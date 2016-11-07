Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Интересное из жизни и истории футбола. Все блоги -

    Три странных футбольных матча из истории

    7 ноября 2016
    Ривалдо против «Барселоны», футбол вслепую и цирк на Карибских островах – от блога «Интересное из жизни и истории футбола»

    Клуб против сборной

    В 1999 году в Барселоне 28 апреля (в других данных указана дата 31 марта в Сеуле) проводилась товарищеская встреча «Барселоны» и сборной Бразилии. К сожалению, предысторию найти не удалось. Итоговый результат 2:2. В том матче бразилец Ривалдо играл против своей команды за свою сборную.

    Игра вслепую

    Думаю тут даже комментировать ничего не нужно. Просто посмотрите.

    Неожиданный ход

    Это был Кубок Карибского моря. Барбадос играл с Гренадой в групповом этапе. У Гренады и Пуэрто-Рико по 3 очка, у Барбадоса 0. Нужно было выиграть с разницей в 2 мяча.

    Шла 83 минута. 2:1 в пользу Барбадоса. Этого было мало. И тут произошло то, во что сложно было поверить. Игроки Барбадоса умышленно забили автогол и перевели игру в овертайм. Это было рискованно, но золотой гол считался за два (сумасшедшее правило!). Риск был оправдан, и Барбадос забил этот золотой мяч и, как оказалось, победил 4:2.

    Тренер сборной Гренады Джеймс Кларксон был вне себя от злости: «Тот, кто придумал такие правила, должен отправляться в психушку. Наши игроки не знали в какую сторону бежать чтобы атаковать ворота: в наши ворота или в ворота соперника. Подобного я в жизни не видел».

    На этом всё. Желаю всем удачи!

    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    айор балдёжник
    1478534292
    Барбадосцы ))
    Ответить
    ufos73
    1478552865
    "слепые" футболисты, это ладно, про параолимпиаду все слышали, но "слепой" судья - это нечто! Наши судьи там бы высоко ценились бы ))))
    Ответить
    Ден 781
    1478575981
    Барбадос вот это выпутались
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+