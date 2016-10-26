Какой лимит приведет РФПЛ к успеху?

Сравнительный анализ лимита в зарубежных чемпионатах и выведение оптимальной формулы для РФПЛ

Решение вечной проблемы от блога «Трансферная аналитика».

Тема лимита на легионеров в последние годы является одной из наиболее обсуждаемых в нашем медийном пространстве. Мудрый человек учится на чужих ошибках, умный – на своих, дурак не учится вообще. У наших «зарубежных партнеров» в течении десятилетий накапливался опыт развития юношеского футбола, от которого, в первую очередь, зависит уровень развития футбола в стране. К сожалению, в нашем чемпионате имеется существенная пропасть в мастерстве между молодежью и опытными игроками, которые, как правило, закрепляются в основных составах в достаточно позднем по европейским меркам возрасте: к 22-23 годам. Так, к примеру, в Голландии, или Германии этот возраст в среднем составляет 17-18 лет. Тем самым, «наше будущее» теряет 3-4 года в молодежных составах своих клубов, состязаясь со сверстниками вместо развития своих навыков в ожесточенных боях с лучшими игроками лиги. В действительности этот переход из юношеского футбола во взрослый является главной проблемой развития российского футбола. Я не разделяю всеобщую панику относительно уровня футбола в стране, в целом. Юноши у нас есть, таланты не перевелись, и победы на юношеских форумах (U-17) 2006 и 2013 года и серебро (U-19) 2015 года лишний раз это подтверждают. Конечно, формат со вторыми командами благоприятно влияет на данную ситуацию, теперь молодежь играет с мужиками в ФНЛ и второй лиге, но специфика этих турниров ломает многих молодых звездочек.

В нашем случае, лишь редкий талант вроде Дзагоева или Щенникова может проявить себя в основе клуба премьер-лиги еще до достижения совершеннолетнего возраста. Кстати, я не думаю, что наиболее яркие примеры раннего раскрытия, случайно оказались в одной команде, которая славится своей селекцией и прогресс Головина лишь подтверждает тенденцию, начало которой положил еще Акинфеев. В этом плане «Спартак» также приятно выделяется в подведении воспитанников к основе, но затем, к сожалению, как-то легко их теряет. Дзюба, Торбинский, Иванов, Шишкин, Самедов – игроки рано раскрывшиеся, но все они провели лучшие годы своей карьеры в других клубах. В чем причина такого расточительства? На мой взгляд, в отсутствии правила наличия воспитанников в заявке. Для сравнения, чемпион Европы U-17, защитник «Зенита» Ян Бобровский завершил карьеру в 23 года. Мочалин на высшем уровне не заиграл. Ходжаниязов в Дании, Шейдаев теперь будет играть за Азербайджан, так как не договорился с клубом по условиям контракта. Я не говорю про Ионова, Максимова, Соснина, Петрова, Квирквелию и прочих, которые с тем или иным успехом играют в премьер-лиге. Квирквелия с Ионовым и вовсе могли бы бороться за место в основе нынешнего «Зенита», но политика клуба не направлена на наличие собственных воспитанников в составе, что конечно, негативно, сказывается и на посещаемости нашего чемпионата.

Для начала рассмотрим формы лимита. Прежде чем мы начнем разбирать зарубежный опыт, необходимо разделить примеры по категориям. Условно говоря, в Германии, где прекрасно функционирует система подготовки подрастающего поколения и налажена интеграция молодых дарований в главные команды, нет нужды в защите внутреннего рынка, так как уровень молодых футболистов сопоставим с основными игроками клубов. Обратная система в Китае, где футбол как вид спорта начал активно развиваться лишь в последние годы и где защита внутреннего рынка от засилья легионеров просто необходима.

Страны с развитой системой подготовки молодежи и сильным внутренним первенством

Англия:

Не более 25 игроков в заявке старше 21 года.

Не менее 8 доморощенных игроков в заявке (игроки, проведшие не менее 3 лет в стране до достижения 21 года). Ходили слухи, что АПЛ планировала ужесточить данное требование до 12 доморощенных игроков. Ими могут быть как британцы, так и условные Ивоби с Бельерином.

