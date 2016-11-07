Как появились жёлтые и красные карточки?

За грубую игру игроков предупреждают жёлтыми карточками, а удаляют красными. Сегодня я расскажу вам как и когда появились карточки, которые мы видим во многих матчах.

Началось это всё в 1966 году. В 1/4 финала Чемпионата Мира в Англии Аргентина – Германия капитан аргентинцев Антонио Раттин нарушил правила. А судил тот матч немец Рудольф Крайтлян, который знал только свой родной язык. Он не смог объяснить Антонио, что тот должен покинуть поле. Пришлось вызвать английского арбитра Кена Астона. Этот случай заставил задуматься об общении арбитра с игроками.

Именно Кен Астон предложил идею с карточками. Однажды, смотря на светофор, у него появилась идея о карточках. Он решил показывать жёлтую карточку в качестве предупреждения, а за вторую жёлтую или за грубое нарушение правил красную, после которой игрок удалялся с поля. Эта идея была поддержана ФИФА.

Впервые карточки были применены на Чемпионате мира в Мексике в 1970 году. В матче открытия между Мексикой и СССР была показана жёлтая карточка немецким судьёй Куртом Ченшером советскому футболисту Кахи Асатиани.

Уверен, что это было хоть чуть-чуть интересно. Желаю всем здоровья и не нарушать правил!