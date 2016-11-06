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    Dance Football

    6 ноября 2016
    Футбол-это не только эмоции, накал страстей, и борьба. В футболе так же есть место танцам…Танцам игроков после забитого гола. В моём материале, вы это сможете наблюдать

    Конечно же наш материал не мог обойти стороной ставший уже известным танец Антуана Гризманна. Футболист взял на вооружение этот танец у известного репера Канье Уэста. И теперь после забитого гола, всегда делает жест в стиле Рональдиньо.

    Роберто Фирмино парень из Бразилии.А там танцы просто народное творчество. Поэтому не удивительно, что он в нашем списке.

    До перехода в МЮ, Поль Погба веселил Итальянскую публику не только красивыми голами,но и классными танцами после них. Теперь он продолжает свою нишу уже в Англии. При этом играя хуже..

    Даниэль Старридж сейчас уже всем помнится как отличный танцор, нежели футболист. Потому что сейчас не так часто играет у Юргена Клоппа. Зато танцует он здорово.

    Какой материал может обойти стороной Неймара? Он забивает красивые голы, делает крутые селфи. И танцует он тоже, здорово.

    Легенды тоже имеют право отмечать голы как им угодно. Вот и Тотти делал селфи прямо на поле.

    Карлос Тевес во времена выступлений за «Ювентус»,тоже баловался танцами. Сейчас же он ломает челюсти вратарям. Ладно бы хоть голы забивал.

    P.S Юрген Клопп учит детей правильно праздновать голы.

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