По факту в АПЛ нет лимита на легионеров, есть лишь высокие требования к их качеству. Для получения разрешения на работу в Великобритании игроку, не имеющему паспорта страны Евросоюза, нужно принять участие в не менее чем 75 процентов матчей за свою сборную за последние два года, а его национальная команда не должна опускаться ниже 70-го места в рейтинге ФИФА на протяжении последних двух лет. В связи с Brexit в ближайшее время вполне возможны изменения в процедуре получения разрешения.

Германия:

56,2% немцев в бундеслиге.

Не менее 8 доморощенных игроков в заявке (игроки, проведшие не менее 3 лет в стране в период с 15 до 21 года).

Не менее 4 воспитанников в заявке (игроки, проведшие не менее 3 лет в клубе в период с 15 до 21 года).

Не менее 12 игроков с немецким гражданством в заявке на сезон.

Как и бельгийцы, немцы взялись за активное развитие детско-юношеского футбола в 2000 году после получения права на проведения ЧМ-2006. 14 лет спустя немцы выиграли чемпионат мира. Примечательно, что как и бельгийцам, немцам потребовалось 14 лет, чтобы вырастить рассыпь молодых звезд (хотя появляться они начали, конечно же, раньше). Количество занимающихся футболом в Германии в пять раз больше, чем в России, при том что население Германии 81 млн, а в России – 143 млн. На 100 000 немцев приходится больше 30 футбольных полей, на 100 000 россиян – около 12 полей.

Испания:

Испанцы составляют 62,5 % в Ла Лиге.

Не более 3 футболистов в заявке не из Евросоюза.

В Испании климат всегда располагал к развитию футбола, который исторически в этой стране всегда был на высоком уровне. Однако, после серьезных финансовых вливаний в футбольные школы в конце 90-х (особенно отличилась «Барселона»), развитие футбола шло по восходящей. Гегемония испанской сборной в 2008-2012 годах, подтвердила тезис о том, что инвестировать в футбольные академии необходимо в рамках выработанной философии. Испанцы просто отобрали мяч у других сборных и отдали лишь в 2014 году.

Италия:

45,3% итальянцев в Серии А.

Не менее 8 доморощенных игроков в заявке (игроки, проведшие не менее 3 лет в стране в период с 15 до 21 года).

С нового сезона итальянскую Серию А ждет ужесточение лимита на легионеров. В сезоне-2016/17 каждая команда чемпионата Италии будет обязана включать в заявку как минимум четырех молодых итальянских игроков и четырех игроков с итальянским паспортом.

Страны с развитой системой подготовки молодежи и чемпионатом-донором

Бельгия:

Не менее 6 воспитанников в заявке, закончивших академию клуба из Бельгии. Лимит по европейским меркам не самый мягкий, однако поколение Куртуа и Де Брюйне раскрыло свой потенциал отнюдь не из-за лимита. Здесь главную роль сыграла программа развития футбола, точкой отсчета которой считают 2000 год, после неудачного выступления бельгийской сборной на домашнем Евро. Лишь на ЧМ в Бразилии мы увидели первые плоды обновленной системы подготовки.

Бразилия:

Не более 5 легионеров в заявке на матч. Фактически аналогичный российскому лимит, однако ни о каком поколении лимитчиков в Бразилии никто не говорит. Когда твоя молодежь играет хорошо, людей не очень беспокоит, сколько они зарабатывают, тем более за рубежом.

Голландия:

Отсутствие какого-либо лимита. Голландская система подготовки молодежи является образцовой для подавляющего большинства. Голландские футболисты являются вероятно самыми недорогими в Европе из игроков поп-сборных. Рекорд по сумме продажи из голландского первенства был побит в прошлом году. Мемфис Депай обошелся «МЮ» в 28 млн евро. По современным меркам достаточно скромный показатель. Да и в среднем, качественный голландский игрок будет стоить в 2-3 раза дешевле английского с такими же характеристиками.

