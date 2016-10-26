Превосходство Старой синьоры

Анализ трансферов лидеров СериАла с 2011 г.

С 2011 года в Италии все лидеры это переменные и лишь Юве – константа. 5 скудетто кряду – достижение историческое, но особенно привлекает внимание, что столь серьёзный игровой перевес не связан с колоссальным финансовым доминированием Юве, в отличии от той же Баварии в Бундеслиге.

Ниже я приведу доказательства своим словам, сравнив 5 лучших клубов Серии А за последнюю пятилетку + Удинезе, бонусом, просто потому что они ведут образцовую (для Италии) селекционную политику.

Расходы на трансферы

Ювентус опережает своих прямых конкурентов в чемпионате по затратам на приобретение новых футболистов, но разница не столь существенна, по крайней мере, лишь на 7 и 11% больше Ромы и Интера соответственно. Милан лишь в этом сезоне серьёзно инвестировал средства в игроков (90млн.€), до этого предпочитая относительную экономию и тратил ровно столько, сколько зарабатывал.

Доходы от трансферов

Как вы видите, достаточно легко расстаются со своими лидерами Рома и Интер. Существенные деньги на трансферах зарабатывает и Удинезе, клуб который лишь раз за 10 лет закрыл финансовый год с отрицательным показателем в трансферном сальдо. Сложнее всего переманить игроков из Наполи, что обусловлено не сговорчивостью президента клуба, Аурелио Де Лаурентиса, который если продаёт, то либо не нужных, либо по завышенной стоимости. Что-то мне подсказывает, что Игуаину будет очень тяжело покинуть Неаполь.

Стоимость составов 2016

Как вы уже догадались, Ювентус имеет существенный перевес в уровне исполнителей. Во первых Туринцы располагают самым сбалансированным составом, во вторых, в каждой линии имеют исполнителей, которые являются одними из лучших в мире на своих позициях (Буффон, Бонуччи, Погба, Дибала).

Стоимость составов 2011

Всего пять лет назад, когда гегемония Зебр начала свой отсчет, Интер имел солидное преимущество над конкурентами по части комплектования состава, но взяв в последний раз серебро в 2010, за следующие 5 лет даже до медалей дотянуться так и не сумел.

Рост

Даже заняв 7 место в сезоне 2010/11, Ювентус имел один из самых мощных составов в Италии, и в дальнейшем только укреплял состав, приобретая и взращивая новых звёзд Европейского футбола. Обращает на себя внимание прогресс Наполи, который мог быть еще более заметным, если бы удалось сохранить Кавани.

Трансферное сальдо

Хочу сразу оговориться: я не сравниваю денежные вливания от Лиги Чемпионов и от спонсоров, всё это безусловно тоже очень важно, но я оцениваю лишь ту небольшую часть айсберга, которая является наиболее видимой, и это трансферы. И как вы безусловно знаете, успешность трансферных компаний зачастую оценивают не сальдовой ведомостью а спортивными результатами, которые могут нивелировать эти трансферные потери, но результат в Серии А, показывали только Бъянконери. Остальным оставалось лишь бороться за место в ЛЧ, тогда как Юве достаточно уверенно дошел до финала этого турнира.

Трансферное сальдо с учетом стоимости состава

После отчета о трансферах российских клубов, мне вполне справедливо предложили считать трансферные сальдо клубов с учетом изменения стоимости составов. Поэтому данные показатели я считал по формуле: Потраченные деньги на трансферы – полученные от продаж игроков + разница в стоимости составов 2011 и 2016 г. Картина в принципе та же. Удинезе прекрасно умеет продавать игроков, но тенденция последних выступлений команды заставляет задуматься. Фриульцы в последние 5 лет идут по нисходящей (3,5,14,16,16 позиции в чемпионате). Ниже уже Серия Б. Джампаоло Поццо пора уже перестать кормить Уотфорд своими лучшими игроками, иначе новых Хандановича и Санчеса растить будет уже кто-то другой. А вот Неаполь может гордится своей командой. Они расходуют свои средства достаточно рационально.

Есть ли шанс у конкурентов Юве?

Шансы будут, только в том случае, если сам Ювентус опустится до их уровня. В этом году была надежда (опять же у конкурентов), что Туринцы не смогут планомерно провести смену поколений, но результат превзошёл даже самые смелые ожидания, Юве набрал на 4 очка больше чем годом ранее и уверенно отпраздновал очередную победу. Пока что превосходство по среднему количеству набранных очков за последние 5 сезонов, иллюстрируют нам продолжение гегемонии Черно-белой машины. Наполи в этом сезоне набрал рекордные для себя 82 очка (ранее рекорд – 78 очков), тогда как Бъянконери в среднем набирают 90.

На этом у меня всё. Если есть пожелания по проведению анализа трансферных затрат в других лигах – пишите, с удовольствием посчитаю.