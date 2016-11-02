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    Рекорды футбола.

    2 ноября 2016
    Сегодня я расскажу вам о некоторых рекордах о которых вы возможно не знаете.

    Все знают, что Пеле брал больше всего Кубков Мира (3). Райан Гиггз завоевал больше всего трофеев в истории английского футбола (34). Недавно Месси обогнал легендарного Рауля по количеству забитых мячей в рамках группового этапа Лиги Чемпионов (54). Сегодня мы посмотрим на другие рекорды, поставленные в футболе.

    Самая долгая сухая серия.

    В Бразилии позиция голкипера считается проблемной, но именно бразилец является обладателем этого рекорда. Геральдо Перейра де Матос из бразильского клуба «Васку да Гама» держал свои ворота под замком 1816 минут. Поставил он этот рекорд между 1977 и 1978. Кому интересно вот вам таблица сухих серий из 30 голкиперов.

    Самый молодой футболист.

    Рэшфорд, Доннарумма, Дембеле – ныне молодые футболисты, которых называют будущим футбола. Но в чемпионате Боливии когда-то дебютировал игрок клуба «Аурора». Интересно, что это был сын тренера той команды Хулио Сесара. Его зовут Маурисио. Мальчик трижды коснулся мяча и заработал штрафной. Ему было 12 лет и 362 дня.

    10 футболистов, попавших на страницы Книги рекордов Гиннесса. Изображение № 4.

    Самый возрастной игрок, игравший на Чемпионате Мира.

    О самом молодом мы сказали. Упомянем самого старшего на ЧМ. Самый старший игрок, принимавший участие в Чемпионате Мира – Альберт Роджер Мила. В возрасте 42 лет 39 дней он играл в матче сборных Камерун и России, 28 июня 1994 года.

    На этом всё. Надеюсь вам понравилось. Всем удачи!

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