Португалия:

Не менее 8 доморощенных игроков в заявке на сезон (игроки, проведшие не менее 3 лет в стране до 21 года).

Не менее двух доморощенных игроков, закончивших академию в Португалии, в стартовом составе на матч.

В Португалии как такового лимита нет, хотя проблем из-за переизбытка легионеров хватает: 55% футболистов в лиге – легионеры. Во внутреннем первенстве играет около 200 португальцев. Сопоставимо с нашим положением, но ведь у них более 400 португальцев выступают в иностранных первенствах! Если португальские клубы соревновались бы с английскими в уровне зарплат (как наши гранды еще несколько лет назад), они никогда не вырастили бы столько своих игроков за рубежом. Это дало свои плоды, португальцы теперь – чемпионы Европы. Да и на клубном уровне такой отток лучших не мешал «Порту» выигрывать ЛЧ и ЛЕ и «Бенфике» стабильно доходить до поздних стадий еврокубков.

Страны с развивающейся системой подготовки молодежи и средним уровнем внутреннего первенства

Австрия:

Не более 7 футболистов в заявке на сезон не из Евросоюза.

Фактически защиты своих игроков нет, лишь ограничивается приток игроков из других регионов с рынком более дешевых футболистов (в первую очередь африканский и латиноамериканский рынки). Лига не защищена от легионеров, а половина игроков сборной в достаточно молодом возрасте и выступает за сильные европейские клубы («Бавария», «Гамбург», «Шальке», «Боруссия» М, «Вердер», «Тоттенхэм», «Динамо» Киев).

Болгария:

Не более 3 футболистов в заявке на матч не из Евросоюза.

Не менее 1 игрока в стартовом составе в возрасте до 21 года.

Исландия:

Не более 3 футболистов в заявке на матч не из Евросоюза.

Исландский сюрприз произошел не в последнюю очередь благодаря тенденции в странах ЕС на ограничение игроков, не входящих в организацию. Исландские футболисты очень мало зарабатывают на родине и готовы уезжать в любую страну (Даже в Норвегию или Данию, где не самые богатые клубы). Ну и конечно же благодаря тому, что игрок, записавшийся в 6 лет на секцию футбола, автоматически попадает на карандаш всем скаутам этой маленькой, но очень гордой страны.

Колумбия:

Не более 3 легионеров в заявке на матч.

Не более 4 легионеров в заявке на сезон.

Перу:

Не более 5 легионеров в заявке на сезон.

Мексика:

Не более 5 иностранных игроков в заявке на сезон.

Мексиканский чемпионат – один из сильнейших в этой категории, в том числе, в финансовом плане. Тем не менее, по нашим меркам – лимит жесткий, что влияет на невысокий отток мексиканцев в Европу. Им и дома прекрасно платят. В некотором роде мы с ними похожи, и они, имея прекрасные условия для молодежи, доказывают, что лимит в условиях внутреннего первенства с приличным финансированием, не ориентированного на перепродажу – это зло, которое негативно сказывается на развитии игроков.

Сербия:

Не более 6 легионеров в заявке на матч.

Не более 4 легионеров в заявке на матч (не считая игроков из Боснии, Черногории, Македонии, Хорватии и Словении).

Хорватия:

Не более 6 игроков не из ЕС на поле.

Опять же внутренний чемпионат не может привлекать игроков большими зарплатами, поэтому клубы усиливаются легионерами точечно, тем более что они имеют развитую систему подготовки молодежи, одну из лучших в Европе.

Норвегия:

Один из наиболее интересных вариантов лимита на легионеров в норвежской премьер-лиге.

Не менее 14 доморощенных игроков в заявке на сезон (игроки, проведшие не менее 3 лет в стране до 21 года).

Не менее 2 воспитанников в заявке на сезон (игроки, проведшие не менее 3 лет в клубе до 21 года).

Не более 25 человек в заявке на сезон.

