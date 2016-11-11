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    Интересные и забавные случаи из истории футбола.

    11 ноября 2016
    Предлагаю вам ознакомится с событиями в нашей любимой игре, которые наверняка заставят вас улыбнуться.

    Удачная подача.

    Матч бразильского чемпионата «Фламенго» – »Мадурейра». Подача от ворот «Фламенго». Счёт 0:0 за 10 минут до окончания игры. Вратарь бьёт по мячу. Ветер подхватывает мяч и вносит его в ворота соперника. Голкипер «Мадурейры» не видел происходящего, так как поправлял шнуровку бутс. Гол! 1:0! Победа «Фламенго»!

    Боже, это когда-нибудь закончится?

    Матч Кубка Аргентины в феврале 1986 года «Аделант Рибенк» – «Кальвес» отметился огромным количеством 11-метровых ударов. Всего их было 55. Счёт 1:1. Оба гола были забиты с точки. Игра перешла в серию пенальти где «Аделант Рибенк» одержал победу 28:27.

    Осторожно, небо!

    В Боливии орлы над стадионом – не редкость. однажды во время матча одна «птичка» неожиданно вошла в пике и через секунду взмыла в облака... с мячом в когтях. Кожаный снаряд заменили, но в небе снова закружил орел, явно готовясь к очередной атаке. Игру пришлось отложить.

    Это издевательство, друзья!

    «Самый нелепый гол года!»– так называли гол, забитый защитником Спарты (Роттердам) в матче с Барселоной в 1973 году. Отбивая мяч от своих ворот, футболист отправил его высоко вверх. Мяч был подхвачен ветром, лопнул в воздухе и бесформенным комком тряпки упал: в ворота Барселоны. Судья приказал заменить мяч и, несмотря на протесты игроков: засчитал гол.

    На этом всё. Надеюсь, что у вас мелькнула улыбка. Всем удачи и здоровья!

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии (1)
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    Aztec58
    1478946826
    Все случаи с очень длинной бородой, ага. А где 149 автоголов?
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