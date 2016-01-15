ТРАКТИРЪ"Уходящая ногА"

Что мы, мужики, любим больше всего? Настоящие мужские дела. Футбол и алкоголь! Остальные это уже другая история .

НАЛИВАЕМ!!!

Дочь Майкла Джексона отменила свадьбу и посещает встречи анонимных алкоголиков!

«Это смешно! Вы считаете, что мне нечем заняться, только как сидеть на заднице и удалять все ваши комментарии – хорошие или плохие? У меня есть дела и поважнее – встречи АА (анонимных алкоголиков), дела семьи и мои личные. Люди, которых я даже не знаю, придираются к каждой моей фотографии лишь потому, что я не оправдала их ожиданий? Мне важно знать, что меня любят и ценят, но смешно, что требования ко мне столь завышены. А ведь то же самое было и с моим отцом – он никому ни чем не был обязан, а его просто разрывали на куски! С собою так поступить я не разрешу!»