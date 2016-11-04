Хавбеки Барсы которые отыграли всего один сезон

Эдгар ДАВИДС, Голландия Сезон: 2003/04. Откуда: «Ювентус».Статистика: 18 матчей, 1 гол.В «Барсе»: Марчело Липпи усадил 30-летнего Давидса на скамейку запасных. Дождавшись зимнего трансферного окна, полузащитник не упустил живописнейшего шанса поиграть под началом своего давнишнего приятеля Франка Райкарда в «Барселоне». В том сезоне каталонский гранд отвратительно выступал в примере, но с приходом голландца преобразился и закончил чемпионат с серебряными медалями. После нее: Эдгар во второй раз в карьере переехал в Милан, на сей раз – в «Интер», и вновь прогадал. Роберто Манчини быстро разуверился в его способностях и пригвоздил к скамье запасных. Позднее рулевой «нерадзурри» и вовсе вывел Давидса из заявочного листа, что подтолкнуло того на скоропостижный отъезд в Англию. Голландец стоял у истоков сегодняшнего «Тоттенхэма», проведя в нем сезоны, когда самооценка клуба и его болельщиков росла до сегодняшних высот. Впереди был «Аякс» и первое из двух неокончательных завершений карьеры. Снимать бутсы с гвоздя так понравилось Эдгару, что он счел возможным начать карьеру играющего тренера в четвертом английском дивизионе.​Рикарду Андраде КУАРЕЖМА, Португалия Сезон: 2003/04. Откуда: «Спортинг» Лиссабон.Статистика: 22 матча, 1 гол.В «Барсе»: Летом 2003-го состоялось торжественное подписание контракта Куарежмы с «Барселоной». Футболист не меньшего дарования, чем Криштиану Роналду, был запланирован в качестве главного источника креатива в будущей машине по сбору трофеев имени Райкарда. Увы, «Барселона» стала первым клубом, где у талантливого португальца решительно ничего не получилось. В конце единственного сезона на «Камп Ноу», разочарованный игрок обвинил во всем тренера и заявил, что не будет выступать за «Барсу», пока ее тренирует Райкард. После нее: Вернувшись в Португалию, Куарежма воскрес. Уверенная игра за «Порту» подогревала интерес к нему со стороны всех без исключения европейских богачей. Пожалуй, только «Барселона» не испытывала желания обжигаться вновь. Самым расторопным и неосмотрительным оказался «Интер». Рикарду хватило полсезона, чтобы выиграть первый титул на Апеннинах – «Золотую урну». Следом была аренда в «Челси», мимолетное возращение уверенности (со слов самого Куарежмы) и окончательный присяд «на банку» при Гусе Хиддинке. Стало ясно, что большого игрока из португальца не выйдет. Громкое имя всегда привлекает восточных купцов, которые готовы сорить деньгами и закрывать глаза на тянущийся за футболистом шлейф неудач. После двух сезонов «Бешикташе» Цыган перебрался в ОАЭ копить на безбедную старость.Деметрио АЛЬБЕРТИНИ, Италия Сезон: 2004/05 . Откуда: «Аталанта».Статистика: 5 матчей.В «Барсе»: В начале 2004-го легенда «Милана» Деметрио Альбертини спокойно доигрывал за «Аталанту». Зимой на него вышел Райкард, не стеснявшийся приглашать великовозрастных друзей в состав «блауграны». С огромным трудом они договорились с боссами бергамасков о разрыве контракта, а Деметрио прибыл в Каталонию и успешно прошел медосмотр. Полугодичное соглашение «Метроном» отработал так, как и должен был. Он не часто выходил на поле, зато позволил тренеру большее пространство для маневра при тактических перестроениях. Завершился единственный сезон Альбертини в «Барсе» золотой медалью. После нее: В декабре 2005-го итальянец объявил о завершении карьеры и желании стать тренером. В 2006-м Деметрио коротко отметился в роли вице-комиссара Федерации Футбола Италии, а карьеру тренера так и не начал.Гаиска МЕНДЬЕТА Сабала, Испания Сезон: 2002/03. Откуда: «Лацио».Статистика: 33 матча, 4 гола.В «Барсе»: Гаиска прибыл в «Барселону» после ужасного сезона в «Лацио». Он мог оказаться в составе «сине-гранатовых» годом ранее, но боссы римлян соблазнили коллег из «Валенсии» щедрыми отступными, а самого игрока – непомерными амбициями клуба. После года, потраченного впустую, Мендьете сложно было с листа заиграть где бы то ни было с прежним блеском. Есть мнение, что ему вообще не стоило уходить из «Валенсии» – клуба, подходящего Гаиске на генетическом уровне. В «Барселоне» он из кожи вон лез, чтобы проявить себя, но к своему максимуму так и не приблизился. После нее: Контракт с «Лацио» продолжал действовать. Его следующим клубом оказался «Миддлсбро». В первом же сезоне новая команда завоевала Кубок Лиги, а два года спустя добралась до финала Кубка УЕФА. Гаиска не принимал участия в финальном матче (он вообще нечасто выходил на поле по причине травм), а его партнеры вновь проиграли, как это дважды бывало с «Валенсией». В 2008-м Мендьета принял решение закончить с футболом. Недавно бывший полузащитник сборной Испании начал карьеру диджея.Эмманюэль ПЕТИ, Франция Сезон: 2000/01. Откуда: «Арсенал». Статистика: 23 матча, 1 гол.В «Барсе»: Чемпион мира и Европы появился в Барселоне на пике футбольной биографии. Раскрыться на «Камп Ноу» ему помешала череда травм и регулярные выходы на непрофильной позиции, в том числе в обороне. Пети не скрывал недовольства своим положением в клубе, поэтому при первой же возможности вернулся на Туманный Альбион. После нее: В «Челси» француз составил связку центральных хавов с Фрэнком Лэмпардом, однако расцвет клуба, связанный с пришествием Романа Абрамовича, Эмманюэль провел в лазарете. Раз за разом подводило колено, из-за которого «Маню» пришлось преждевременно проститься с футболом. Пети тщательно разыскивал новый клуб – мог перейти в «Болтон» и даже вернуться в «Арсенал». Однако медики поставили его перед необходимостью операции, после которой заиграть на серьезном уровне уже не было шансов.Хуан Роман РИКЕЛЬМЕ, Аргентина Сезон: 2002/03. Откуда: «Бока Хуниорс». Статистика: 30 матчей, 3 гола.В «Барсе»: Аргентинец попал в «Барселону», когда Ривалдо был уже не Ривалдо, а Хави еще не был Хави. Безвременье каталонцев, помноженное на издержки адаптации и отсутствие симпатии со стороны Луи Ван Гаала, не по-дружески обошлось с Хуаном. За год он так и не стал лидером команды, а с приходом Роналдиньо и вовсе оказался не нужен. После нее: Но все было к лучшему. Рикельме рискнул перейти в скромный «Вильярреал» и прошел с ним дистанцию от середняка примеры до сенсации Лиги чемпионов-2005/06. В составе «желтой субмарины» футболист испытал приятное бремя лидерства и остроту больших сражений в Европе. Полузащитник не приобрел здесь титулов, но навсегда запомнился любителям испанского футбола, как умелец таскать рояль и самостоятельно на нем играть. Пять лет назад Хуан Роман вернулся в «Боку», где с переменным успехом играет до сих пор.