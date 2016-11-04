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    «Стамбульское чудо»

    4 ноября 2016
    Легендарный финал ЛЧ Ливерпуль – Милан 3-3

    Россонери подошли к этому финалу в качестве главного фаворита турнира.Уже на первой минуте игры Паоло Мальдини забил самый быстрый гол в истории финалов ЛЧ после подачи Андреа Пирло.


    А уже в конце первого тайма Эрнан Креспо оформляет дубль.Сначала на 39-й минуте после контратаки,Шевченко сделал пас в пустые ворота и Эрнан забил.Дальше после очередной атаки Кака сделал гениальнейший пас на Креспо и тот черпаком перекинул мяч через беспомощного Ежи Дудека

    Команды ушли в перерыв при счёте 3-0...Казалось что Милан в седьмой раз возьмёт почётный трофей но не тут то было...
    Сначала на 54-ой минуте после подачи Джона Риисе Джеррард эффективным ударом головой отправил мяч в сетку а спустя две минуты Владимир Шмицер ударом правой ноги сократил отставание на один гол.


    На 60-ой минуте после хорошей комбинации Джеррард практически вышел один на один с вратарём но его сбили и судья назначил пенальти...К точке подошёл Хаби Алонсо...После удара испанца Дида отразил мяч но Алонсо успел на добивание и хладнокровным ударом завершил камбэк Ливерпуля...3-3!Стамбульский стадион был шокирован.


    Шёл овертайм...в концовке второго Ежи Дудек совершил героический сейв после двух ударов Шевченко.


    Всё спокойно шло к серии пенальти...Футболисты Милана были обескуражены...К мячу подошёл Сержиньо и ударил в молоко.Хаманн сумел обыграть Диду.1-0 Ливерпуль впереди.Далее Дудек отбил плохой удар Пирло а Джибрилл Сиссе удвоил преимущество красных.Томассон забил первый гол Милана а Дида отбил удар Риизе.Владимир Шмицер сделал счёт 3-2 и к мячу подошёл Андрей Шевченко.Удар и...Дудек берёт мяч...Чудо в Стамбуле...Ливерпуль отыграл великолепный второй тайм за что был и вознаграждён...А игроки Милана были в шоке от происходящего...Исторический финал!Незабываемый матч!



    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
    Комментарии (3)
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    S.RAMOS
    1478250481
    Не просто камбэк а камбэчище
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    Aztec58
    1478285530
    Матч смотрел, в памяти ещё всё свежо, особенно фраза Маслаченко после свистка об окончании первого тайма, мол, игра ещё не завершена и всё ещё может измениться. Подумалось, да ну....
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