Такая форма лимита с новой программой развития футбола дает свои плоды. Сборная Норвегии насчитывает лишь 3 игрока старше 26 лет и самому старшему из них 28. Для сравнения, в нашей сборной младше Шатова (25 лет) был только Головин. Примечательно, что большинство игроков норвержской сборной начали играть в высшей лиге страны в 16-18 лет. Эдегор, который в сборную пока не проходит, но уже в 15 дебютировал за сборную, лишь подтвердил тенденцию доверия к молодежи. Каждый год по 3-4 юниора уезжают из местного чемпионата в европейские клубы. Большинство из них к 20 годам имеет опыт стабильного выступления как в чемпионате, так и еврокубках, причем в течении нескольких лет.

Естественно, полузащитник Ивер Фоссум, проведший к 20 годам 82 матча на высшем уровне (9 из них уже в бундеслиге) и набравший в них 29 очков по системе гол+пас, или его ровесник, форвард «Гронингена» Александер Серлот (54 матча, 24 очка), будут иметь больше опыта, чем двадцатилетний Рамиль Шейдаев, сыгравший 7 матчей на высшем уровне (0 гол+пас) и просивший контракт на 600 тысяч долларов. Они уже успели сыграть по 3 матча за главную сборную, а Серлот даже отличился в игре с Исландией, что теперь считается крутым достижением.

США:

В эту группу я отнес США достаточно условно, но из имеющихся – вариант наиболее подходящий. Я не буду подробно рассказывать о лимите в этой стране, так как сомневаюсь, что каждый сможет осилить столько детализированной и в данном случае ненужной информации. Лишь вкратце могу сказать, что даже здесь они решили все сделать по-своему, а правильно или нет, пока судить не решусь. Главное что вам нужно знать: максимум 8 иностранцев в заявке на сезон + 3 привилегированных игрока.

Страны с невысоким уровнем развития футбола в стране, но с развивающимся внутренним чемпионатом

Австралия:

Не более 5 легионеров в заявке.

Не более 20 игроков старше 20 лет в заявке.

Максимальная зарплата: 1 825 000 долларов в год (не включая двух привилегированных игроков).

Индия:

Не менее 2 игроков в заявке моложе 23 лет.

Китай:

Не более 3 легионеров в стартовом составе + не более одного из Азии (не из Китая). Количество иностранцев в заявке не ограничено регламентом.

На мой взгляд, китайская лига серьезно тормозится в развитии из-за такой формы лимита. Странно, когда игроки из китайской суперлиги, фамилии которых никому за пределами Азии не знакомы, получают по несколько миллионов долларов и переходят из второй китайской лиги в высшую за 10 млн евро, имея к 25 годам один матч за сборную (Jinhao Bi). Сборная Китая не играла на мировых первенствах с 2002 года, но полагаю те шаги, которые предприняты руководством страны по развитию Футбола, дадут результат, но уже в следующем десятилетии.

Корея:

Правило на количество легионеров схожи с китайскими, за исключением одного небезынтересного пункта: запрета на иностранных вратарей. Нам бы вполне пригодилось такое правило, но касающееся центральных защитников (хотя бы одного в стартовом составе). Звучать, конечно, будет бредово, но глубинный смысл в этом, возможно, есть.

Примечательно, что российский футбол не подходит ни под одну из выше представленных категорий.

Россия:

Сильный чемпионат и развитая система развития молодежи? Нет. Может, чемпионат-донор? Тоже нет, мы крайне редко отбиваем инвестированные средства в игроков (есть пара клубов-исключений). Может, у нас просто все это в стадии развития? Тоже нет, скорее в стадии стагнации. Да, мы в последние годы хорошо выступаем на юношеском уровне, но и Нигерия ведь пятикратный чемпион мира U-17. А где их главная сборная, каков ее уровень? Наш футбол стоит на месте, пока другие страны активно развиваются. Чем дольше мы медлим, тем сильнее отстаем, все просто.

