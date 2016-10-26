Лучший игрок чемпионата словакии #прямосейчас

Николас Шпалек: Мирослав Стох v.2.0

ФИО: Николас Шпалек (Nikolas Spalek)

Дата рождения: 12/02/1997 (19 лет)

Рост/Вес: 170 см/63 кг

Позиция: Крайний полузащитник (играет на обоих флангах, эффективнее справа)

Клуб: Жилина, Словакия

Школа: Выпускник академии «Нитра». В последние годы, она была на слуху благодаря Мирославу Стоху, который также является выпускником данной академии. 10 лет назад Мирослав был продан в Челси приняв участие всего в 3 матчах за взрослую команду Нитры. Со Шпалеком их объеденяет фактура (170 и 169 см), короткие ноги при крепкой комплекции, семенящий дриблинг и позиция на поле, оба играют на крыльях атаки. Благодаря этому, Николаса нередко сравнивают с лидером сборной последних лет.

Статистика : Первый официальный матч Николаса состоялся 1 марта 2014 года, спустя две недели после его семнадцатилетия. Шпалек отыграл все 90 минут. 12 матчей хватило, чтобы привлечь внимание Спартака из Трнавы, куда он перешел в летнее трансферное окно. 28 августа того же года, своим точным ударом принёс ничью на выезде в матче с Цюрихом в Лиге Европы. Отлично проявив себя за год в команде, перешел на повышение в стан семикратного чемпиона страны, Жилину. За 2,5 года на профессиональном уровне провёл уже 92 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Сильно прибавил в последние пол года в плане результативности и общего уровня игры (6 голов и 3 передачи в последних 11 матчах). На данный момент Жилина располагается на 1 месте в таблице чемпионата, в чем не малая заслуга 10 номера, который уже на втором месте в чемпионате по системе гол+пас и продолжает прогрессировать. Большинство своих атак Жилина конструирует через 19 летнего Николаса.

Сборная: Шпалек выступает за юношеские сборные словакии с 14 лет. Отличаться удавалось за каждую из них, кроме U-21, за которую она пока провёл только два тайма по 45 минут, в июне и сентябре этого года. На данный момент, Шпалек только обретает место в основном составе молодёжной сборной, которая за последний год дважды обыграла Голландцев, Турков (5:0) и Англичан и я весьма рекомендовал бы присмотреться к этой молодёжной команде, в которой масса молодых талантов и потенциальных звёзд европейского футбола.

Сильные стороны: Обладает неплохой стартовой скоростью и ловкостью, Достаточно разнообразен в штрафной соперника, Техничен, Хорошо открывается, Любит выскакивать на опережение, Очень вынослив, Выполняет огромное количество коротких ускорений за матч, Является полностью командным игроком и идёт в обыгрыш лишь в безысходной ситуации, отлично проявляет себя в важных матчах (В матче с действующим чемпионом Словакии, поучавствовал во всех 4 голах команды в последнем матче и забил 3 гола в двух играх прошлого сезона),

Минусы: Пассивен в отборе; Иногда не доигрывает эпизоды до конца при обороне своих ворот, что связано с недостатком игроковй дисциплины; Не обладает поставленным ударом; Порой слишком боится идти в обыгрыш; Плохо играет головой.

Предпочитаемые действия: Любит открываться широко во фланг; Входит в штрафную с мячом; Во время позиционных атак открывается между линиями как на фланге так и в центральной зоне.

За счет чего может прибавить: Если станет чаще брать игру на себя; прибавит в завершении, особенно в одно касание; разнообразит свой атакующий потенциал поставленным ударом;

Заключение: Индивидуально уступает правому вингеру Тренчина, 18 летнему Самюэлю Калу, но значительно превосходит его в командной игре и объёме проделываемой работы. На мой взгляд, Шпалек отлично впишется в команду исповедующую контроль мяча и применяющую высокий прессинг. Он дастаточно вариативен в атаке и если продолжит развиваться с такой же стремительностью как в последние пол года, может выйти на уровень игрока основы условного «Удинезе» уже к концу сезона.

Трансферная стоимость: Агентство представляющее интересы игрока, «FOOTBALL SERVICE AGENCY«, имеет свойство тянуться за длинным рублём, что объясняет переход 24 летнего Мирослава Стоха в Аль Аин (ОАЭ). Трансферным рекордом Жилины является продажа Томаша Губочана за 3.2 млн евро. При том, что клуб ежегодно продаёт своих молодых талантов в европейские клубы, дороже 1 млн евро были проданы лишь вышеупомянутый Губочан и Ласло Бёнеш, проданный этим летом в Мёнхенгладбахскую Боруссию за 2 млн евро. Контракт Шпалека истекает в декабре 2017, но если он его продлит, за него потребуют от 1,5 млн в зимнее трансферное окно до 2,5 млн евро к лету, если он не остановится в развитии и в зависимости от заинтересованного клуба.