Стоичков, Алдаир, Баджо и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1990/91

Предлагаем читателям серию выпусков о лучших трансферах прошлых лет. Далеко в дебри истории мы решили не забираться и начнем наш экскурс с 90-х годов прошлого века.

Предлагаем читателям серию выпусков о лучших трансферах прошлых лет. Далеко в дебри истории мы решили не забираться и начнем наш экскурс с 90-х годов прошлого века. За единицу измерения "топовости" мы возьмем такую банальную вещь, как стоимость перехода из клуба в клуб. Стартуем с сезона-1990/91.

Алдаир

Защитник, Бразилия

Из "Бенфики" (Лиссабон; Португалия) в "Рому" (Рим; Италия). Сумма сделки - 6,3 миллиона фунтов

Томас Хесслер

Полузащитник, ФРГ

Из "Кёльна" (Кёльн; ФРГ) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 5,46 миллиона фунтов

Роберто Баджо

Полузащитни и нападающий, Италия

Из "Фиорентины" (Флоренция; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 5,43 миллиона фунтов.

Карл-Хайнц Ридле

Нападающий, ФРГ

Из "Вердера" (Бремен; ФРГ) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,25 миллиона фунтов

Хенрик Ларсен

Полузащитник, Дания

Из "Люнгбю" (Конгенс-Люнгбю; Дания) в "Пизу" (Пиза; Италия). Сумма сделки - 4,69 миллиона фунтов

Георге Хаджи

Полузащитник и нападающий, Румыния

Из "Стяуа" (Бухарест; Румыния) в "Реал" (Мадрид; Испания). Сумма сделки - 3 миллиона фунтов

Христо Стоичков

Полузащитник и нападающий, Болгария

Из ЦСКА (София; Болгария) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 2,1 миллиона фунтов

Бриан Лаудруп

Нападающий, Дания

Из "Юрдинген 05" (Крефельд; ФРГ) в "Баварию" (Мюнхен; ФРГ). Сумма сделки - 2,1 миллиона фунтов

Мигель Анхель Надаль

Защитник, Испания

Из "Мальорки" (Пальма-де-Мальорка; Испания) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 1,96 миллиона фунтов

Деннис Уайз

Защитник и полузащитник. Англия

Из "Уимблдона" (Лондон; Англия) в "Челси" (Лондон; Англия). Сумма сделки - 1,9 миллиона фунтов

Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки. Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

Фото: greatnews.ro, pinterest.com

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