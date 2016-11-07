Проект XI:Арсенал

Лучший состав в истории канониров Схема 4-4-2

ВРАТАРЬ:Дэвид Симен



Английский кипер перешёл в стан «Канониров» из КПР в мае 1990 года за 1.3 миллиона фунтов.

В составе Арсенала Симен отыграл более 500 матчей стал обладателем Кубка обладателей кубков,

трижды становился чемпионом Англии,четырежды завоевал кубок Англии и один раз Кубок Английской Лиги

У Симена была привычка выходить к границам штрафной площади за что нередко получал голы за шиворот.





ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК:ЛИ ДИКСОН



Перешёл Ли в Арсенал в 1988 году и стал ключевым звеном обороны Канониров

В составе Арсенала Диксон отыграл более 500 матчей и там же завершил карьеру.





ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ:ТОНИ АДАМС И СОЛ КЭМПБЕЛЛ



Адамс является выпускником академии «Канониров».Всю карьеру провёл в составе Лондонцев.

Отыграл более 500 матчей и долгие годы был капитаном команды.Также Адамс единственный

футболист который выиграл чемпионат в трёх разный десятилетиях в 80-х 90-х и 00-х.

Сол перешёл в Арсенал из Тоттенхэма что вызвало негативную реакцию у болельщиков «шпор».

В составе «Канониров» Сол провёл 5 лет и стал легендой клуба.В финале ЛЧ 2006 против Барселоны

Кэмпбелл забил единственный гол Арсенала в матче но Арсенал проиграл со счётом 2-1.





ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК:НАЙДЖЕЛ УИНТЕРБЕРН



Найджел перешёл в Арсенал в 1987 году из Уимблдона и стал одним из лучших в истории клуба.

Провёл более 400 матчей за Арсенал и стал легендой клуба.





ПРАВЫЙ ВИНГЕР:ФРЕДРИК ЮНГБЕРГ



Юнгберг перешёл в Арсенал из Шведского Хальмстада и отыграл там большую часть карьеры.

Отыграл за клуб более 200 матчей и временами был лидером команды.





ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ:ПАТРИК ВИЕЙРА И МАРК ОВЕРМАРС



Француз перешёл в Арсенал из Милана в котором провёл неудачный сезон.Провёл в стане «Канониров»

9 лет и был капитаном команды.Временами играл грубо за что получал много карточек.



Является очередным супер-игроком который вышел из Аякса.Провёл в составе Арсенала более 100 матчей.

Выиграл по одному разу Чемпионат,кубок и суперкубок Англии и стал финалистом кубка УЕФА.





ЛЕВЫЙ ВИНГЕР:РОБЕР ПИРЕС



Француз перешёл в Арсенал из Марселя в 1998 году после чемпионата мира в котром его сборная

стала чемпионом.В Арсенале вингер провёл более 200 матчей и был непризнанным гением.

Уникальный футболист ушёл из Арсенала в 2006 году в Вилльярреал.





ТАНДЕМ НАПАДАЮЩИХ:ДЕННИС БЕРГКАМП И ТЬЕРРИ АНРИ



Один лучших тандемов в истории футбола.У Деннниса было всё.Техника,скорость,пасы,и супер удары.

Анри сказал что «Бергкамп – нападающий мечты».Забил за Арсенал более 10-ки поистине красивых мячей.

Анри является лучшим бомбардиром в истории Арсенала за которой он забил 228 голов.



Вот так выглядит лучший состав Арсенала

















