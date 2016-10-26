Максим Медведев: «Из-за ошибки судьи из группы вместо нас вышел Днепр и дошел до финала Ли

Вице-капитан Карабаха и один из лидеров национальной сборной Азербайджана дал интервью Нариману Акавову

Сборная Азербайджана в октябре совершила рекордный в своей истории рывок в рейтинге сборных, поднявшись на 45 ступеней, с 133 на 88 место. Победа над сборной Норвегии и выездная ничья с Чехами, позволила команде Роберта Просинечки подняться на второе место в группе и всерьёз мечтать о путёвке на Чемпионат Мира 2018. «0» в графе пропущенных мячей после трёх туров вызывает уважение, лишь 4 сборные из 54 в европейском отборе не вынимали мяч из своей сетки: Англия, Германия, Бельгия и Азербайджан. В свою очередь Агдамский Карабах три года подряд выступает на групповом этапе Лиги Европы и отнюдь не выглядит статистом, а в этом году имеет все шансы выйти в плей-офф. Оплотом надёжной обороны этих команд, безусловно, является Максим Медведев. Вице-капитан Карабаха и один из лидеров национальной сборной Азербайджана вызвал особый интерес, и Нариман Акавов отправился в Баку, чтобы приоткрыть секрет успеха Азербайджанского футбола.

Как вышло, что ты родился в Баку?

В советское время дедушку отправили служить из Нижнего Новгорода в Баку, где он познакомился с моей бабушкой, у которой были азербайджано-грузинские корни. После службы в армии он решил остаться здесь. Так и начал развиваться род Медведевых в Баку. Мои дети являются Бакинцами уже в четвёртом поколении.

Когда ты понял, что хочешь стать футболистом?

Мне было около 6-7 лет, когда я начал играть во дворе. Со временем меня стали приглашать в сборную школы (общеобразовательной), за которую я выступал на городских соревнованиях. Я был младше всех в команде, мне было около 12, тогда как другим ребятам 16-17. И тут моя команда дошла до финала, уступив со счётом 3:4 коллективу, состоящему из детей занимающихся футболом профессионально. Игроки команды соперника, оценив мою игру и достаточно молодой возраст, спросили, где я тренируюсь. Я ответил, что играю только во дворе. Они пригласили меня в свою команду, и я выиграл с ними подряд три первенства города. Так и началась моя профессиональная карьера в 12 лет. А уже спустя 4 года, в 16, я дебютировал в основе Карабаха.

В семье поддерживали твоё увлечение?

Нет, родители категорически были против. Для них футбол был занятием для хулиганов. Они говорили мне, что я могу на всю жизнь остаться калекой, если буду продолжать играть в футбол и дальше, но после того как я начал уже получать зарплату, моя мама удивлялась – как десятиклассник может зарабатывать деньги играя в футбол?. Поначалу она даже не верила, что я зарабатываю их футболом, но после того как моя фамилия начала мелькать в газетах, поняла, что я их не ворую (смеётся).

Каково было русскому парню расти в Баку? Чувствовал ли ты к себе особое отношение?

Особого отношения не было. Я жил рядом с центром города, где в основном жили бакинцы, но у нас во дворе ни кому не было разницы до твоей национальности. Будь ты русский, грузин или азербайджанец, все поддерживали другу друга. С годами ничего не изменилось, я чувствую тепло и любовь бакинцев не меньше чем азербайджанские футболисты Карабаха или национальной сборной.

Какие чувства тебя связывают с исторической родиной?

Очень тёплые чувства. Мне всегда нравится приезжать в Россию. Отпуск, как правило, провожу в Петербурге. У меня там много родственников и друзей. Мне очень нравится этот город.

Поддерживаешь ли ты связь со своим первым тренером?

Да, мы общаемся, но не так часто как хотелось бы. В основном по телефону или видимся на стадионе. Иногда хожу на его тренировки, чтобы давать наставления его молодым воспитанникам и повышать их мотивацию. Делюсь с ними опытом.

Ты дебютировал за основу Карабаха в 16 лет. Насколько тяжело тебе далась адаптация к взрослому футболу?

Поначалу было тяжело, но со временем, я получил необходимый опыт и стал играть более уверенно. Тогда мне помогли старшие товарищи в клубе, которые подсказывали и поддерживали меня. Поэтому и сейчас, когда молодые игроки попадают в основную обойму нашей команды, я стараюсь поддерживать их и помогать всяческими советами.

Сколько составила твоя первая зарплата в Карабахе?

Насколько я помню, первая раз я получил 50 долларов.

Помнишь, на что потратил?

