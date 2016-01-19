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    Стоичков, Алдаир, Баджо и еще семь самых дорогих трансферов сезона-1990/91

    19 января 2016
    Предлагаем читателям серию выпусков о лучших трансферах прошлых лет. Далеко в дебри истории мы решили не забираться и начнем наш экскурс с 90-х годов прошлого века.

    Предлагаем читателям серию выпусков о лучших трансферах прошлых лет. Далеко в дебри истории мы решили не забираться и начнем наш экскурс с 90-х годов прошлого века. За единицу измерения "топовости" мы возьмем такую банальную вещь, как стоимость перехода из клуба в клуб. Стартуем с сезона-1990/91.

    Алдаир

    Защитник, Бразилия

    Из "Бенфики" (Лиссабон; Португалия) в "Рому" (Рим; Италия). Сумма сделки - 6,3 миллиона фунтов

    Томас Хесслер

    Полузащитник, ФРГ

    Из "Кёльна" (Кёльн; ФРГ) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 5,46 миллиона фунтов

    Роберто Баджо

    Полузащитни и нападающий, Италия

    Из "Фиорентины" (Флоренция; Италия) в "Ювентус" (Турин; Италия). Сумма сделки - 5,43 миллиона фунтов.

    Карл-Хайнц Ридле

    Нападающий, ФРГ

    Из "Вердера" (Бремен; ФРГ) в "Лацио" (Рим; Италия). Сумма сделки - 5,25 миллиона фунтов

    Хенрик Ларсен

    Полузащитник, Дания

    Из "Люнгбю" (Конгенс-Люнгбю; Дания) в "Пизу" (Пиза; Италия). Сумма сделки - 4,69 миллиона фунтов

    Георге Хаджи

    Полузащитник и нападающий, Румыния

    Из "Стяуа" (Бухарест; Румыния) в "Реал" (Мадрид; Испания). Сумма сделки - 3 миллиона фунтов

    Христо Стоичков

    Полузащитник и нападающий, Болгария

    Из ЦСКА (София; Болгария) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 2,1 миллиона фунтов

    Бриан Лаудруп

    Нападающий, Дания

    Из "Юрдинген 05" (Крефельд; ФРГ) в "Баварию" (Мюнхен; ФРГ). Сумма сделки - 2,1 миллиона фунтов

    Мигель Анхель Надаль

    Защитник, Испания

    Из "Мальорки" (Пальма-де-Мальорка; Испания) в "Барселону" (Барселона; Испания). Сумма сделки - 1,96 миллиона фунтов

    Деннис Уайз

    Защитник и полузащитник. Англия

    Из "Уимблдона" (Лондон; Англия) в "Челси" (Лондон; Англия). Сумма сделки - 1,9 миллиона фунтов

    Стоимость трансферов указана в пересчёте на британские фунты стерлингов на момент совершения сделки. Данные о трансферах взяты со специализированного портала Transfermarkt.

    Фото: greatnews.ro, pinterest.com

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    Рейтинг: 4.8 Голосов: 19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 20 января 2016, 09:08

      да уж, насколько подорожал футбол... Сложно представить, что игроки уровня Баджо, Стоичкова и Ларсена столько стоили.

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      Рейтинг: +54

      саша кул 19 января 2016, 22:03

      теперь так рулят англичане посмотрим через лет 20-ть кто китай или оаэ или индия или сша

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > саша кул 19 января 2016, 22:05

      скорее испанцы, а точнее Реал и Барселона. У них самые дорогиетрансферы

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 января 2016, 21:55

      Классная тема, сразу видно что в те времена рулили итальянцы

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 января 2016, 17:15

      ну и цены были

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 19 января 2016, 17:13

      Чертовы итальянские мешки!

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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 19 января 2016, 17:07

      Хорошая задумка. А в это время у нас Горбачёв на всех парах страну сдавал.

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