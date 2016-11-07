Три странных футбольных матча из истории

Ривалдо против «Барселоны», футбол вслепую и цирк на Карибских островах – от блога «Интересное из жизни и истории футбола»

Клуб против сборной

В 1999 году в Барселоне 28 апреля (в других данных указана дата 31 марта в Сеуле) проводилась товарищеская встреча «Барселоны» и сборной Бразилии. К сожалению, предысторию найти не удалось. Итоговый результат 2:2. В том матче бразилец Ривалдо играл против своей команды за свою сборную.

Игра вслепую

Думаю тут даже комментировать ничего не нужно. Просто посмотрите.

Неожиданный ход

Это был Кубок Карибского моря. Барбадос играл с Гренадой в групповом этапе. У Гренады и Пуэрто-Рико по 3 очка, у Барбадоса 0. Нужно было выиграть с разницей в 2 мяча.

Шла 83 минута. 2:1 в пользу Барбадоса. Этого было мало. И тут произошло то, во что сложно было поверить. Игроки Барбадоса умышленно забили автогол и перевели игру в овертайм. Это было рискованно, но золотой гол считался за два (сумасшедшее правило!). Риск был оправдан, и Барбадос забил этот золотой мяч и, как оказалось, победил 4:2.

Тренер сборной Гренады Джеймс Кларксон был вне себя от злости: «Тот, кто придумал такие правила, должен отправляться в психушку. Наши игроки не знали в какую сторону бежать чтобы атаковать ворота: в наши ворота или в ворота соперника. Подобного я в жизни не видел».

На этом всё. Желаю всем удачи!