Я особо их и не тратил. 10 оставил себе, 10 отдал своей сестре и 30 отдал маме.

Когда у тебя появился первый автомобиль?

Мне тогда было 19 лет. Я купил себе БМВ 3 серии, но мне его потом благополучно разбили. Мой одноклубник и давний друг. Я уехал на сборы в Албанию и через два дня он присылает мне MMS – машина была просто без передней части. Главное что сам он был в порядке…здоровье друга важнее.

Ты женился в достаточно молодом возрасте…

Да, так получилось, я встретил девушку, которая тоже занималась футболом и играла за сборную Азербайджана, так мы с ней и познакомились. Мне было около 20 лет. Мы с Олей достаточно быстро стали близки друг к другу и решили пожениться. Она пожертвовала своей карьерой ради семьи, но справедливости ради, надо отметить, что женский футбол в Азербайджане остаётся на не самом высоком уровне.

К 25 годам у тебя уже родился 3 ребёнок!

Просто в Баку часто отключали свет (смеётся). А если серьёзно, я очень рад этому, потому что очень люблю свою жену и детей, и понимаю насколько им необходимо моё внимание. Я часто в разъездах. И сборная и еврокубки, по две игры в неделю. А мы ведь и перед игрой собираемся за день, поэтому стараюсь проводить с семьёй почти всё свободное время.

У тебя два сына и дочь. Ты видишь своих детей в футболе?

Старший уже занимается футболом, ему всего 5, но он горит желанием играть.

Талант виден?

Талант есть, но главное желание, потому что остальное можно натренировать. А вот младшему, лишь бы подраться, постоянно ко мне лезет бороться. Его я отдам на единоборства, хотя с годами может и у него тяга к футболу проснётся.

Как ты готовишься к матчам? Изучаешь оппонентов?

Я готовлюсь к матчам очень серьёзно, потому что понимаю, чтобы проявить себя на 100%, мне нужно изучить своих соперников. В чемпионате я уже всех вдоль и поперёк знаю, а вот перед еврокубковыми играми я захожу через специальную программу, где можно изучать своих соперников и смотрю их голы, прострелы, открывания.

Какая программа у вас для этого используется?

Instatscout – мне он удобен, я там добываю много полезной для себя информации. В том числе, после матчей изучаю свою статистику, просматриваю проигранные единоборства, анализирую их.

Насколько чемпионат Азербайджана конкурентоспособен?

Тихо, но наш чемпионат развивается. Постепенно к нам начинают приезжать легионеры всё более высокого уровня. Да и по результатам в еврокубках видно, что на самом деле мы прогрессируем.

Ты наблюдаешь за чемпионатом России? Какие клубы тебе нравятся?

Да, конечно наблюдаю, в вашем чемпионате мне очень нравится Зенит, потому что там всегда выступают именитые игроки и команда показывает привлекательный футбол. Я смотрю процентов семьдесят игр этой команды и являюсь их большим поклонником. Также мне нравится Локомотив, правда, в последнее время он заметно сдал и, конечно же, Краснодар, который очень быстро и интересно развивается.

За какие места Карабах боролся бы в чемпионате России?

Я думаю, был бы в первой шестёрке, потому что по матчам в еврокубках мы видим, что можем играть практически с любым соперником. Было бы интересно посмотреть, как Карабах играл бы в российском чемпионате.

Что значит ФК Карабах для Азербайджана?

Наш клуб очень популярен в стране. Мы громко заявили о себе в Европе поэтому стабильно собираем полные трибуны на домашних матчах еврокубков. Нас любят и уважают в Азербайджане, мы это чувствуем. У нас хорошая инфраструктура, в клубе ведётся грамотная работа, это всё влияет на то, что нас оценивают положительно.

Каков бюджет клуба?

Конкретный бюджет я назвать не могу, так как не в курсе этой информации. Но если исходить из информации в прессе – в районе 10-12 млн. долларов.

Кто является президентом клуба?

Абдулбари Гёзаль, турок по происхождению. Но непосредственно клубом управляет его сын, Тахир Гёзаль.

Насколько он любит футбол?

Он очень любит футбол, любит игроков. Доверяет нам, полностью доверяет тренеру и вообще не вмешивается в работу клуба.

Вы уже три года подряд выступаете в групповом этапе Лиги Европы. Каковы амбиции клуба?

Амбиции клуба велики. Мы, конечно же, хотели бы играть в групповом этапе Лиги Чемпионов, а не Лиги Европы. Я понимаю, что до сегодняшнего дня из группы мы не выходили, но мы были очень близки к этому и наш прогресс очевиден. С каждым годом команда прибавляет поэтому очень велико желание попробовать себя с более именитыми соперниками.

