрять их идею всем знакомым ему спортсменам и выпускать вратарскую экипировку партиями. В 60-ых эта идея начинала уже приобретать популярность и Stanno расширяла производство. Сегодня многие голкиперы на мировом уровне используют перчатки именно этой компании.

    Так вратарские перчатки стали важным элементом любого футбольного матча. Надеюсь,вам было интересно. Всем здоровья!

    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии (1)
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    Aztec58
    1479038089
    "В 70-ые году ХХ века вратари обходились без этого важного снаряжения" - Серьёзно???? Даже Хомич, Яшин, Маслаченко, Кавазашвили? Ахахахах! "До 70-ых прошлого века редко можно было увидеть вратарские перчатки, да и фирм, производящих их было не особо много" - Ещё смешнее! Ахахахах! Пиши исчо!
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