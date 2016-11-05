Успешные тренеры.

Быть тренером – это непростая задача. Нужно объединить игроков, создать команду. Сегодня я покажу вам несколько тренеров, кто действительно хорошо справился со своей задачей.

Уильям Мэйли. (Селтик)

В 1896 году в шотландский клуб пришёл в возрасте 29 лет Уильям Мэйли, игравший в самом «Селтике» и проведший всего 1 матч за «Манчестер Сити». За сборную Шотландии он сыграл 2 матча против Англии и Ирландии. В качестве тренера он провёл в «Селтике» 43 года. Он завоевал 16 чемпионских титулов и 14 Кубков Шотландии.

Кол-во трофеев: 30.

Уильям Страт. ( Глазго Рейнджерс)

И снова Уильям, и снова шотландец. Он 18 раз завоёвывал с «Рейнджерсом» титул чемпиона, 10 раз Кубок Шотландии и 2 раза Кубок Шотландской лиги.

Кол-во трофеев: 30.

Алекс Фергюсон. (Абердин, Манчестер Юнайтед)

Думаю ни у кого не осталось сомнений, где лучшие тренеры. Шотландия, друзья! Все мы знаем Алекса Фергюсона. Прошу прощения, Сэра Алекса Фергюсона! Его эпоху мы не забудем никогда. Как же не хватает того МЮ. Вернёмся к истории этого великого тренера.

В 1978 году Алекс возглавляет шотландский футбольный клуб Абердин, с которым и начались его первые тренерские успехи. В 1980, 84 и 85 годах Абердин становится Чемпионом Шотландии, еще было выиграно 4 национальных кубка и Кубок шотландской лиги. В 1983 году сэр Алекс выигрывает с Абердином Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Благодаря этим успехам, самый титулованный футбольный тренер в мире был приглашен в сборную Шотландии, где работал с 1985 по 1986 годы.

В 1986 году Алекса Фергюсона пригласили в Манчестер Юнайтед, где он проработает до 2013 года, сделав Манчестер Юнайтед одним из самых грозных европейских клубов. Стоит перечислить все трофеи, которые МЮ завоевал под руководством Фергюсона:

Чемпионат Англии – 13

Суперкубок Англии – 10

Кубок Англии – 5

Кубок английской лиги – 4

Лига Чемпионов УЕФА – 2

Кубок обладателей кубков – 1

Суперкубок УЕФА – 1

Межконтинентальный кубок – 1

Клубный чемпионат мира – 1

По праву сэр Алекс Фергюсон становится лучшим тренером мира. Кол-во трофеев: 48.

Витторио Поццо. (сборная Италии 1934-1938)

Казалось бы, Сэром Алексом можно было завершить этот список. Но итальянец Поццо заслуживает отдельного упоминания. Это единственный тренер, которому удалось выиграть два первенства мира. В 1934 и 1938 Витторио привёл свою команду к золоту. Стоит отметить ещё победу в 1936 году на Олимпийских играх.

Надеюсь, вам понравилось. Вновь желаю всем успеха и удачи!