Обидно было вылететь из турнира в 2014 году из-за судейской ошибки в матче с миланским Интером?

Это был очень серьёзный скандал. Счёт был 0:0, и мы забили чистый гол. Мы впервые могли выйти из группы Лиги Европы, но вмешался судья. Боковой арбитр усмотрел офсайд, предполагая, что мяч коснулся нашего игрока, а главный арбитр матча не уточнил, почему тот поднял флажок и отменил наш гол. После игры главный судья посмотрел повтор с инспектором матча и через сотрудника нашего клуба передал извинения признав свою вину. Позже он и в интервью признался, что ошибка была допущена из-за несогласованных действий между ним и его помощником. Но легче от этого не стало, было очень обидно вылететь таким образом. Фактически, из-за арбитра из группы вместо нас вышел Днепр, хоть мы и обыграли их в гостях. В том сезоне Украинская команда дошла до финала.

В прошлом году вам попалась группа на уровне Лиги Чемпионов: Монако, Тоттенхем, Андерлехт. Тем не менее, вам удалось набрать 4 очка! Достойный результат?

В этой группе у нас многое складывалось и по игре мы должны были набирать больше очков. Мы были обязаны обыгрывать Монако на своём поле, но упустили победу, и как минимум не проиграть Андерлехту, у которого вели в счёте по ходу матча. Тем не менее, учитывая уровень соперников, 4 очка в такой группе, результат весьма достойный.

В этом сезоне вы играли в квалификации Лиги Чемпионов с Викторией Пльзень, и давили весь матч, тем обиднее была контратака на 86 минуте…(Карабах сыграл 0:0 на выезде, но в ответном матче пропустил на 86 минуте и сыграл 1:1, уступив из-за правила гостевого гола).

Это было сильное разочарование. Виктория создала лишь один по-настоящему опасный момент и реализовала его. Мы же до этого создали 6-7 голевых моментов, но отнеслись к ним небрежно. После игры мы были опустошены, потому что матч близился к концу, и всё было в наших руках. Но это футбол, такое, к сожалению, случается.

Тем не менее, ты отдал в той игре фантастический голевой пас!

Во время игры это придало мне сил, я стал действовать ещё увереннее и старался повторить подобный пас, помочь команде, но такое редко удаётся. После матча я уже забыл про эту передачу, так как был разочарован исходом игры. А такие передачи я отдавал и ранее. Например в матче с Сент-Этьеном в 2014.

Что помогло команде выйти из психологического кризиса?

Помогли слова тренера и, конечно же, календарь, так как следующая игра нам предстояла уже через пару дней, мы старались не вспоминать этот кошмар.

В матче с Фиорентиной вы должны были побеждать с крупным счётом уже к 25 минуте. Даже не верилось, что команда из Азербайджана может показывать настолько дерзкий футбол во Флоренции, но потом случилось, то удаление…

Да, это ещё один обидный матч. Мы очень хорошо начали ту игру, заставили болельщиков соперника освистывать свою команду. До 25 минуты создать на выезде в матче с Фиорентиной три верных голевых момента может не каждая команда, но потом случилось то удаление, которое перечеркнуло все наши планы. Это оказался не наш день. Соперник реализовал все свои моменты, а мы свои загубили. Было очень обидно проиграть со счётом 5:1, так как он не отражает происходившее на поле. Но такие матчи не стоит долго держать в сердце. У нас скоро предстоит ответный матч с этой командой в Баку, и мы намерены доказать им, что и у нас хорошая команда.

Вчера вы провели прекрасный матч против ПАОКа, не дав сопернику ни единого шанса. Ты поучаствовал в победном голе. Ваша команда сейчас на пике?

Я не думаю что это наш пик, потому как вчера у нас не играли два ключевых игрока в атаке – это Мичел и Рейналдо. Рашад Садыгов не был готов к игре, так как не тренировался целую неделю, но тренер рискнул и выпустил его. Я уверен, что Карабах может играть ещё лучше. Если все наши игроки будут в форме, мы можем играть так же уверенно и с более сильными соперниками.

Со стороны складывается впечатление, что у вас очень дружный коллектив.

Действительно, так и есть. Это очень большая редкость, когда легионеры и местные игроки живут как единое целое. Проводят вместе свободное время, общаются семьями. Я считаю, что хорошо, когда в команде нет группировок или дедовщины. Уважение уважением, но мы должны общаться на одном уровне. Это очень положительно влияет на результаты клуба.

Есть ли в команде традиция посвящения новичков?

