Роберто Баджо: 10 фактов биографии

Ауру "полубога" создавал и внешний облик Баджо: индейская татуировка на правой руке, цыганская серьга в ухе и знаменитый буддийский хвостик…

Роберто Баджо считается если не лучшей, то одной из лучших "классических десяток" в истории мирового футбола. Роберто играл в «искренний» футбол. Он влюблял в себя не сумасшедшими скоростями или искромётными сериями финтов, а умной, тончайшей игрой - гениальным талантом дирижёра, многократно усиленным его почти мистической харизмой. Ауру "полубога" создавал и внешний облик Баджо: индейская татуировка на правой руке, цыганская серьга в ухе и знаменитый буддийский хвостик…

Десять фактов биографии "Божественного Хвостика":

1. Роберто Баджо появился на свет 18 февраля 1967 года в небольшой деревне Кальдоньо, в восьми километрах от Виченцы. В многодетной семье он был шестым ребенком. Его отец, заядлый велосипедист, мечтал увидеть сына профессионально крутящим педали, однако Роберто выбрал футбол.

2. Однажды тринадцатилетний Баджо забил шесть мячей в одной игре, чем немало впечатлил скаутов "Виченцы", выступавшей тогда в "Серии C" итальянского чемпионата. Роберто попал в молодёжную команду "Виченцы" в 1980 году, а первый профессиональный контракт подписал в 1982 году. Баджо три года выступал за "бьянкоросси", и в сезоне 1984/1985 помог команде выйти в "Серию B", отличившись 12 раз за сезон.

3. Чемпионат мира 1990 года, проходивший в Италии, открыл миру новую звезду. В матче против Чехословакии Роберто Баджо забил самый красивый гол турнира. Страна ждала от своей команды только победы. Но случился проигранный аргентинцам полуфинал, на который тренер сборной Адзельо Вичини не выпустил Роберто в основе, мотивируя тем, что футболист устал. "Мне 23! - возмущался Баджо. - Я готов есть траву на поле, лишь бы играть!". В итоге сборная Италии довольствовалась лишь третьим местом в итоговом табеле о рангах домашнего мундиаля. А Роберто получил своё знаменитое прозвище Il Divin Codino - Божественный Хвостик.

4. Чемпионат мира 1994 в США должен был стать турниром имени Роберто Баджо. Роби забил на турнире 5 мячей и чуть ли не в одиночку втащил сборную Италии в финал. Но именно там и произошло самое драматичное событие в карьере Роберто. Основное и дополнительное время финального матча против сборной Бразилии завершилось нулевой ничьей. Судьба золотых медалей решалась в футбольной лотерее - серии пенальти. Баджо ударил пятым, когда Бразилия вела в серии 3:2… Мяч улетел выше ворот, бразильцы стали чемпионами мира. И неважно, что у бразильцев оставался удар в запасе, Роберто из кумира всей Италии в один миг превратился в главного антигероя. Именно тогда он произнёс свою знаменитую фразу: "Да, я буддист. Но не Будда, а всего лишь Баджо..."

5. Знаменитая поп-дива Мадонна была поклонницей футбольного таланта Баджо. Накануне ЧМ-1994 она позировала в футболке "Скуадры Адзурры" с номером Роберто. Тот отвечал певице взаимностью, называя Мадонну "одним из любимых эстрадных исполнителей".

6. Лучшими в клубной карьере Баджо можно считать годы (1990-1995), проведённые в туринском "Ювентусе". В 141 матче в составе "Юве" в "Серии A" Роберто наколотил 78 голов. В 1993 году получил "Золотой Мяч" от France Football и звание "Игрок года" от ФИФА. В этом же году клубом был выигран Кубок УЕФА.

7. Помимо отличной игры в футбол, Роберто слыл ещё и знатным шутником. Правда, шутки Баджо не всегда находили понимание у партнёров. "Здесь в порядке вещей незаметно подсыпать соль в стакан с соком или напустить в полотенце пены для бритья, - вспоминал в середине 1990-х свои первые дни в "Ювентусе" немец Андреас Мёллер. - А заправляет всем этим хулиган Баджо!"

8. 28 октября 2001 года всю игру с "Венецией" Баджо, к тому моменту выступавшему за "Брешию", откровенно убивали на поле. Закончилось это тяжёлой травмой левой ноги. Спустя почти три месяца, Роби героически вернулся на поле. Но 31 января в игре против "Пармы" уже на 13-й минуте его снова сломали. Диагноз врачей из тех, что рушат любые надежды: разрыв крестообразной связки и травма ранее прооперированного мениска. Италия решила, что теперь-то уж точно карьере Баджо пришел конец. Но с этим не был согласен сам Баджо. Он сразу cогласился на операцию. Рекорд по скорости выздоровления после подобных повреждений на тот момент был равен ста дням. Но Роберто не был бы тем самым Баджо, которым восхищался весь мир, если бы не побил этот рекорд! 15 марта 2002 года Роби вышел на тренировку с командой! После операции прошло тридцать восемь дней! Врачи не верили своим глазам. А 21 апреля Божественный Хвостик вернулся на футбольное поле. С момента страшной травмы прошло 70 дней! Как тут не уверовать в божественность? Он опять играл и забивал! И жаль, что Джованни Трапаттони решил обойтись на азиатском чемпионате мира без Роберто…

9. За свою футбольную карьеру Баджо забил в "Серии A" 205 голов - это седьмой на данный момент бомбардирский результат за всю историю "кальчо". За сборную Италии он сыграл 56 матчей и забил 27 голов.

10. Одно из главных хобби Роберто Баджо - это охота. Он специализируется на кабанах и утках, выезжая развлекаться в Аргентину или Канаду.

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