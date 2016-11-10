Призрак Фергюсона

Эпоха Сэра Алекса ушла уже давно, но до сих пор проблемы МЮ заставляют вспоминать старину Фергюсона. Блог «Мысли Вслух» разбирается в чем же проблема...

У все до сих пор перед глазами стоит момент когда Алекс Фергюсон прощался с родным для него МЮ, и родным стадионом «Олд Траффорд».Все мы помним этот коридор, который был организован в его честь. Весь стадион стоя аплодировал великому тренеру в истории Английского футбола.А ведь это было уже далеких 3 года назад, в 2013 году.

Теперь же Манчестер переживает новую эру, новую жизнь. Уже были неудачные успехи «рулить» «красными дьяволами» у Мойеса, Ван Гала, и все попытки были тщетны.

Новым тренером МЮ сейчас является Жозе Моуринью. Но пока у португальского специалиста толком нечего не получается..Был куплен за 105 млн Погба. Златан бесплатно переехал из Франции. Мхитарян променял лидерские позиции в «Боруссии», на скамейку запасных в Манчестере.И все уже как обычно вспоминают самого лучшего тренера в истории «красных».Вы понимаете о ком идет речь...

Вечно молодой Ферги не мог даже представить, что у его бывшего клуба, так плохо будут идти дела. Не буду лукавить, я сам когда узнал о назначение Моура, тренером МЮ, про себя подумал-«Вот теперь наконец-то возьмет Лигу Чемпионов Манчестер, Погба заиграет на все сто, Златан как обычно будет прекрасен».Но пока этого не происходит. И мои ожидания, как и ожидания всех болельщиков «красных», не оправданны.Порой уже кажется, что и не стоило Фергюсону заканчивать свою тренерскую деятельность. Может еще пару лет он поработал? Но когда понимаешь, что ему уже целых 74 года, свои слова хочется взять назад. Пусть отдыхает, он своей карьерой заслужил этот отдых..Многие видят в нем нового тренера сборной Англии.Нет уж, если только возвращаться в футбол Ферги, то только в МЮ. И вспомнить все былое, что было.

На тему сегодняшних проблем, в Манчестере сказано много. Большинство считает, что Моуринью это не тренер для «красных дьяволов». Но если посмотреть на игру его команды сейчас, то видно что потенциал у нее большой, еще немного, и как мне кажется, она засверкает новыми красками. И они еще поборются за чемпионство в АПЛ. Хотя сделать это будет очень трудно.Отрыв от первого места составляет 8 очков, а прошло 11 туров между прочим.

В заключение пройдемся немного по составу команды..От балласта в виде Швайнштайгера (не когда не думал, что Басти где-то может оказаться в роли балласта), Эшли Янга, Шнайдерлина нужно избавляться по быстрее. Благо думаю покупатели на них найдутся. Так же сам Жозе говорит, что нужно подыскать новые команды Депаю, Смоллингу, Рохо. Я считаю, этим парням нужен еще один шанс, что бы доказать, что они еще что-то могут. Особенно Мемфису. Вы только вспомните как он выступал за »ПСВ». Вы скажите чемпионат Голландии ниже уровнем чем Англии? И я с вами соглашусь. Но в защиту Депаю, вспомните как он забивал в первых матчах за МЮ. Потом пошли травмы и ряд других причин. Вот он и осел в запасе. Надеюсь Жозе решит дать шанс Мемфису доказать, что он еще чего-то стоит.

У «Манчестер Юнайтед», а в частности у Моуринью, есть еще время изменить отношение к себе.Что бы критики поутихли, и поняли, что эпоха великого САФ уже ушла давно.. Теперь у МЮ новое время.Время без Ферги.