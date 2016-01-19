Стоичков, Алдаир, Баджо и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1990/91

да уж, насколько подорожал футбол... Сложно представить, что игроки уровня Баджо, Стоичкова и Ларсена столько стоили.
Предлагаем читателям серию выпусков о лучших трансферах прошлых лет. Далеко в дебри истории мы решили не забираться и начнем наш экскурс с 90-х годов прошлого века. За единицу измерения "топовости" мы возьмем такую банальную вещь, как стоимость перехода из клуба в клуб. Стартуем с сезона-1990/91.
Алдаир
Защитник, Бразилия
Из "Бенфики" (Лиссабон; Португалия) в "Рому" (Рим; Италия). Сумма сделки - 6,3 миллиона фунтов
Томас Хесслер
Полузащитник, ФРГ
Из "Кёльна" (Кёльн; ФРГ) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 5,46 миллиона фунтов
Роберто Баджо
Полузащитни и нападающий, Италия
Из "Фиорентины" (Флоренция; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 5,43 миллиона фунтов.
Карл-Хайнц Ридле
Нападающий, ФРГ
Из "Вердера" (Бремен; ФРГ) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,25 миллиона фунтов
Хенрик Ларсен
Полузащитник, Дания
Из "Люнгбю" (Конгенс-Люнгбю; Дания) в "Пизу" (Пиза; Италия). Сумма сделки - 4,69 миллиона фунтов
Георге Хаджи
Полузащитник и нападающий, Румыния
Из "Стяуа" (Бухарест; Румыния) в "Реал" (Мадрид; Испания). Сумма сделки - 3 миллиона фунтов
Христо Стоичков
Полузащитник и нападающий, Болгария
Из ЦСКА (София; Болгария) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 2,1 миллиона фунтов
Бриан Лаудруп
Нападающий, Дания
Из "Юрдинген 05" (Крефельд; ФРГ) в "Баварию" (Мюнхен; ФРГ). Сумма сделки - 2,1 миллиона фунтов
Мигель Анхель Надаль
Защитник, Испания
Из "Мальорки" (Пальма-де-Мальорка; Испания) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 1,96 миллиона фунтов
Деннис Уайз
Защитник и полузащитник. Англия
Из "Уимблдона" (Лондон; Англия) в "Челси" (Лондон; Англия). Сумма сделки - 1,9 миллиона фунтов
Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки. Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.
Фото: greatnews.ro, pinterest.com
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