Да, есть у нас такое. Обычно, когда приходит новый игрок, мы покупаем торт. Гара Гараев, которого, наверное, можно назвать душой коллектива, должен его порезать и взяв кусочек торта двумя пальцами, положить его в рот новому члену коллектива. Парни, зная, что сейчас будет, снимают всё на телефон, а Гара в последний момент оттопыривает палец и кладёт его в рот новичку вместо торта и тот кусает его палец. (смеётся) В этот момент все начинают смеяться, так как ещё никто не был достаточно бдителен, и этот фокус проходил со всеми. На самом деле со стороны это выглядит очень смешно!

Гурбан Гурбанов тренирует Карабах уже более 8 лет. Можно ли сказать, что он воспитал тебя как профессионального футболиста?

Меня он тренирует с 19 лет. Благодаря ему я многому научился и продолжаю учиться и сегодня. Я усвоил много его уроков и советов, и считаю, что он значительно способствовал развитию моей карьеры. Думаю, работая с ним, я смогу продолжать своё развитие и в дальнейшем.

Можно ли назвать его жёстким тренером?

Я бы сказал, да, он жёсткий, но справедливый тренер. Он любит, чтобы в команде была дисциплина. Не приемлет шуток на тренировках, ему нравится, когда футболист относится к своим обязанностям профессионально и серьёзно. Бывает и наказывает, но когда нужно и поддерживает.

Как много времени он уделяет тактическим аспектам?

Когда мы готовимся к сопернику, за два дня мы уже начинаем анализировать его игру, проводим теоретические занятия, которые длятся от 30 минут до часа.

Когда ты впервые примерил капитанскую повязку?

Помню тот матч. Это было очень неожиданно для меня. Мы играли в плей-офф Лиги Чемпионов с Зальцбургом. Наш капитан Рашад Садыгов был тогда травмирован и поэтому повязку дали Адмиру Тели, который был одним из самых опытных наших игроков, но на 41 минуте он заработал удаление, и повязку передали мне. Это повысило мою уверенность в себе, и положительно повлияло на мою игру. Мы закончили ту игру вдевятером, но выиграли 2:1.

В матче со сборной России в 2013 году ты получил прямую красную карточку за фол на Кержакове. Тогда после матча в интервью ты сказал, что фол не тянул на красную. Изменилось ли твоё мнение?

Я остаюсь при своём мнении. Там была жёлтая, максимум оранжевая карточка, но на красную фол не тянул. Может я и играл опасно, но сыграл в мяч. Я не нанёс Кержакову травму, и он сразу после моего удаления продолжил бегать, как ни в чем ни бывало. Итальянский арбитр тогда погорячился.

В этом отборочном цикле «Милли» (так болельщики называют главную сборную страны) изменилась до неузнаваемости.

В матче с Норвегией ты забил победный гол и помог команде оставить ворота на замке. Что ты почувствовал, проснувшись на следующее утро?

Это был исторический гол для нашей команды и мой первый гол в футболке национальной сборной. После игры все мои друзья и родственники засыпали меня поздравлениями. Было очень приятно это пережить, но уже на следующее утро я постарался выбросить эти мысли из головы. Уже через несколько дней нам предстоял важнейший выездной матч со сборной Чехии, и было необходимо концентрироваться на этой игре, которую мы сыграли в итоге 0:0, что является для нас хорошим результатом.

В клубе ты выступаешь на позиции правого защитника, но в сборной, Просинечки упорно ставит тебя в центр обороны, при росте 177см…

В интернете мой рост указан не верно, на самом деле я повыше, 180 сантиметров. В клубе я в основном играю справа в защите и часто подключаюсь к атакам. У каждого тренера своё видение. Сборная проводит больше времени в обороне, для нас важнее надёжность сзади поэтому Роберт Просинечки предпочитает видеть меня на позиции центрального. Это связано с моей скоростью и цепкостью, как объясняет тренер. Хотя я и не так силён на втором этаже, учитывая мой рост, но видимо мои козыри перевешивают. А так, я могу играть на 3 позициях – слева, справа и в центре обороны. Для меня это не является проблемой.

Что сказал тренер в раздевалке после выездной ничьи с Чехами?

За этот сбор мы набрали 4 очка в двух играх. Это отличный результат для сборной Азербайджана, и после игры, наш главный тренер, Просинечки, от радости, что мы в трёх первых турах не пропустили ни одного гола, так обнял меня, что едва не переломал мне позвоночник. Он поздравил команду, сказал, что верил в нас. Что мы можем играть ещё лучше и необходимо верить в свои силы.

Что главное он изменил? Как получилось, что ваша сборная, которая долгие годы болталась во второй сотне рейтинга ФИФА неожиданно стала одним из фаворитов своей отборочной группы?