Конечно хотелось бы видеть продуманный лимит, который содержал бы в себе лучшие черты норвежского, немецкого, болгарского, австралийского, американского и даже лимита от УЕФА по ФФП, но, при этом, чтобы было видно направление, в котором наша лига смогла бы развиваться. Руководители клубов должны четко осознавать свой моральный долг перед регионом и его жителями. Если они выделяют существенную часть местного бюджета для развития спорта на футбольный клуб, то и клуб должен продвигать юношеский спорт, соответственно тратить не менее 20% (от 3 минимально до 20 млн $) денег на академию. Во-вторых, гарантировать определенные места в этой региональной команде мастеров для лучших воспитанников (игроки есть, просто они никому не интересны при нынешнем лимите). Клубы должны иначе подходить и к трансферным операциям, которые необходимо четко контролировать. Сейчас в России «умные» трансферы совершают только частные клубы. Все остальные, очевидно, переплачивают. Хенти, при всем к нему уважении, несмотря на свой уровень, просто не может стоить 5 млн. евро, играя в чемпионате Словении. И такими трансферами наши клубы уже второй десяток лет морочат головы своим болельщикам. Спорар (21 год и словенец), сыграв 18 матчей и забив в них 17 мячей + 5 передач, был продан Олимпией за 3,3 млн. А Хенти (22 года), сыграв 21 матч и забив 8 мячей + 8 передач, продается за 5 млн. Я осознаю, что количество голов не приравнивается к уровню мастерства, но в соседней Словакии игроки такого уровня стоят в пределах 1-2 млн. евро. И если ослабить лимит, то схемы «Хенти» заполнят наш футбольный рынок, так что полностью ограничения ни в коем случае снимать нельзя. В то же время, нынешний лимит не защищает молодежь. Он лишь продлевает пенсии Павлюченко и прочим. Безусловно стоит ограничить приток некачественных легионеров. Это можно сделать по примеру англичан (% матчей за сборную за определенный период). Если четко сформулировать мою идею, исходя из всего выше и проанализированного, то получится следующее:

Требования к заявке:

Не более 25 человек в заявке;

Не более 20 игроков старше 21 года в заявке;

Не более 6 иностранцев в заявке на сезон + 4 привилегированных игрока, либо иностранцы до 21 года;

Не менее 6 воспитанников в заявке (игроки, проведшие не менее 3 лет в клубе в период с 15 до 21 года).

Не менее 1 игрока в стартовом составе в возрасте до 21 года;

Такая форма лимита приведет нас к следующим показателям:

16 клубов в премьер-лиге * 25 игроков в каждой команде = 400 футболистов

Количество легионеров при таком формате будет от 96 до 160. Причем 64 из этого списка будут либо состоявшиеся звезды, либо молодые и перспективные.

Не менее 240 российских футболистов и это без привилегированных (на данный момент каждый клуб обязуется иметь лишь 5 россиян в основе, значит формально и гиппотетически их может быть всего 80!). При новой системе как минимум 80 игроков будут только из числа до 21 года, 96 собственных воспитанников клубов (каждые три года данное правило предстоит пересматривать в сторону ужесточения), и минимум 16 юных игроков в каждом туре будут появляться в старте. Да, клубы смогут менять их уже к перерыву (если не будет стыдно), или раньше в случае травмы, но такое правило заставит клубы задуматься о своих кадрах значительно серьезнее, чем сейчас, когда их никто не обязывает думать о собственных резервах. Тогда звездные иностранцы помогут вывести нашу молодежь на качественно новый уровень.

Во-первых, такая форма лимита приведет к росту зарплат среди молодых игроков, поэтому данный пункт необходимо регламентировать на берегу. Конечно, может немного снизиться средний уровень первенства, так как клубы будут вынуждены переориентироваться с опытных на молодых игроков, но ведь исчезнет лимит на стартовый состав и это может нивелировать разницу. Зато через несколько лет этот шаг точно даст плоды и послужит серьезным толчком к развитию. Денисов долгое время был игроком замены в «Зените», он лишь после ухода Тимощука и снизившейся конкуренции показал свой талант во всей красе. Не будь лимита уже тогда, «Зенит» мог приобрести иностранного опорника и мы могли так и не узнать о талантливом разрушителе (его личностные качества – отдельная история). Шатов попал в «Анжи» благодоря лимиту. Смольникова взяли из «Краснодара» за 6 млн по той же причине. Но это все частные случаи. Сама система подведения молодежи к основным составам клубов не работает, значит, мы должны ее запустить в ручном режиме. Система должна защищать именно молодых, потому что сейчас это главная проблема в нашей стране, им не дают шанс из-за постоянных круговоротов ветеранов и низкокачественных иностранцев. И главное, из-за непонятных стратегий клубов, которые живут сиюминутными целями. Защищать молодых необходимо и от синдрома Кокорина.

