История вратарских перчаток.

Перчатки – важный аспект вратарской экипировки. Предлагаю вам узнать, как они появились.

В современном мире тяжело представить голкипера без перчаток, за исключением дворового футбола. Но у нас речь о большом.

В 70-ые года ХХ века вратари обходились без этого важного снаряжения. Это повышало риск получить травму или болезненные ощущения при сильном ударе в ворота.

В 1885 году Уильям Сайкс, владевший фирмой по производству футбольных мячей, первый решил снарядить голкиперов каучуковыми перчатками. Это уменьшало боль и улучшало сцепление мяча с руками. Однако распространение нововведение не получило.

Уильям Сайкс.

Легендарный аргентинский вратарь Амадео Карризо ( играл с 1940 по 1970) считается первым, кто одевал специальные перчатки.

Амадео Карризо.

До 70-ых прошлого века редко можно было увидеть вратарские перчатки, да и фирм, производящих их было не особо много. Активно использовать данную экипировку стали использовать только к концу столетия. Самой большой и самой известной фирмой по производству перчаток была Stanno. Её основателя зовут Стефано Андриоти, который сам был талантливым голкипером и придумал это снаряжение исключительно для себя. Оценив перчатки, он стал внедрять их идею всем знакомым ему спортсменам и выпускать вратарскую экипировку партиями. В 60-ых эта идея начинала уже приобретать популярность и Stanno расширяла производство. Сегодня многие голкиперы на мировом уровне используют перчатки именно этой компании.

Так вратарские перчатки стали важным элементом любого футбольного матча. Надеюсь,вам было интересно. Всем здоровья!