С первых тренировок Роберт Просинечки заставлял нас играть в пас. Он специально начал ставить в нападение низкорослых футболистов, на которых мы не могли бы отдавать длинные верховые передачи. Мы должны были играть в более комбинационный футбол, больше держать мяч и делать ставку в атаке на прорывы скоростных футболистов. Он показал нам, что мы можем играть в хороший футбол, и с играми к нам начала приходить уверенность. Снизилось давление и со стороны болельщиков и со стороны прессы. Наши результаты дают нам большую мотивацию, и мы с каждой игрой выглядим всё более спокойно и уверенно.

Ты в курсе, что сказал Йоахим Лёв о вашей сборной, после октябрьский матчей?

Я читал, что Лёв очень уважительно отозвался об игре нашей сборной, он не ожидал, что матчи против нас будут играми с главным преследователем в группе, и призвал своих игроков отнестись к нам со всей серьёзностью. Приятно, что нас опасаются.

Как приняли в команде Рамиля Шейдаева, который в матче с Чехией вышел в стартовом составе сборной?

Мы всегда рады игрокам, которые могут помочь нашей команде. Рамиль добавил мощи в атаке. В матче с Чехами он отлично проявил себя и проделал огромный объём работы. Но думаю, ему необходимо ещё немного времени для полной адаптации и взаимопонимания с партнёрами, после чего он сможет показать себя во всей красе.

Веришь, что вы сможете попасть на ЧМ-18 в Россию?

Команда сейчас выступает хорошо, у нас появился боевой дух, вера в себя. Я думаю, нам это по силам и все в нашей команде в это верят.

Насколько мне известно, твой контракт с Карабахом рассчитан до лета 2018 г. Было бы прекрасно попасть на мундиаль, который проходит на твоей этнической родине, хорошо проявить себя и подписать контракт с одним из российских клубов?

В данный момент я не хотел бы забегать так далеко, для начала необходимо попасть на Чемпионат Мира и уже потом проявить себя там.

Но всё же, тебя заинтересовал бы переход в РФПЛ?

Что я могу сказать. В данный момент я выступаю за Карабах. У меня велика мотивация установить рекорд по количеству игр, как среди игроков Карабаха, так и среди всех игроков в чемпионате, так как у меня уже более 320 игр за клуб.

Насколько ты близок к рекорду?

Насколько я помню, ещё около 50 игр, и я побью клубный рекорд. А ещё через год и национальный.

Что всё-таки является для тебя основной мотивацией играть в футбол и развиваться?

Хочется бить рекорды, выигрывать трофеи, играть на переполненных стадионах с сильными соперниками. Ну и конечно, создать себе громкое имя, чтобы и после завершения карьеры меня могли вспомнить хорошим словом.

На днях В.Г. Газаев выступил с заявлением, что необходимо рассмотреть возможность создания объединённого чемпионата, в который войдут клубы из некоторых постсоветских республик. Как быты отнёсся к такого рода перспективе, если бы там выступали клубы из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России?

Это очень хорошая идея. Мне было бы очень интересно попробовать силы в таком турнире.

А сколько клубов из Азербайджана могли бы в нём участвовать?

От нашей страны могли бы выступать даже 5 команд. В Азербайджане люди очень любят футбол и на матчи с командами уровня Зенита мы могли бы собирать полные стадионы, по 50-60 тысяч болельщиков. Благо, в последние годы у нас построили несколько арен.

Недавно на базу Карабаха приезжал Луи Саа, известный своими выступлениями в МЮ. Клуб переориентировал свою трансферную политику?

Нет, он приезжал по рабочим вопросам в качестве посла от какой-то организации. Насколько мне известно, клуб не рассматривал возможность его приобретения.

Назови три своих самых сильных футбольных качества?

Мою игру пусть оценивают специалисты или рядовые болельщики, данный вопрос лучше адресовать им.

Где ты планируешь жить после окончания карьеры?

Пока я с этим не определился. Да, я играю и живу в Азербайджане, но жизнь футболиста может в любой момент повернуться, и не знаешь куда она тебя занесёт. Такие планы строить бессмысленно.

Что ты посоветуешь молодым футболистам?

Молодым я посоветую, как можно более профессионально относиться к своему делу. Не отвлекаться на посторонние развлечения, потому что карьера игрока скоротечна и проходит словно миг. Важно прислушиваться к словам опытных игроков, выполнять указания тренеров, следить за собой и своим питанием. А главное, каждый день становиться лучше, чем вчера.

Фото – из личного архива Максима Медведева