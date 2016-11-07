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    Проект XI:Арсенал

    7 ноября 2016
    Лучший состав в истории канониров Схема 4-4-2

    ВРАТАРЬ:Дэвид Симен

    Английский кипер перешёл в стан «Канониров» из КПР в мае 1990 года за 1.3 миллиона фунтов.
    В составе Арсенала Симен отыграл более 500 матчей стал обладателем Кубка обладателей кубков,
    трижды становился чемпионом Англии,четырежды завоевал кубок Англии и один раз Кубок Английской Лиги
    У Симена была привычка выходить к границам штрафной площади за что нередко получал голы за шиворот.


    ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК:ЛИ ДИКСОН

    Перешёл Ли в Арсенал в 1988 году и стал ключевым звеном обороны Канониров
    В составе Арсенала Диксон отыграл более 500 матчей и там же завершил карьеру.


    ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ:ТОНИ АДАМС И СОЛ КЭМПБЕЛЛ

    Адамс является выпускником академии «Канониров».Всю карьеру провёл в составе Лондонцев.
    Отыграл более 500 матчей и долгие годы был капитаном команды.Также Адамс единственный
    футболист который выиграл чемпионат в трёх разный десятилетиях в 80-х 90-х и 00-х.
    Сол перешёл в Арсенал из Тоттенхэма что вызвало негативную реакцию у болельщиков «шпор».
    В составе «Канониров» Сол провёл 5 лет и стал легендой клуба.В финале ЛЧ 2006 против Барселоны
    Кэмпбелл забил единственный гол Арсенала в матче но Арсенал проиграл со счётом 2-1.


    ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК:НАЙДЖЕЛ УИНТЕРБЕРН

    Найджел перешёл в Арсенал в 1987 году из Уимблдона и стал одним из лучших в истории клуба.
    Провёл более 400 матчей за Арсенал и стал легендой клуба.


    ПРАВЫЙ ВИНГЕР:ФРЕДРИК ЮНГБЕРГ

    Юнгберг перешёл в Арсенал из Шведского Хальмстада и отыграл там большую часть карьеры.
    Отыграл за клуб более 200 матчей и временами был лидером команды.


    ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ:ПАТРИК ВИЕЙРА И МАРК ОВЕРМАРС

    Француз перешёл в Арсенал из Милана в котором провёл неудачный сезон.Провёл в стане «Канониров»
    9 лет и был капитаном команды.Временами играл грубо за что получал много карточек.

    Является очередным супер-игроком который вышел из Аякса.Провёл в составе Арсенала более 100 матчей.
    Выиграл по одному разу Чемпионат,кубок и суперкубок Англии и стал финалистом кубка УЕФА.


    ЛЕВЫЙ ВИНГЕР:РОБЕР ПИРЕС

    Француз перешёл в Арсенал из Марселя в 1998 году после чемпионата мира в котром его сборная
    стала чемпионом.В Арсенале вингер провёл более 200 матчей и был непризнанным гением.
    Уникальный футболист ушёл из Арсенала в 2006 году в Вилльярреал.


    ТАНДЕМ НАПАДАЮЩИХ:ДЕННИС БЕРГКАМП И ТЬЕРРИ АНРИ

    Один лучших тандемов в истории футбола.У Деннниса было всё.Техника,скорость,пасы,и супер удары.
    Анри сказал что «Бергкамп – нападающий мечты».Забил за Арсенал более 10-ки поистине красивых мячей.
    Анри является лучшим бомбардиром в истории Арсенала за которой он забил 228 голов.

    Вот так выглядит лучший состав Арсенала








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