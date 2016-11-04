Хавбеки Барсы которые отыграли всего один сезон

Марк ВАН БОММЕЛ, ГолландияСезон: 2005/06.Откуда: из ПСВ.Статистика: 24 матча, 2 гола.
«Барсе»: Летом 2005-го Марк выпрыгнул из коротких штанишек голландского первенства и, минуя дортмундскую «Боруссию», куда его зазывал Берт Ван Марвейк, оказался в Каталонии. Здесь его преследовали травмы, из-за которых полузащитник отыграл чуть более половины матчей чемпионата. Впрочем, в победном финале Лиги чемпионов он все-таки сыграл. После нее: за Ван Боммелом закрепилась репутация головореза на поле и солидного авторитетного человека за его пределами.Лидерские качества Ван Боммела оценили в Мюнхене, наградив капитанской повязкой. Позже Марк Петер Гертруда Андреас (все это – один человек) переехал в «Милан», чтобы помочь местным ребятам выиграть последний «скудетто» в истории. На этом лавочку можно сворачивать, что 35-летний серебряный призер ЧМ и сделал, вернувшись в ПСВ.
ЛУИС Хавьер ГАРСИЯ Санс, Испания Сезон: 2003/04. Откуда: из «Атлетико». Статистика: 25 матчей, 3 гола.
В «Барсе»: Перед тем, как воспитанник «Барселоны» добрался до основной команды, ему пришлось сменить четыре клуба. Франк Райкард очень ценил Луиса за универсализм, а потому увлеченно искал ему подходящую роль на поле. Вингер пробовался и слева, и справа, и даже в центре. Он мог бы играть за главную команду Каталонии и дальше, если бы не желание Рафы Бенитеса выстроить вокруг себя маленькую Испанию в ливерпульских масштабах. После нее: Среди балласта, который Бенитес разыскал на Пиренейском полуострове, затесался и Луис Гарсия. Довольно быстро он выделился из серой массы и начал превосходить ожидания. Первый же сезон в Англии испанец завершил в ранге победителя Лиги чемпионов, в финал которой «Ливерпуль» угодил благодаря голу-фантому авторства нашего героя. Через два года «красные» снова попали в финал, но Луис Гарсия на поле не вышел. Он сидел на чемоданах и дожидался отправки в Мадрид, где провел два блеклых сезона. Впереди был аттракцион «езда с ярмарки» – «Расинг», «Панатинаикос» и чемпионат Мексики, в котором бывший хавбек «Барселоны» выступает и поныне.
Александр Павлович ГЛЕБ, Беларусь Сезон: 2008/09. Откуда: «Арсенал».Статистика: 19 матчей.
В «Барсе»: Глеб имел все шансы стать важной частью гвардиоловской «Барселоны», но вместо этого пробкой вылетел из команды. Для начала Александр травмировался, потратив на восстановление тот период, когда Пеп решал кадровые вопросы. По возвращении в состав, Глебу отводилась унизительная роль подмены, с которой полузащитник мириться не захотел. Александр без устали зудел в интервью о том, что в этой команде он – второй после Месси, а тренер к нему несправедлив. Убедившись, что каталонский экспресс умчался без него, Александр занялся поисками клуба-арендатора. Был вариант с переходом в «Интер» в рамках глобального обмена нападающими, но быть довеском в этой сделке и играть в Италии Глеб не захотел. После нее: Впереди было много всего интересного. Например, аренда в клубы-середняки Бундеслиги и АПЛ. Глеб уже не скрывал сожаления об уходе из «Арсенала». Беларуса накрыло настоящее цунами из травм и мелких повреждений, от которых он по большому счету так и не оправился. Поостыв, Саша признавался, что и в «Барселоне» мог повести себя иначе – где-то претерпеть и пойти на компромисс. Однако на горизонте уже мельтешили «Крылья Советов», а за ним и БАТЭ – первый профессиональный клуб в карьере Александра, в котором, видимо, и придется заканчивать
В «Барсе»: Марчело Липпи усадил 30-летнего Давидса на скамейку запасных. Дождавшись зимнего трансферного окна, полузащитник не упустил живописнейшего шанса поиграть под началом своего давнишнего приятеля Франка Райкарда в «Барселоне». В том сезоне каталонский гранд отвратительно выступал в примере, но с приходом голландца преобразился и закончил чемпионат с серебряными медалями. После нее: Эдгар во второй раз в карьере переехал в Милан, на сей раз – в «Интер», и вновь прогадал. Роберто Манчини быстро разуверился в его способностях и пригвоздил к скамье запасных. Позднее рулевой «нерадзурри» и вовсе вывел Давидса из заявочного листа, что подтолкнуло того на скоропостижный отъезд в Англию. Голландец стоял у истоков сегодняшнего «Тоттенхэма», проведя в нем сезоны, когда самооценка клуба и его болельщиков росла до сегодняшних высот. Впереди был «Аякс» и первое из двух неокончательных завершений карьеры. Снимать бутсы с гвоздя так понравилось Эдгару, что он счел возможным начать карьеру играющего тренера в четвертом английском дивизионе.
Рикарду Андраде КУАРЕЖМА, Португалия Сезон: 2003/04. Откуда: «Спортинг» Лиссабон.Статистика: 22 матча, 1 гол.
