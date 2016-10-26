Колумбийский самородок

Молодые таланты от рубрики «народный скаут»

ФИО: Juan Camilo Hernández Suárez

Клуб: Deportivo Pereira (2 колумбийская лига)

Позиция: CM, AM, CF

Дата рождения: 22.04.1999 (17 лет)

Статистика в этом сезоне: 27 матчей 17 голов

Еще до достижения 17 лет он успел отличиться 11 раз в лиге. Дебют состоялся в 15 лет.

Сильные стороны: Хладнокровен, прекрасно кординирован, играет обеими ногами, техничен, имеет поставленный удар, работоспособен, отдаёт разрезающие передачи, является достаточно скоростным игроком

Трансферная стоимость: 300 Тыс € (по оценке www.transfermarkt.de)

Перспектива: Однозначно уйдёт на повышение в конце сезона. Вероятно перейдёт в один из Аргентинских или Португальских клубов следующим летом, после достижения 18 лет. Конечно, если российские клубы не проявят к нему интерес раньше, например после просмотра этого ролика. Сам парень является поклонником мадридского Реала.

5 октября 2016 года Английская газета Guardian опубликовала список из 60 самых перспективных игроков младше 18 лет. Хуан Камило попал в этот список.