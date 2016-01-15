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    «КЛУБЪ АНОНИМНЫХЪ АЛКОГОЛИКОВЪ» Все блоги -

    ТРАКТИРЪ"Уходящая ногА"

    15 января 2016
    Что мы, мужики, любим больше всего? Настоящие мужские дела. Футбол и алкоголь! Остальные это уже другая история .

    НАЛИВАЕМ!!!

    Дочь Майкла Джексона отменила свадьбу и посещает встречи анонимных алкоголиков!

    «Это смешно! Вы считаете, что мне нечем заняться, только как сидеть на заднице и удалять все ваши комментарии – хорошие или плохие? У меня есть дела и поважнее – встречи АА (анонимных алкоголиков), дела семьи и мои личные. Люди, которых я даже не знаю, придираются к каждой моей фотографии лишь потому, что я не оправдала их ожиданий? Мне важно знать, что меня любят и ценят, но смешно, что требования ко мне столь завышены. А ведь то же самое было и с моим отцом – он никому ни чем не был обязан, а его просто разрывали на куски! С собою так поступить я не разрешу!»

    Рейтинг: 4 Голосов: 9
    Комментарии206
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 10 октября 2021, 02:25

      Пять лет ***!!!

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 10 октября 2021, 02:24

      Решил проведать вас ,друзья!

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      Рейтинг: +18

      Шейх_Мансур 22 июля 2018, 20:24

      Салют Братки КБ и Друзья!

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 21 июля 2018, 22:07

      дафно здесь не был...
      всё на месте.хехе

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 ноября 2016, 04:14

      уже не исправить,пишу со смарта,такое бывает.хехе

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 ноября 2016, 03:13

      обязательно вступить в лишу жмт,я не знаю точно твой ник.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 ноября 2016, 03:09

      Самый первый сейчас.
      REDWHITE дом.Одиссея Капитана НЕТТО.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 ноября 2016, 03:09

      там конкурсе прогнозов есть раздел "Лиги" кликай туда откроются лиги.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 ноября 2016, 03:08

      ссылки скорей не проходят.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 25 ноября 2016, 03:07

      Кирилл Прювет!

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