В «Барсе»: Летом 2003-го состоялось торжественное подписание контракта Куарежмы с «Барселоной». Футболист не меньшего дарования, чем Криштиану Роналду, был запланирован в качестве главного источника креатива в будущей машине по сбору трофеев имени Райкарда. Увы, «Барселона» стала первым клубом, где у талантливого португальца решительно ничего не получилось. В конце единственного сезона на «Камп Ноу», разочарованный игрок обвинил во всем тренера и заявил, что не будет выступать за «Барсу», пока ее тренирует Райкард. После нее: Вернувшись в Португалию, Куарежма воскрес. Уверенная игра за «Порту» подогревала интерес к нему со стороны всех без исключения европейских богачей. Пожалуй, только «Барселона» не испытывала желания обжигаться вновь. Самым расторопным и неосмотрительным оказался «Интер». Рикарду хватило полсезона, чтобы выиграть первый титул на Апеннинах – «Золотую урну». Следом была аренда в «Челси», мимолетное возращение уверенности (со слов самого Куарежмы) и окончательный присяд «на банку» при Гусе Хиддинке. Стало ясно, что большого игрока из португальца не выйдет. Громкое имя всегда привлекает восточных купцов, которые готовы сорить деньгами и закрывать глаза на тянущийся за футболистом шлейф неудач. После двух сезонов «Бешикташе» Цыган перебрался в ОАЭ копить на безбедную старость.
Деметрио АЛЬБЕРТИНИ, Италия Сезон: 2004/05 . Откуда: «Аталанта».Статистика: 5 матчей.
В «Барсе»: В начале 2004-го легенда «Милана» Деметрио Альбертини спокойно доигрывал за «Аталанту». Зимой на него вышел Райкард, не стеснявшийся приглашать великовозрастных друзей в состав «блауграны». С огромным трудом они договорились с боссами бергамасков о разрыве контракта, а Деметрио прибыл в Каталонию и успешно прошел медосмотр. Полугодичное соглашение «Метроном» отработал так, как и должен был. Он не часто выходил на поле, зато позволил тренеру большее пространство для маневра при тактических перестроениях. Завершился единственный сезон Альбертини в «Барсе» золотой медалью. После нее: В декабре 2005-го итальянец объявил о завершении карьеры и желании стать тренером. В 2006-м Деметрио коротко отметился в роли вице-комиссара Федерации Футбола Италии, а карьеру тренера так и не начал.
Гаиска МЕНДЬЕТА Сабала, Испания Сезон: 2002/03. Откуда: «Лацио».Статистика: 33 матча, 4 гола.
В «Барсе»: Гаиска прибыл в «Барселону» после ужасного сезона в «Лацио». Он мог оказаться в составе «сине-гранатовых» годом ранее, но боссы римлян соблазнили коллег из «Валенсии» щедрыми отступными, а самого игрока – непомерными амбициями клуба. После года, потраченного впустую, Мендьете сложно было с листа заиграть где бы то ни было с прежним блеском. Есть мнение, что ему вообще не стоило уходить из «Валенсии» – клуба, подходящего Гаиске на генетическом уровне. В «Барселоне» он из кожи вон лез, чтобы проявить себя, но к своему максимуму так и не приблизился. После нее: Контракт с «Лацио» продолжал действовать. Его следующим клубом оказался «Миддлсбро». В первом же сезоне новая команда завоевала Кубок Лиги, а два года спустя добралась до финала Кубка УЕФА. Гаиска не принимал участия в финальном матче (он вообще нечасто выходил на поле по причине травм), а его партнеры вновь проиграли, как это дважды бывало с «Валенсией». В 2008-м Мендьета принял решение закончить с футболом. Недавно бывший полузащитник сборной Испании начал карьеру диджея.
Эмманюэль ПЕТИ, Франция Сезон: 2000/01. Откуда: «Арсенал». Статистика: 23 матча, 1 гол.
В «Барсе»: Чемпион мира и Европы появился в Барселоне на пике футбольной биографии. Раскрыться на «Камп Ноу» ему помешала череда травм и регулярные выходы на непрофильной позиции, в том числе в обороне. Пети не скрывал недовольства своим положением в клубе, поэтому при первой же возможности вернулся на Туманный Альбион. После нее: В «Челси» француз составил связку центральных хавов с Фрэнком Лэмпардом, однако расцвет клуба, связанный с пришествием Романа Абрамовича, Эмманюэль провел в лазарете. Раз за разом подводило колено, из-за которого «Маню» пришлось преждевременно проститься с футболом. Пети тщательно разыскивал новый клуб – мог перейти в «Болтон» и даже вернуться в «Арсенал». Однако медики поставили его перед необходимостью операции, после которой заиграть на серьезном уровне уже не было шансов.
Хуан Роман РИКЕЛЬМЕ, Аргентина Сезон: 2002/03. Откуда: «Бока Хуниорс». Статистика: 30 матчей, 3 гола.
В «Барсе»: Аргентинец попал в «Барселону», когда Ривалдо был уже не Ривалдо, а Хави еще не был Хави. Безвременье каталонцев, помноженное на издержки адаптации и отсутствие симпатии со стороны Луи Ван Гаала, не по-дружески обошлось с Хуаном. За год он так и не стал лидером команды, а с приходом Роналдиньо и вовсе оказался не нужен. После нее: Но все было к лучшему. Рикельме рискнул перейти в скромный «Вильярреал» и прошел с ним дистанцию от середняка примеры до сенсации Лиги чемпионов-2005/06. В составе «желтой субмарины» футболист испытал приятное бремя лидерства и остроту больших сражений в Европе. Полузащитник не приобрел здесь титулов, но навсегда запомнился любителям испанского футбола, как умелец таскать рояль и самостоятельно на нем играть. Пять лет назад Хуан Роман вернулся в «Боку», где с переменным успехом играет до сих пор.