Финансовый лимит

Не более $150k игроку до 16 лет,

Не более $300k игроку до 18 лет;

Не более $600k игроку до 21 года;

Не более $1,5 млн игроку до 23 лет.

4 привилегированных (иностранных) игрока не ограничены контрактным лимитом

Каждый клуб имеет право на исключение из правил, но лишь на одну ступень ($600k для 18-летнего вместо максимальных $300k), но тогда он займет место одного привилегированного легионера в заявке.

Не более 50% расходов клубов направлены на ФОТ

Наш чемпионат вновь привлечет лучших европейских скаутов. За счет талантливой иностранной молодежи мы можем привлечь внимание и к своей. Клубы начнут заботиться о своих воспитанниках и прилагать большие усилия для подведения их к основе. Кокорин не будет просить у «Динамо» 5 млн, потому что будет знать, что они не могут ему столько дать, но они могут дать бонусы, которые повысят его мотивацию. Более того, «Динамо» будет незачем предлагать такие деньги 23-летнему игроку, так как он больше не лимитчик. В какой-то мере таковыми станут лишь юные (до 21 года) игроки, но это общеевропейская практика, их необходимо защищать, они будущее нашего футбола. Наши лучшие молодые игроки не будут развращены деньгами и смогут уезжать в зарубежные клубы. У них появятся стимулы зарекомендовать себя, в первую очередь в международных матчах, к которым, в частности, обращено внимание зарубежных скаутов. Наша молодежь больше не будет игнорировать молодежную сборную (печальные последствия лимита), потому что это их счастливый билет в европейский клуб, к большим деньгам. Клубы, в свою очередь, смогут выстраивать сильные команды за счет опытных легионеров и мотивированной молодежи, которая будет грызть землю за премиальные и светлое будущее, как молодые «Зенит» или «Крылья Советов» десять лет назад.

Наши клубы вряд ли будут хуже выступать в Лиге Чемпионов, так как заявка на матч не ограничена и 10 иностранцев смогут одновременно выйти на поле. Люди, разбирающиеся в футболе, понимают, что матчи, когда все 10 иностранцев в хорошей форме, не имеют дисквалификаций и травм, будут редко, да и на замену при таком раскладе будут выходить лишь россияне.

Конечно, можно отменить лимит полностью, но тогда мы окончательно убьем наш футбол, потому что если даже при таком лимите на нашу молодежь не обращают внимания, представляете, что будет без лимита? Академия требует несколько миллионов в год (минимум) и дает сырых игроков, а на эти деньги вполне можно купить 2-3 готовых. Кто выберет своих, на которых не заработать? Наши пока умеют пилить лишь на покупках и такой формат только развяжет им руки.

Есть еще формула 10 + 15, которая, на мой взгляд, абсолютно сырая, так как вышестоящие примеры зарубежного опыта показывают, что молодежь в заявке защищать необходимо. Все страны в которых введена программа по развитию молодежного футбола, имеют подобные лимиты. Учитывая, что деньги клубам дают регионы, то они заслуживают присутствия в командах лучших местных игроков.

P.S.

Я понимаю, что могут быть вопросы по поводу некоторых пунктов, я предлагаю обсудить их в комментариях и подготовить соответствующую петицию, которая, в отличие от известной «о роспуске сборной России», будет иметь стратегическую перспективу.

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Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев, Александр Вильф; Global Look Press/imago sportfotodienst, Kurt Desplenter/ZUMAPRESS.com; instagram.com/hulkparaibag